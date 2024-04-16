Абаскаль улетел из России. Вчера он пообщался с игроками «Спартака» в неформальной обстановке

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль попрощался с игроками «Спартака» и улетел из России.

В воскресенье красно‑белые объявили об увольнении 35‑летнего испанца.

Как сообщает «Матч ТВ», Абаскаль встретился с игроками команды в понедельник и в неформальной обстановке пообщался с ними после отставки. Во вторник стало известно, что испанец уже улетел из России вместе с семьей.

Под руководством Абаскаля команда провела 74 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.

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100 комментариев
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Пойти что-ли перечитать комменты на ветке, где он сына в честь Старостина назвал.
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Александр Мостовой: "Лучше бы неформально пообщались с людьми, которые играли футбол. А так - бесполезно проведенное время".
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Я представляю, как он выдохнул, когда сел в самолет.
Ну а что, жизнь удалась.
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Абаскаль неформально пообщался с командой - они ласково рассказали ему как откровенно сливали его в последние игры ))
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Ответ Tun
Мостовой поди рыдает в подушку прямо сейчас
Мостовой уже на Мусаева переключился.
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+20
Ответ Alexander S
Что в трудовой написали?
написали Спартак Чемпион!!!
+18
0
+18
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Абаскаль неформально пообщался с командой - они ласково рассказали ему как откровенно сливали его в последние игры ))
В ответ он , улыбаясь, показал смс на экране смартфона.
Все поняли и пожали друг другу руки, расстались по доброму
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Нафига он с ними встречался, если слили в наглую
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по лекалам Моуриньо наложил им кое-чего в шкафчиках, но далеко не перстни)
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+11
Что в трудовой написали?
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Ответ Александр Воронин
Я представляю, как он выдохнул, когда сел в самолет. Ну а что, жизнь удалась.
"Водочки нам лей, развёл лохов из Спартака и прощай Россия")))
+14
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Камрады! Долго ли еще во след усопшему гавкать будем, в остроумии соревноваться? Абаскаль уже три дня как все. О будущем надо думать. Нам уже нового Абаскаля сватают!
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Ответ гуингм
"Водочки нам лей, развёл лохов из Спартака и прощай Россия")))
Человека пригласили на работу, он ее выполнял как мог добросовестно в силу своих возможностей. В чем развод?
Можно задавать вопросы по его квалификации, но не сам же он себя назначил в Спартак, чтоб развести кого-то
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Если правильно разместит деньги , заработанные в Спартаке , то сможет , как Каррера до конца жизни не работать !
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Ответ Антибаскет Поповича
Александр Мостовой: "Лучше бы неформально пообщались с людьми, которые играли футбол. А так - бесполезно проведенное время".
Показал чеканку
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надеюсь, сказал некоторым игрулям правду, насколько они позорно сливали тренера...
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Мог бы и погулять ещё в Москве, в большой сходить, в зоопарк, в мавзолей.. красивый город и места хорошие есть 👍
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+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
по лекалам Моуриньо наложил им кое-чего в шкафчиках, но далеко не перстни)
Ничего, Дзюба заберет. Хотя стоп, Дзюба уже по другим шкафчикам...
+5
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+4
Ответ ZarvuR2020
Пойти что-ли перечитать комменты на ветке, где он сына в честь Старостина назвал.
Да, помню этот стыд. Белый европеец приехал к аборигенам, подарил ментальные бусы, а аборигены за это его чуть ли не обожествляли
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Уверен что опять поменяют шило на мыло.
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Он не улетел, а приобрёл заслуженный статус Ветеран Спартака. Теперь может давать интервью и советы космического масштаба...
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Поехал хату посмотреть в Дубае!
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Ответ Eleman SPb
Мог бы и погулять ещё в Москве, в большой сходить, в зоопарк, в мавзолей.. красивый город и места хорошие есть 👍
"в зоопарк"
Животных он в Тарасовке навидался, на всю оставшуюся жизнь...
+2
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+2
На трибунах становится тише…
Тает быстрое время чудес.
До свидания, наш "тренеришка",
Возвращайся в свой сказочный лес.

Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай…
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
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Ответ Coongur
Комментарий скрыт
Нет, Спекулянт
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А будет новость, как Абаскаль прилетел? Как он доехал до дома? Или как заказал суши в Севилье? И все это конечно под аккомпанемент наших "добрейших" экспертов - Сашки, Володьки, Ольки и Влада который вроде вышел из запоя.
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
А что ему здесь еще делать?) Он испанец, улетел в Испанию.
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Испанский лётчик улетел...
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Ответ genowayy
А что ему здесь еще делать?) Он испанец, улетел в Испанию.
Будет там бороться с франкистским режимом !
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Он улетел... Но в отличие от Карлсона не обещал вернуться)
У болел претензии только к тренеру, к игрокам нет?
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