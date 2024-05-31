Николич может воглавить ЦСКА, если Федотова уволят («Чемпионат»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Марко Николич Чемпионат.com Футбол

Марко Николич может возглавить ЦСКА.

Армейский клуб предложил контракт экс-тренеру «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.

«Московский клуб сделал Николичу конкретное предложение. Подписание контракта с ним будет зависеть от решения по Владимиру Федотову», — заявил один источник.

Сообщалось, что работой Федотова в этом сезоне в московской команде недовольны. Он встретится с боссами ЦСКА на выходных.

Тренер работает в ЦСКА с 2022 года. Николич ранее покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли».

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61 комментарий
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лысый на лысого не считается
+48
-2
+46
Николич неплохой вариант
+23
-3
+20
Ответ lebedst
лысый на лысого не считается
Лысого гоняют кони
+17
-2
+15
А вот это хорошая новость.
В Локо он был совсем не плох.
+16
-2
+14
А пускай Николич, Ивич и Игнашевич в подкидного дурака разыграют место!
+11
-1
+10
Круговорот лысых шарлатанов 😃
+10
0
+10
Цска может оставить Федотова. Им надо избавляться не от него, а от так называемого "сверханалитика" Шевелева, которого уже лет 5-6 как занесло в абсолютный неадекват.
+7
-1
+6
Ответ Владимир_172
Цска может оставить Федотова. Им надо избавляться не от него, а от так называемого "сверханалитика" Шевелева, которого уже лет 5-6 как занесло в абсолютный неадекват.
Кстати интересное мнение. А можете раскрыть тезис более подробно? С удовольствием почитал бы
+6
-1
+5
Почему все радуются?? Николич это чисто оборонительный тренер со схемой 4-4-2 я думаю атака сильно просядет с ним в том числе и Аббос чего очень не хотелось бы
+9
-4
+5
Ответ punker18
Да хоть кто, лишь бы ставку на облю не делал. И будет результат. Делать из посредственности ключевого игрока - рыть себе могилу, что и наблюдаем по результатам.
🤣🤣🤣а на кого там ставку то делать?
+5
-1
+4
Если Бабаев и Мовсесян будет такое же овно покупать, то и Гвардиола не справится. Надо к чертям гнать этих 2-х аферюг
+4
-1
+3
А почему только спрос с тренера Федотова за провальный сезон? Остальные разве не должны нести ответственность за провал особенно люди которые отвечали за селекцию и трансферы. Почему Бабаев остаётся уже который год не прикасаемым, хотя куча тренеров поменялось при нем,а результаты не очень. Может руководство задумается уже об этом
+3
0
+3
Ответ Islam Gasanov
Почему все радуются?? Николич это чисто оборонительный тренер со схемой 4-4-2 я думаю атака сильно просядет с ним в том числе и Аббос чего очень не хотелось бы
Судя по твоему нику, за Аббаса ты и переживаешь, ЦСКА там на втором месте
+2
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Николич уже прям, как древний призрак, которым пугают тренеров РПЛ со словами: "Вот призову вместо тебя Николича, если будешь плохо тренировать"!
Правда видимо с досками Уиджа проблемы, ибо призвать всё никак не могут.
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Ответ superbro
Лысого гоняют кони
вы рыженького гоняли сезон?
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Ответ Влад Безруков
А теперь посмотрите матчи, в которых мы пропускали Команда подсела только в одном - в матче с Факелом С Зенитом весь матч отбивались Спартак, Оренбург, Рубин - забивали голы на последних минутах, когда команда играла нормально Это аномалия этого сезона, а не закономерность того, что команда садилась в концовках
Дружище, там матчей десять было как минимум. И я считаю, виноват Федотов. И меня раздражает его трусливая тактика, когда и так понятно, что трофея не видать, порадуй ты болельщиков, сыграй от нападения, да нет же
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Ответ Владимир_172
Цска может оставить Федотова. Им надо избавляться не от него, а от так называемого "сверханалитика" Шевелева, которого уже лет 5-6 как занесло в абсолютный неадекват.
Этот аналитик формирует состав на матч и замены делает? Тренировочный процесс тоже его зона ответственности?
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Ответ deligy
Этот аналитик формирует состав на матч и замены делает? Тренировочный процесс тоже его зона ответственности?
А тренировочный процессом то какая проблема?
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Ответ Влад Безруков
А тренировочный процессом то какая проблема?
Раз команда упускает очень много и постоянно в концовке матчей, значит она просто дохнет, физически и концентрацией
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Ответ deligy
Этот аналитик формирует состав на матч и замены делает? Тренировочный процесс тоже его зона ответственности?
1. Шевелев уже давно не просто аналитик - клуб показал, что верит ему не меньше, чем тренеру. Неисклбчено, что да - именно он формирует и тренировочный процесс и селекцию. Это, честно говоря просто страшно.
2. Не опираясь на моё личное мнение, вот что скажу: несколько аналитиков и скаутов клубов рпл в личном общении мне открыто говорили, что "разговаривать с Шевелевым стало невозможно". Говорят, что человек уже несколько лет перестал слышать что-либо, кроме себя самого. И кто с ним хоть чуть несогласен - тот сразу им обвиняется очень жёстко в незнании футбола.
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Ответ LionKing
Если Бабаев и Мовсесян будет такое же овно покупать, то и Гвардиола не справится. Надо к чертям гнать этих 2-х аферюг
На что есть деньги, то и покупают) Провал - это лето Гайча, Фукса и т.п. А так, по соотношению цена-качество Мойзес, Аббос, Роша, Гайич - чем плохи? Да и Келлвен с Давилой могут добавить, уверен.
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Ну вот, а то тут была новость, что Николич внезапно слинял из Эмиратов, сразу написал, что приготовится тренерам из наших топов, так болельщики из Локомотива напряглись, а оказывается его Гурцкая в ЦСКА проталкивает.
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Ждём анализ ситуации от Мостового)
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Еще и трансферов к этому , а то совсем прям грустный момент будет после провального сезона 🤷🏾‍♂️
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Заворачивайте, забираем😎
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Ответ Илья Николаев
Судя по твоему нику, за Аббаса ты и переживаешь, ЦСКА там на втором месте
Чушь несёшь я не узбек ты промахнулся. А про него сказал потому что это потенциально главный актив команды,который должен развиваться дальше и одновременно приносить команде пользу и в дальнейшем чтобы можно было дорого продать его.
+1
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Ответ Юрий Кечко
Это просто супер вариант для цска , Николич толковые тренер , его Локо и в лч достойно смотрелся , хоть и 4 место но там группа смерти была , и ромб его в чемпионате очаровывал , короче если есть вариант его брать то надо отрывать с руками
Напомни, что это чудо выиграло в своей жизни кроме смешного сербского чемпионата?
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Ответ Юрий Кечко
Это просто супер вариант для цска , Николич толковые тренер , его Локо и в лч достойно смотрелся , хоть и 4 место но там группа смерти была , и ромб его в чемпионате очаровывал , короче если есть вариант его брать то надо отрывать с руками
Да зачем он нам нужен, к штрафной жаться весь матч. Мы все-таки ЦСКА, а не Аль-Шабаб
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Ответ Дмитрий Шиянов
Дружище, там матчей десять было как минимум. И я считаю, виноват Федотов. И меня раздражает его трусливая тактика, когда и так понятно, что трофея не видать, порадуй ты болельщиков, сыграй от нападения, да нет же
И еще несколько, когда просто чудом отскочили - Сочи, Зенит в гостях, например...
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Ответ Дмитрий Шиянов
Если бы помнил, сразу бы написал
Ну тогда я помню, что мы играли как Манчестер Сити в прошлом году)
Пруфов не будет
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