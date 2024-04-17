Хави об 1:4 от «ПСЖ»: «Судья убил противостояние. Красная в этом матче – это слишком. Сказал Ковачу, что это катастрофа»

Теги ПСЖ Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Иштван Ковач судья Рональд Араухо Футбол

Хави заявил, что судья убил «Барселону» в матче с «ПСЖ» в 1/4 Лиги чемпионов.

Ответная игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «ПСЖ». По сумме двух матчей парижане вышли в полуфинал турнира. На 29-й минуте был удален защитник «блауграны» Роберт Араухо.

«Я недоволен и зол, потому что эта игра ознаменовала все противостояние. Мы были хорошо организованны, когда играли в полных составах. Свистеть красную в этом матче – это слишком. После удаления была совсем другая игра.

Что бы мы ни говорили, удаление затмевает собой все. Вдесятером очень сложно. Жаль, что работа всего сезона окончена решением арбитра. Мне бы хотелось каждую минуту играть одиннадцать против одиннадцати. В удалении не было необходимости.

Я сказал судье, что это было очень плохо, что это была катастрофа. Он убил противостояние. Изменил все. Я не люблю говорить о судьях, но мы должны это сказать, мы не можем молчать.

«Барса» попробует еще раз. Мы провели очень достойную Лигу чемпионов, я бы сказал, замечательную», – сказал тренер «Барселоны».

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164 комментария
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Хави, ну ты серьезно винишь судью в проигрыше ?!

Нет, я понимаю что своих игроков нужно защищать в любой ситуации.
Но чем думал Араухо, когда зачем-то фолил на Барколя, который выходил один на один с МАТШем ?!

В матче Боруссия - Атлетико точно такой же момент был в начале матча, когда Мората убегал от Забитцера на «рандеву» с вратарем, но никто не трогал его и он промахнулся.
И тут точно так же надо было делать: не факт, что Барколя забил бы гол.
+61
-8
+53
Есть опция, что хави когда-нибудь перестанет ныть?
+53
-9
+44
Чистая красная. Хави только и ноет, вся его суть.
+34
-5
+29
Это максимально чистая КК. Произойди такое с игроком Реала я абсолютно также бы считал. Удивило, что Араухо настолько упорно еще и спорил насчет него
+25
-2
+23
Ответ Кирилл
Хави, ну ты серьезно винишь судью в проигрыше ?! Нет, я понимаю что своих игроков нужно защищать в любой ситуации. Но чем думал Араухо, когда зачем-то фолил на Барколя, который выходил один на один с МАТШем ?! В матче Боруссия - Атлетико точно такой же момент был в начале матча, когда Мората убегал от Забитцера на «рандеву» с вратарем, но никто не трогал его и он промахнулся. И тут точно так же надо было делать: не факт, что Барколя забил бы гол.
Тут был расчет, что судья побоится давать красную в середине первого тайма - не сработало🤷
+26
-4
+22
Зря Хави пытается винить судью. Араухо получил карточку за фол. Расстройство говорит сейчас в испанце,но уверен,что он понимает всё.
+21
-2
+19
Логика конечно на пять с плюсом. Свистеть в таком матче заслуженную красную это по мнению Чави зашквар.
+18
0
+18
"Я не люблю говорить о судьях" 🤣🤣🤣 Уахахахахахахахаххх,
+19
-1
+18
>я не люблю говорить о судьях

Уахахахаххаха
+17
-2
+15
Какой же это позор(Хави-Барселона).Сынок Негрейры совсем поплыл.
+14
-1
+13
Чапи всегда был серийным жалобщиком с комплексом жертвы, несмотря на то, что являлся ключевой фигурой в одной из самых судейских команд всех времен.
+17
-5
+12
Ответ VuNePonimaete
Это максимально чистая КК. Произойди такое с игроком Реала я абсолютно также бы считал. Удивило, что Араухо настолько упорно еще и спорил насчет него
Там по идее видно что игрок ПСЖ сам завалился когда почувствовал руку Араухо, но контакт там 100% и красная по делу. Даже если контакт был слабый, Араухо не должен был рисковать, понятно же что цена ошибки слишком высока
+14
-4
+10
«Я не люблю говорить о судьях»
Лицемер, сказать больше нечего
+9
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+9
Хави о матче с Челси в 2009:
"Судья убил противостояние сказал Эвребе, что это катастрофа"
+13
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+9
Хави откровенно поплыл, истерит словно ровесник Ямаля
+9
0
+9
При Негрейре такой фигни не было
+17
-9
+8
Ответ Максим Новиков
Есть опция, что хави когда-нибудь перестанет ныть?
Для этого надо убрать ВАР и вернуть Эвребе.
+13
-5
+8
Помню как удалили Ван Перси за то что мяч откинул, как удаляли Мотту за якобы удар локтем, как удалили Пепе за бесконтактный бой
Но так нельзя, правила не для барсы, хватать игроков руками выбегающих один на один можно, можно так же играть волейбол в штрафной, это норма
+8
-1
+7
Хави: "Судья убил противостояние. Судить по правилам Барселону - это слишком"
+7
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+6
Бумерганг вернулся, жри Хави
+6
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+5
Интересно, когда Хави был игроком, его не смущал "чудо-камбэк" Барселоны в матче против ПСЖ, который был достигнут благодаря очень спорному и очень лояльному судейству Айтекина?
Там Ди Мария выходит чисто 1 на 1, его сносят абсолютно железно, а там не было ни КК, ни пенальти, вообще ничего. Насколько я по памяти помню, минимум 4-5 однозначных моментов в пользу ПСЖ(голевых или около-голевых), были полностью затрактованы в пользу Барсы.

А что скажет Хави по поводу судейства Эвребе и матча с Челси? По справедливости, по ИГРЕ в том матче, Челси был многократно сильнее Барсы и заслужил пройти дальше, но... Почему-то дальше прошла Барса. Везет сильнейшим? Не в том случае.

Удаление было чистое и заслуженное. Главные вопросы у Хави должны быть к своему игроку, который удаляется в том моменте, где это не нужно делать(учитывая раннюю минуту матча) и к самому себе. Ты выбрал состав(почему в поле находится Лева?), ты выбрал тактику, ты управляешь командой во время игры... Ко всему есть вопросы. В тяжелый и сложный период для команды, когда она в кризисном моменте и НЕ может совладать с эмоциями, что делает взрослый мужик, опора команды и главный тренер? Бегает, прыгает, кричит и истерит у кромки поля и пинает какие-то стенды, получая заслуженное удаление... То есть по сути Хави самоустранился из игры, бросив команду на произвол судьбы, и это в тяжелый момент. Очень детское истеричное и непрофессиональное поведение.
+5
0
+5
Ответ Максим Новиков
Есть опция, что хави когда-нибудь перестанет ныть?
Отступные)
+8
-3
+5
У барсы всегда виноваты другие! Это их ДНК!
+5
0
+5
Арсен Венгер тоже когда то хотел играть 11 против 11 в Камп Ноу)
+5
-1
+4
"Хави: -Я не люблю говорить о судьях..." 🤦
+6
-2
+4
Нытик! Истинный каталонец, точнее
+3
0
+3
Ответ xQcoW
Чапи всегда был серийным жалобщиком с комплексом жертвы, несмотря на то, что являлся ключевой фигурой в одной из самых судейских команд всех времен.
Не забуду его хороводы вокруг судьи, вместе с Альбой, Бускетсом, Алвесом. Прям как будто хоббиты празднуют ДР Бильбо вместе с Гендальфом.
+3
0
+3
Чави просто не в курсе что по правилам красные даются в любом матче. Привык что его всю карьеру игрока тащили судьи, хочет за счет них и тут преуспеть.
+4
-1
+3
Ответ Кирилл
Хави, ну ты серьезно винишь судью в проигрыше ?! Нет, я понимаю что своих игроков нужно защищать в любой ситуации. Но чем думал Араухо, когда зачем-то фолил на Барколя, который выходил один на один с МАТШем ?! В матче Боруссия - Атлетико точно такой же момент был в начале матча, когда Мората убегал от Забитцера на «рандеву» с вратарем, но никто не трогал его и он промахнулся. И тут точно так же надо было делать: не факт, что Барколя забил бы гол.
так Хави главный нытик последних лет. У него всегда все виноваты
+4
-1
+3
Клоун. Иди Араухо обвиняй!
+4
-1
+3
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