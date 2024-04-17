«Боруссия» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-2012/13 – со времен Клоппа. Тогда прошли «Реал» в 1/2 и уступили «Баварии» в финале

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Дортмундская «Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 11 лет.

Сегодня дортмундцы обыграли «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала (4:2) и вышли в следующую стадию по сумме двух матчей.

«Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13, когда командой руководил Юрген Клопп. Тогда дортмундцы в полуфинале выбили мадридский «Реал», а в финале турнира уступили «Баварии».

В 1/2 финала нынешнего розыгрыша «Боруссия» встретится с «ПСЖ», обыгравшим по сумме двух матчей «Барселону».

63 комментария
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Красавцы шмели!!
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Блин, как же хочется опять Классикер на "Уэмбли", "Боруссия" прекрасный матч провела
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«Боруссия» браво 👏 Автобус на выход
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Зря Атлетико надел форму в цветах Малаги и Шальке, ой зря...
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Ответ Сергей Логинов
И финал тоже на Уэмбли... Ну вы понимаете)
В этом сезоне бодрый сезон в БЛ не только из-за Байера

есть крутой Штутгарт

4й бомбардир лиги на данный момент забил столько же, сколько первый за весь прошлый сезон

так что Германия может рассчитывать на 5 путевок еще в следующую ЛЧ по новому регламенту
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Притопим за БД в полуфинале может быть удача будет на их стороне
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И финал тоже на Уэмбли... Ну вы понимаете)
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Втоплю за Дортмунд. Представьте Бавария с Кейном выходит в финал и сливает Дортмунду 😂
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Ответ modesto
Комментарий скрыт
Сити не в полуфинале, а уже кого то выносит🤡🤡🤡
+12
-2
+10
Где те люди, которые, когда были слухи про потенциальный переход Головина из Монако в Дортмунд, говорили, что это команды «примерно одного уровня». Где там манака, и где Дортмунд щас?
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В теории может быть даже финал того года, Бавария Боруссия)
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От всей души поздравляю Дортмунд!
Какая игра!
Отличный результат!
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Ответ Harryck
Спасибо, надеюсь "Арсенал" на опыте пройдём, а дальше сложно очень будет в любом случае. В том, что "Боруссия" сможет пройти нынешний "ПСЖ" - вполне вероятно. Все Дортмунд списывали с самого начала в группе, кроме болельщиков "БЛ". Может я конечно отчасти мечтатель но было бы очень круто в 2024 - Смена чемпиона Германии, немецкий финал "ЛЧ", победа "Байера" в "ЛЕ", победа Германии на домашнем Евро.
Бундеслига в этом сезоне на высоте. Байер невероятен. "Мертвый" Дортмунд в полуфинале. Бавария тоже скорее всего хлопнет Арсенал и выйдет в полуфинал. А Лейпциг должен был пройти Реал, если бы не засудили в пользу Реала.
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Говорил ещё когда Забитцер в МЮ был, что надо оставлять. Человек великолепный матч выдал, рад за него.
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Молодцы! Из группы смерти первыми вышли. Сейчас в полуфинале.
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Вот так вот все прогнозы взяли и дружно пошли на... ну, сами понимаете, куда.
Впечатлён еврокубковым вечером, весьма.
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Суперматч, просто монстры, после нокдауна перевернули всё. Рад за Хуммельса особенно.
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Искренне желаю Дортмунду сотворить сенсацию в этом году
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Не ожидал такой прыти от Боруссии
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Это последний шанс для Ройса зацепить крупный трофей. Вперёд Дортмунд!!!
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Очень рад за Боруссию. При этом что интересно в этой сетке шансы выиграть ЛЧ больше всех были именно у Атлетико. За счет опыта команды и тренера. Но. Болел в этом матче за Боруссию.
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ПСЖ и Боруссия при этом играли в группе смерти.
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Симеоне в очередной раз слился😂
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🐝 удачи в полуфинале против💰
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Ответ S H A R K
Удачи Баварии завтра. До встречи на Уэмбли!
Спасибо, надеюсь "Арсенал" на опыте пройдём, а дальше сложно очень будет в любом случае. В том, что "Боруссия" сможет пройти нынешний "ПСЖ" - вполне вероятно. Все Дортмунд списывали с самого начала в группе, кроме болельщиков "БЛ". Может я конечно отчасти мечтатель но было бы очень круто в 2024 - Смена чемпиона Германии, немецкий финал "ЛЧ", победа "Байера" в "ЛЕ", победа Германии на домашнем Евро.
+5
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+3
Ответ denbodrov
Зря Атлетико надел форму в цветах Малаги и Шальке, ой зря...
Вообще не привычно было видеть их в таких цветах.
+4
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Главная сенсация этого четвертьфинала. Особо в них не верилось сразу после жеребьёвки группового этапа, а они в полуфинале сыграют 👍 Когда в Боруссию не веришь, она умеет удивить куда больше,чем когда от неё чего-то ждёшь. Молодцы)
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+2
Ответ Кирилл Голивец
В этом сезоне бодрый сезон в БЛ не только из-за Байера есть крутой Штутгарт 4й бомбардир лиги на данный момент забил столько же, сколько первый за весь прошлый сезон так что Германия может рассчитывать на 5 путевок еще в следующую ЛЧ по новому регламенту
кстати да штутгарт кроме леверкузена это новый сюрприз в Бундеслиге
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шикарный полуфинал нас ожидает
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Ответ Harryck
Блин, как же хочется опять Классикер на "Уэмбли", "Боруссия" прекрасный матч провела
Удачи Баварии завтра. До встречи на Уэмбли!
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