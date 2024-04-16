«Барселона» – «ПСЖ». 1:3 – Мбаппе реализовал пенальти, Араухо удален. Онлайн-трансляция

«Барселона» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko.

Первый матч: 3:2

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