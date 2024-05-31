Лапорта оправдан по делу Негрейры, как и члены его правления в 1-й срок в «Барсе». «Реал» и Ла Лига выступали против

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта освобожден от уголовной ответственности по делу Негрейры.

Речь идет об обвинении руководства клуба во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, долгое время работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Изначально судья по делу Негрейры постановил привлечь к уголовной ответственности нынешнего президента клуба Жоана Лапорту и всех руководителей, входивших в состав совета директоров в период с 15 июня 2003 года по 30 июня 2010 года, во время первого срока Лапорты.

24 мая суд Барселоны аннулировал обвинение во взяточничестве в отношении «Барселоны» и ее руководителей по делу Негрейры, согласившись с доводами прокуратуры. Напомним, антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по делу Негрейры в отношении Лапорты, придя к выводу, что срок давности его возможных преступлений истекает в июле 2020 года, и он не несет ответственности за выплаты, произведенные сменившими его президентами.

Сегодня суд Барселоны удовлетворил апелляции, поданные на изначальное решение судьи о привлечении к ответственности. Таким образом, фигуранты освобождаются от уголовной ответственности и фактически признаны невиновными.

При это аналогичная апелляция Сандро Роселя, президента «Барсы» с 2010 по 2014 годы, была отклонена.

Отмечается, что против всех поданных апелляций возражали «Реал» и руководство Ла Лиги.

Расследование по делу Негрейры продолжается, все обвинения с «Барселоны» и бывшего вице-президента технического комитета судей не сняты.

23 комментария
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Что с лицом мадридисты?
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Лица к осмотру
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Чет не понял, юристы со спортса получаеться все это время врали ? Может еще скажите что местные мадридисты на самом деле из Иваново ? Да не
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При это аналогичная апелляция Сандро Роселя, президента «Барсы» с 2010 по 2014 годы, была отклонена

Золотая эпохая оказалась не золотая,а коричневая
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Отобрать все липовые трофеи Меси!
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Будет несправедливо и безответственно, если не накажут бчк. Дело продолжается, так что еще есть шанс
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Очередное дело развалилось:)) Когда уже мадридскую мафию за коррупцию и лжесвидетельства будут судить?:))
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Реал тут как тут, сразу против высказывается 🤡🤣
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Судья просто решил Лапорту не добивать после провалов в ЛЧ и Ла Лиге)))
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Перепись не дочитывающих новости до конца уже началась

>Расследование по делу Негрейры продолжается, все обвинения с «Барселоны» и бывшего вице-президента технического комитета судей не сняты.
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Да здравствует суд Барселоны, самый гуманный суд в мире!
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Роселю опять пачку презиков дадут в тюрьме?)
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Рафик не уиноват 😄
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Болельщикам Мадрида, которые радуются выходу в финал ЛЧ?
Только человек без совести будет радоваться такому липово-судейскому выходу
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Ответ rigobersong
Очередное дело развалилось:)) Когда уже мадридскую мафию за коррупцию и лжесвидетельства будут судить?:))
Это другой ты не понимаешь
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