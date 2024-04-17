«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд. Антирекорд клуба – серия из 5 невыходов в 1990-е

«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

«Флайерс» проиграли «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством набрала 87 очков в 82 матчах.

Невыход в плей-офф стал для пенсильванцев 4-м подряд. Это вторая худшая серия в истории клуба, антирекорд – 5 невыходов с 1990 по 1994 годы.

При этом эти 2 серии – единственные в истории «Филадельфии» (с сезона-1967/68), когда команда не выходила в плей-офф в 2 или более сезонах подряд.