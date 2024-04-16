«Аркадаг» из Туркменистана выиграл все 37 матчей после создания, но не будет включен в Книгу Гиннесса. Клуб основан экс-президентом страны Бердымухамедовым и подписал лучших игроков конкурентов
Книга рекордов Гиннесса не признает рекордной серию побед клуба из Туркменистана.
В марте «Аль-Хилаль» побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд. Сейчас серия побед саудовского клуба длится 34 игры подряд.
В то же время клуб из Туркменистана «Аркадаг» победил во всех 37 матчах в своей истории. «Аркадаг» – клуб из одноименного города, основанного в 2019 году. Город и клуб названы в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».
«Аркадаг» был основан весной 2023 года. Клуб стал чемпионом Туркменистана в том же году, выиграв все 24 матча с разницей голов «+66». Также у команды 7 побед в Кубке страны и 6 побед в новом сезоне лиги Туркменистана (разница голов в этом розыгрыше – «+30»).
Дизайном формы и логотипа клуба, на которых изображен конь, занимался сам Бердымухамедов, по инициативе которого «Аркадаг» и создан. Перед началом прошлого сезона команда подписала большую часть лучших игроков лиги. В тот период трансферное окно было продлено, чтобы «Аркадаг» смог подписать нужных футболистов.
The Guardian отмечает, что в ноябрьском матче с «Шагадамом» при счете 2:2 на последних секундах был назначен пенальти в пользу «Аркадага», благодаря чему клуб Бердымухамедова выиграл.
Также The Guardian пишет, что Бердымухамедов стремится к тому, чтобы город Аркадаг был каким-либо образом упомянут в Книге рекордов Гиннесса.
Однако представитель Книги Гиннесса объяснил, почему серия побед «Аркадага» не учитывается в справочнике рекордов.
«О лиге Туркменистана доступно относительно мало подробностей, меньше, чем нам хотелось бы для той комплексной проверки, которую мы проводим в нашем исследовании для этого и подобных рекордов. Также есть определенный уровень управления и конкуренции, которые мы обычно ищем.
Учитывая все это, мы подтвердили, что рекордсмен – «Аль-Хилаль», – сказал представитель Книги Гиннесса.
Представители «Аркадага» полагают, что летом, когда команда начнет участвовать в общеазиатских соревнованиях, они смогут представить заявление о включении в Книгу рекордов Гиннесса.
Там одного маразматика сменил его сын
Не,ну почитайте какие там "рекорды". Процентов 10 полезного,90 - идиотизм.