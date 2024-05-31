«Бостон» встретится с «Далласом» в финале НБА. Серия начнется 7 июня

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в борьбе за титул чемпионов НБА.

« » всухую обыграл «Индиану» (4-0) в финале Восточной конференции.

« » одолел «Миннесоту» (4-1) и стал победителем Запада.

Финальная серия начнется в Бостоне 7 июня.

Расписание финала сезона-2023/24:

1-й матч – 7 июня в Бостоне

2-й матч – 10 июня в Бостоне

3-й матч – 13 июня в Далласе

4-й матч – 15 июня в Далласе

5-й матч – 18 июня в Бостоне*

6-й матч – 21 июня в Далласе*

7-й матч – 24 июня в Бостоне*

* – если потребуется.