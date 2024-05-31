Николич может воглавить ЦСКА, если Федотова уволят («Чемпионат»)
Марко Николич может возглавить ЦСКА.
Армейский клуб предложил контракт экс-тренеру «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.
«Московский клуб сделал Николичу конкретное предложение. Подписание контракта с ним будет зависеть от решения по Владимиру Федотову», — заявил один источник.
Сообщалось, что работой Федотова в этом сезоне в московской команде недовольны. Он встретится с боссами ЦСКА на выходных.
Тренер работает в ЦСКА с 2022 года. Николич ранее покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли».
В Локо он был совсем не плох.
Правда видимо с досками Уиджа проблемы, ибо призвать всё никак не могут.
2. Не опираясь на моё личное мнение, вот что скажу: несколько аналитиков и скаутов клубов рпл в личном общении мне открыто говорили, что "разговаривать с Шевелевым стало невозможно". Говорят, что человек уже несколько лет перестал слышать что-либо, кроме себя самого. И кто с ним хоть чуть несогласен - тот сразу им обвиняется очень жёстко в незнании футбола.
Пруфов не будет