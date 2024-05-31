Николич может воглавить ЦСКА, если Федотова уволят («Чемпионат»)

Марко Николич может возглавить ЦСКА.

Армейский клуб предложил контракт экс-тренеру «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.

«Московский клуб сделал Николичу конкретное предложение. Подписание контракта с ним будет зависеть от решения по Владимиру Федотову», — заявил один источник.

Сообщалось, что работой в этом сезоне в московской команде недовольны. Он встретится с боссами ЦСКА на выходных.

Тренер работает в ЦСКА с 2022 года. Николич ранее покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли».