«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд. Антирекорд клуба – серия из 5 невыходов в 1990-е

Теги Филадельфия Кубок Стэнли Даниэль Бриэр Джон Торторелла НХЛ Хоккей

«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

«Флайерс» проиграли «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 87 очков в 82 матчах. 

Невыход в плей-офф стал для пенсильванцев 4-м подряд. Это вторая худшая серия в истории клуба, антирекорд – 5 невыходов с 1990 по 1994 годы.

При этом эти 2 серии – единственные в истории «Филадельфии» (с сезона-1967/68), когда команда не выходила в плей-офф в 2 или более сезонах подряд. 

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12 комментариев
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Ответ Direct free kick
В следующем году скорее всего отметят 50 лет без посудины https://twitter.com/SinceFlyersCup
Да отметят. За счет чего они за год-то преобразятся до контендера?
+11
0
+11
В следующем году скорее всего отметят 50 лет без посудины https://twitter.com/SinceFlyersCup
+9
0
+9
В плей-офф 2020 выиграли первый посев, ходили в фаворитах и по игре хороши, но как проиграли 7й матч за выход в финал конфы - развалились.. Почему раскидали-то всех? Еще и в этом последние 20 матчей просто адские результаты выдали....
+7
0
+7
Ответ Александр Романов
Трафик важен ?
Важна логика. Не к чему валить три истории в одну кучу
+5
-1
+4
А написать в одной новости сразу про три команды нельзя?
+4
-2
+2
Ответ Александр Романов
А написать в одной новости сразу про три команды нельзя?
Нет
+2
0
+2
Ответ Александр Романов
А разбивать интервью на 30 частей ?тоже логика ?
Если в каждой части есть важный момент, который необходим в заголовке, то да, логика
+4
-3
+1
Мичков придет, порядок наведет..
+1
-1
0
Тортса сольют
+1
-1
0
Ответ Александр Балабанов
Нет
Трафик важен ?
+1
-1
0
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