«Аркадаг» из Туркменистана выиграл все 37 матчей после создания, но не будет включен в Книгу Гиннесса. Клуб основан экс-президентом страны Бердымухамедовым и подписал лучших игроков конкурентов

Теги высшая лига Туркменистан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Шагадам Книга рекордов Гиннесса Футбол

Книга рекордов Гиннесса не признает рекордной серию побед клуба из Туркменистана.

В марте «Аль-Хилаль» побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд. Сейчас серия побед саудовского клуба длится 34 игры подряд.

В то же время клуб из Туркменистана «Аркадаг» победил во всех 37 матчах в своей истории. «Аркадаг» – клуб из одноименного города, основанного в 2019 году. Город и клуб названы в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».

«Аркадаг» был основан весной 2023 года. Клуб стал чемпионом Туркменистана в том же году, выиграв все 24 матча с разницей голов «+66». Также у команды 7 побед в Кубке страны и 6 побед в новом сезоне лиги Туркменистана (разница голов в этом розыгрыше – «+30»).

Дизайном формы и логотипа клуба, на которых изображен конь, занимался сам Бердымухамедов, по инициативе которого «Аркадаг» и создан. Перед началом прошлого сезона команда подписала большую часть лучших игроков лиги. В тот период трансферное окно было продлено, чтобы «Аркадаг» смог подписать нужных футболистов.

The Guardian отмечает, что в ноябрьском матче с «Шагадамом» при счете 2:2 на последних секундах был назначен пенальти в пользу «Аркадага», благодаря чему клуб Бердымухамедова выиграл.

Также The Guardian пишет, что Бердымухамедов стремится к тому, чтобы город Аркадаг был каким-либо образом упомянут в Книге рекордов Гиннесса.

Однако представитель Книги Гиннесса объяснил, почему серия побед «Аркадага» не учитывается в справочнике рекордов.

«О лиге Туркменистана доступно относительно мало подробностей, меньше, чем нам хотелось бы для той комплексной проверки, которую мы проводим в нашем исследовании для этого и подобных рекордов. Также есть определенный уровень управления и конкуренции, которые мы обычно ищем.

Учитывая все это, мы подтвердили, что рекордсмен – «Аль-Хилаль», – сказал представитель Книги Гиннесса.

Представители «Аркадага» полагают, что летом, когда команда начнет участвовать в общеазиатских соревнованиях, они смогут представить заявление о включении в Книгу рекордов Гиннесса.

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48 комментариев
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Ротенбергу не показывайте
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+87
Туркменов жаль очень.
Там одного маразматика сменил его сын
+57
-4
+53
Ответ Дядя ТУРА
Туркменов жаль очень. Там одного маразматика сменил его сын
Не, не сменил. Маразматик якобы ушёл на пенсию, а потом передумал.
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0
+27
Учись, Зенит!
+34
-17
+17
Ответ Leon Petov
Ротенбергу не показывайте
А Миллеру можно?
+21
-5
+16
Напоминает фильм Диктатор с Али Джи две ситуации, что с клубом в Туркменистане, что с лучшим бомбардиром Ночной ХЛ...
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Диктатура верный путь в Книгу Гиннеса 👺
+12
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Аркадаг - типа господин?
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Вот досада. Дутое позорище не вписали в книгу рекордов ;-((
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Аркадаг - типа господин?
Бог) Шутка. С азербайджанского, если дословно перевести, то получается - "арха" -позади (опора, основа), "даг"- гора. Даг -е -стан - горная страна. Иносказательно- стоящий за тебя горой) На туркменском - это покровитель)
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санкт-аркадак
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Туркменистан среднеазиатский КНДР
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Вы смеетесь, а даже у них не было победителя с 87% голосов на последних президентских выборах.
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Ответ Лужин
Вы смеетесь, а даже у них не было победителя с 87% голосов на последних президентских выборах.
А у них там выборы вообще есть?
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Ответ Sobachkin
А у нашего лидера есть свой клуб?
Да. Он его стадион открывал.
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Ответ huge_n_terrible
Не, не сменил. Маразматик якобы ушёл на пенсию, а потом передумал.
А сын уходить не хочет. И сын помнит как родня аркадака травила его мать. Вот сын теперь мстит своей родне за травлю матери. А родня воет и просит чтобы аркадак сына остановил.😉😉😉
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На самом деле Книга Гинесса - это книга про каких то дол6-ов.
Не,ну почитайте какие там "рекорды". Процентов 10 полезного,90 - идиотизм.
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Даже с учётом того, что бердымухамедов - 🤡, очевидна предвзятость книги рекордов. Уверен, туркмены были бы готовы и документы предоставить, и экскурсию провести - диктаторские режимы ради признания западных стран готовы на многое. Видимо, не хотят шейхов расстраивать
+4
-3
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Роналду запросил свой трансфер! Срочно!
+11
-10
+1
Схема то не плохая
+1
-1
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Ответ Алексей Булов
санкт-аркадак
спаркадак
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Ответ Красная стрела
А у них там выборы вообще есть?
Такие же как у нас.
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Ответ Кармоид
Комментарий скрыт
Как же отрабатывают минусами по приказу куратора)))
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Ответ huge_n_terrible
Не, не сменил. Маразматик якобы ушёл на пенсию, а потом передумал.
Да у них как в компьютерной игре. Просто джойстик сейчас у сына
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🤡
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местный зенит
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На Ютубе есть канал "Хроника Туркменистана". Тампро Аркадага. Настоятельно рекомендую посмотреть. Веселое настроение на неделю вам обеспечено
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Что творится в республиках после развала СССР 😱 лютый позор, как-будто семикласснику оставили ключи от квартиры на месяц🤦
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Экая предвзятость! Старались же люди…
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Интересно, у них есть клуб "Туркменбаши"? Вполне ведь такое может быть, т.к. в честь предшественника Аркадага (почившего в 2006) тоже называли улицы, районы, города (я не шучу). И кто в таком случае побеждал?
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