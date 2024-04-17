«Боруссия» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-2012/13 – со времен Клоппа. Тогда прошли «Реал» в 1/2 и уступили «Баварии» в финале
Дортмундская «Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 11 лет.
Сегодня дортмундцы обыграли «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала (4:2) и вышли в следующую стадию по сумме двух матчей.
«Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13, когда командой руководил Юрген Клопп. Тогда дортмундцы в полуфинале выбили мадридский «Реал», а в финале турнира уступили «Баварии».
В 1/2 финала нынешнего розыгрыша «Боруссия» встретится с «ПСЖ», обыгравшим по сумме двух матчей «Барселону».
есть крутой Штутгарт
4й бомбардир лиги на данный момент забил столько же, сколько первый за весь прошлый сезон
так что Германия может рассчитывать на 5 путевок еще в следующую ЛЧ по новому регламенту
Какая игра!
Отличный результат!
Впечатлён еврокубковым вечером, весьма.