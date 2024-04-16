«Барселона» – «ПСЖ». 1:3 – Мбаппе реализовал пенальти, Араухо удален. Онлайн-трансляция
«Барселона» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Ферран Торрес, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль (Мартинес, 34), Левандовски.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя, Мбаппе.
- Предупреждения:
- Мартинес (40), Мбаппе (40), Фабиан Руис (45+1), Левандовски (50), Маркиньос (62).
Первый матч: 3:2
Есть только Дембеле чтобы наступать на мяч, падать и вставать с недоумением на лице
Защитники просто убили эту игру
Но как же Ямаль разорвал защитника ПСЖ )
Как же он надоел с этим…