Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба
Александр Овечкин забил 853-й гол в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки – 41 шайба.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1).
С 853 шайбами в 1426 играх за карьеру в регулярках россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).
В 79 играх текущего сезона на счету Овечкина 65 (31+34) очков.
- 853-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-41 шайба), действующие: Кросби-592(21-й), Стэмкос-555(30-й), Малкин-497(49-й),
- 853-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -592(7-й), Стэмкос-555(12-й), Малкин-497(24-й),
-646-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-478
-144-й раз открывает счет в РС(1-й, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Бр. Халл-131), из действующих игроков ближайший преследователь Кросби-114(7-й), Павелски-95(22-й), Стэмкос-86(34-й), П.Кэйн-83(40-й), Паризе-81(44-й),Маршан-80(47-й), Малкин, Картер по 78(48-54-й)
-434-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-276(20-й)
-536-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-416(14-й)
-230-я в 1-м периоде(4-й, 3-й Бр.Халл-237,1-й Гретцки с 241-й шайбой, 2-й Эспозито-240), преследователь Кросби -185 (18-й)
-925-я в РС и КС, Ови 853+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -663(20-й), Стэмкос-600(30-й),Малкин-564(42-й)
-378-я в РС после 30 лет (3-й, 2-й Эспозито-391, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-285(15-й)
-147-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-121(20-й), всего 29 игроков НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-123-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-107( 15-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-73-я после 37 лет(19-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-82(11-й)
-31-я в возрасте 38 лет(2-й, догнал Бьюсика, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-55
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 853 ( 1426 матчей ) - 0, 598 за игру.
-153-я шайба во вторник в 229 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-106 в 219 играх(7-й), Кросби-101, Павелски-99(13-14-й)
-6627-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4069(23-й),Кэйн-4056(24-й),
-7264-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4611(21-й)
-3633-й хит в РС(3-й, обошел Брауна-3632, 2-й Мэтт Мартин-3853,1-й Кэл Клаттербак-4027
-4262-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4376, 2-й Мартин -4326)
-1550-е очко в РС, 853+697 (13-й, 12-й Бурк-1579, 10-й Кросби -1594, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1294(37-й)
-1550-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1594, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1294(15-й)
-1691-е очко в РС и КС, 925+766, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1795, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1474(30-й)
-49-я шайба и 80-е очко в 74-й игре с Филадельфией в РС, 328-й бросок в створ,
- Сэмюэл Эрссон 138-й вратарь лиги, пропустившим от Ови 2 и более шайб ( в его воротах побывали: 839 и 853-я шайбы Ови) в 3 играх при 7 бросках в створ
-1-й праймери Дилана Макилрата на Ови, он стал 97-м игроком Вашингтона, оформившим праймери на Александра
До открытия «Клуба-900» - 47 шайб!
1. +1 (52-51)
2. -8 (98-106, в сезоне 46-55)
3. -35 (163-198, в сезоне 65-92)
4. -50 (219-269, в сезоне 56-71)
5. -87 (269-356, в сезоне 50-87)
6. -128 (301-429, в сезоне 32-73)
7. -142 (339-481, в сезоне 38-52)
8. -172 (371-543, в сезоне 32-62)
9. -161 (422-583, в сезоне 51-40)
10. -162 (475-637, в сезоне 53-54)
11. -152 (525-677, в сезоне 50-40)
12. -160 (558-718, в сезоне 33-41)
13. -142 (607-749, в сезоне 49-31)
14. -107 (658-765, в сезоне 51-16)
15. -97 (706-803, в сезоне 48-38)
16. -84 (730-814, в сезоне 24-11)
17. -57 (780-837, в сезоне 50-23)
18. -40 (822-862, в сезоне 42-25)
19. -32 (853-885, в сезоне 31-23)
Продолжение в 20м сезоне
Мыкола выходи, и Шумова позови
1 Brett Hull 1964 F 2002‑03 37
2 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 31
3 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 31
4 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 30
5 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 28
6 Patrick Marleau 1979 F 2017‑18 27
7 Ron Francis 1963 F 2001‑02 27
8 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 27
9 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25
1 Adam Oates 1962 F 2000‑01 69
2 Ron Francis 1963 F 2001‑02 50
3 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 49
4 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 49
5 Ray Bourque 1960 D 1998‑99 47
6 Norm Ullman 1935 F 1973‑74 47
7 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 45
8 Mark Recchi 1968 F 2006‑07 44
9 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 44
10 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 43
11 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 40
12 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 40
13 Brett Hull 1964 F 2002‑03 39
14 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 39
15 Mark Messier 1961 F 1999‑00 37
16 Stan Mikita 1940 F 1978‑79 36
17 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 35
18 Al MacInnis 1963 D 2001‑02 35
19 Doug Harvey 1924 D 1962‑63 35
20 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 34
21 Alex Delvecchio 1932 F 1970‑71 34
1 Adam Oates 1962 F 2000‑01 81 13 + 69 82
2 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 82 28 + 49 77
3 Ron Francis 1963 F 2001‑02 80 27 + 50 77
4 Brett Hull 1964 F 2002‑03 82 37 + 39 76
5 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 76 31 + 44 75
6 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 80 27 + 45 72
7 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 81 30 + 39 69
8 Norm Ullman 1935 F 1973‑74 78 22 + 47 69
9 Mark Recchi 1968 F 2006‑07 82 24 + 44 68
10 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 79 31 + 34 65
11 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 69 25 + 40 65
12 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 75 14 + 49 63
1 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 16 8 + 10 18
2 Ron Francis 1963 F 2001‑02 23 6 + 10 16
3 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 21 4 + 12 16
4 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 25 8 + 7 15
5 Bill Guerin 1970 F 2008‑09 24 7 + 8 15
6 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 14 9 + 5 14
7 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 11 7 + 6 13
8 Doug Gilmour 1963 F 2001‑02 12 4 + 6 10
9 Dan Boyle 1976 D 2014‑15 19 3 + 7 10
10 Joe Sakic 1969 F 2007‑08 10 2 + 8 10
11 Ray Bourque 1960 D 1998‑99 12 1 + 9 10