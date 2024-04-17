Хави об 1:4 от «ПСЖ»: «Судья убил противостояние. Красная в этом матче – это слишком. Сказал Ковачу, что это катастрофа»
Хави заявил, что судья убил «Барселону» в матче с «ПСЖ» в 1/4 Лиги чемпионов.
Ответная игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «ПСЖ». По сумме двух матчей парижане вышли в полуфинал турнира. На 29-й минуте был удален защитник «блауграны» Роберт Араухо.
«Я недоволен и зол, потому что эта игра ознаменовала все противостояние. Мы были хорошо организованны, когда играли в полных составах. Свистеть красную в этом матче – это слишком. После удаления была совсем другая игра.
Что бы мы ни говорили, удаление затмевает собой все. Вдесятером очень сложно. Жаль, что работа всего сезона окончена решением арбитра. Мне бы хотелось каждую минуту играть одиннадцать против одиннадцати. В удалении не было необходимости.
Я сказал судье, что это было очень плохо, что это была катастрофа. Он убил противостояние. Изменил все. Я не люблю говорить о судьях, но мы должны это сказать, мы не можем молчать.
«Барса» попробует еще раз. Мы провели очень достойную Лигу чемпионов, я бы сказал, замечательную», – сказал тренер «Барселоны».
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Нет, я понимаю что своих игроков нужно защищать в любой ситуации.
Но чем думал Араухо, когда зачем-то фолил на Барколя, который выходил один на один с МАТШем ?!
В матче Боруссия - Атлетико точно такой же момент был в начале матча, когда Мората убегал от Забитцера на «рандеву» с вратарем, но никто не трогал его и он промахнулся.
И тут точно так же надо было делать: не факт, что Барколя забил бы гол.
Уахахахаххаха
Лицемер, сказать больше нечего
"Судья убил противостояние сказал Эвребе, что это катастрофа"
Но так нельзя, правила не для барсы, хватать игроков руками выбегающих один на один можно, можно так же играть волейбол в штрафной, это норма
Там Ди Мария выходит чисто 1 на 1, его сносят абсолютно железно, а там не было ни КК, ни пенальти, вообще ничего. Насколько я по памяти помню, минимум 4-5 однозначных моментов в пользу ПСЖ(голевых или около-голевых), были полностью затрактованы в пользу Барсы.
А что скажет Хави по поводу судейства Эвребе и матча с Челси? По справедливости, по ИГРЕ в том матче, Челси был многократно сильнее Барсы и заслужил пройти дальше, но... Почему-то дальше прошла Барса. Везет сильнейшим? Не в том случае.
Удаление было чистое и заслуженное. Главные вопросы у Хави должны быть к своему игроку, который удаляется в том моменте, где это не нужно делать(учитывая раннюю минуту матча) и к самому себе. Ты выбрал состав(почему в поле находится Лева?), ты выбрал тактику, ты управляешь командой во время игры... Ко всему есть вопросы. В тяжелый и сложный период для команды, когда она в кризисном моменте и НЕ может совладать с эмоциями, что делает взрослый мужик, опора команды и главный тренер? Бегает, прыгает, кричит и истерит у кромки поля и пинает какие-то стенды, получая заслуженное удаление... То есть по сути Хави самоустранился из игры, бросив команду на произвол судьбы, и это в тяжелый момент. Очень детское истеричное и непрофессиональное поведение.