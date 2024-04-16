Книга рекордов Гиннесса не признает рекордной серию побед клуба из Туркменистана.

В марте «Аль-Хилаль» побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд. Сейчас серия побед саудовского клуба длится 34 игры подряд.

В то же время клуб из Туркменистана «Аркадаг» победил во всех 37 матчах в своей истории. «Аркадаг» – клуб из одноименного города, основанного в 2019 году. Город и клуб названы в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».

«Аркадаг» был основан весной 2023 года. Клуб стал чемпионом Туркменистана в том же году, выиграв все 24 матча с разницей голов «+66». Также у команды 7 побед в Кубке страны и 6 побед в новом сезоне лиги Туркменистана (разница голов в этом розыгрыше – «+30»).

Дизайном формы и логотипа клуба, на которых изображен конь, занимался сам Бердымухамедов, по инициативе которого «Аркадаг» и создан. Перед началом прошлого сезона команда подписала большую часть лучших игроков лиги. В тот период трансферное окно было продлено, чтобы «Аркадаг» смог подписать нужных футболистов.

The Guardian отмечает, что в ноябрьском матче с « » при счете 2:2 на последних секундах был назначен пенальти в пользу «Аркадага», благодаря чему клуб Бердымухамедова выиграл.

Также The Guardian пишет, что Бердымухамедов стремится к тому, чтобы город Аркадаг был каким-либо образом упомянут в Книге рекордов Гиннесса.

Однако представитель Книги Гиннесса объяснил, почему серия побед «Аркадага» не учитывается в справочнике рекордов.

«О лиге Туркменистана доступно относительно мало подробностей, меньше, чем нам хотелось бы для той комплексной проверки, которую мы проводим в нашем исследовании для этого и подобных рекордов. Также есть определенный уровень управления и конкуренции, которые мы обычно ищем.

Учитывая все это, мы подтвердили, что рекордсмен – « », – сказал представитель Книги Гиннесса.

Представители «Аркадага» полагают, что летом, когда команда начнет участвовать в общеазиатских соревнованиях, они смогут представить заявление о включении в Книгу рекордов Гиннесса.