«Бостон» встретится с «Далласом» в финале НБА. Серия начнется 7 июня

Теги Бостон Даллас Индиана Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в борьбе за титул чемпионов НБА.

«Бостон» всухую обыграл «Индиану» (4-0) в финале Восточной конференции.

«Даллас» одолел «Миннесоту» (4-1) и стал победителем Запада.

Финальная серия начнется в Бостоне 7 июня.

Расписание финала НБА сезона-2023/24:

1-й матч – 7 июня в Бостоне

2-й матч – 10 июня в Бостоне

3-й матч – 13 июня в Далласе

4-й матч – 15 июня в Далласе

5-й матч – 18 июня в Бостоне*

6-й матч – 21 июня в Далласе*

7-й матч – 24 июня в Бостоне*

* – если потребуется.

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11 комментариев
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Ждём захватывающий финал. За 4-3 от Далласа!
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За андердога, за Даллас !
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Ну тут все нейтральные зрители за Даллас, естественно. Это даже я пишу, будучи нелюбителем Новицки и Дончича.

Путь Бостона к финалу – слабейший в истории НБА, ни у кого никогда такой халявы не было. Мы тут бздели про слабый Восток во времена Леброна, так вот те года (2011-2018) еще неплохими кажутся на фоне нынешнего коллапса.
+7
-3
+4
Крутая серия нас ждет. Первый финал за хрен знает сколько лет, когда оба финалиста заслуживают чемпионство, звезды обоих клубов по выслуге лет уже наиграли на гайку и имеют отличный шанс бустануть свое наследие. Можно просто наслаждаться классным баскетболом и надеяться что обойдется без травм.
+2
0
+2
4-2 Даллас
+2
-1
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Ответ Рассол Уэстбрик
Ну тут все нейтральные зрители за Даллас, естественно. Это даже я пишу, будучи нелюбителем Новицки и Дончича. Путь Бостона к финалу – слабейший в истории НБА, ни у кого никогда такой халявы не было. Мы тут бздели про слабый Восток во времена Леброна, так вот те года (2011-2018) еще неплохими кажутся на фоне нынешнего коллапса.
У Денвера в прошлом году не сильнее поход был, да и ещё в финале поломанный соперник
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Строго за Даллас. Болеющим за Бостон проверится у психиатра
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Надеюсь Даллас заберет, а то никакого спасения не будет потом от "величия зеленых"
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Секта свидетелей Далласа на спортсе. Прямо как то боязно за Селтикс.
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