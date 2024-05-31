Лапорта оправдан по делу Негрейры, как и члены его правления в 1-й срок в «Барсе». «Реал» и Ла Лига выступали против

Жоан Лапорта освобожден от уголовной ответственности по делу Негрейры.

Речь идет об обвинении руководства клуба во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) , долгое время работавшему в Королевской федерации футбола (RFEF).

Изначально судья по делу Негрейры постановил привлечь к уголовной ответственности нынешнего президента клуба и всех руководителей, входивших в состав совета директоров в период с 15 июня 2003 года по 30 июня 2010 года, во время первого срока Лапорты.

24 мая суд Барселоны аннулировал обвинение во взяточничестве в отношении «Барселоны» и ее руководителей по делу Негрейры, согласившись с доводами прокуратуры. Напомним, антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по делу Негрейры в отношении Лапорты, придя к выводу, что срок давности его возможных преступлений истекает в июле 2020 года, и он не несет ответственности за выплаты, произведенные сменившими его президентами.

Сегодня суд Барселоны удовлетворил апелляции, поданные на изначальное решение судьи о привлечении к ответственности. Таким образом, фигуранты освобождаются от уголовной ответственности и фактически признаны невиновными.

При это аналогичная апелляция Сандро Роселя, президента «Барсы» с 2010 по 2014 годы, была отклонена.

Отмечается, что против всех поданных апелляций возражали «Реал» и руководство Ла Лиги.

Расследование по делу Негрейры продолжается, все обвинения с «Барселоны» и бывшего вице-президента технического комитета судей не сняты.