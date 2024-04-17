Хави об 1:4 от «ПСЖ»: «Судья убил противостояние. Красная в этом матче – это слишком. Сказал Ковачу, что это катастрофа»

Хави заявил, что судья убил «Барселону» в матче с «ПСЖ» в 1/4 Лиги чемпионов.

Ответная игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «ПСЖ». По сумме двух матчей парижане вышли в полуфинал турнира. На 29-й минуте был удален защитник «блауграны» Роберт Араухо.

«Я недоволен и зол, потому что эта игра ознаменовала все противостояние. Мы были хорошо организованны, когда играли в полных составах. Свистеть красную в этом матче – это слишком. После удаления была совсем другая игра.

Что бы мы ни говорили, удаление затмевает собой все. Вдесятером очень сложно. Жаль, что работа всего сезона окончена решением арбитра. Мне бы хотелось каждую минуту играть одиннадцать против одиннадцати. В удалении не было необходимости.

Я сказал судье, что это было очень плохо, что это была катастрофа. Он убил противостояние. Изменил все. Я не люблю говорить о судьях, но мы должны это сказать, мы не можем молчать.

«Барса» попробует еще раз. Мы провели очень достойную чемпионов, я бы сказал, замечательную», – сказал тренер «Барселоны».

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