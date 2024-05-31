«Бостон» встретится с «Далласом» в финале НБА. Серия начнется 7 июня
«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в борьбе за титул чемпионов НБА.
«Бостон» всухую обыграл «Индиану» (4-0) в финале Восточной конференции.
«Даллас» одолел «Миннесоту» (4-1) и стал победителем Запада.
Финальная серия начнется в Бостоне 7 июня.
Расписание финала НБА сезона-2023/24:
1-й матч – 7 июня в Бостоне
2-й матч – 10 июня в Бостоне
3-й матч – 13 июня в Далласе
4-й матч – 15 июня в Далласе
5-й матч – 18 июня в Бостоне*
6-й матч – 21 июня в Далласе*
7-й матч – 24 июня в Бостоне*
* – если потребуется.
Путь Бостона к финалу – слабейший в истории НБА, ни у кого никогда такой халявы не было. Мы тут бздели про слабый Восток во времена Леброна, так вот те года (2011-2018) еще неплохими кажутся на фоне нынешнего коллапса.