«Барселона» – «ПСЖ». 1:3 – Мбаппе реализовал пенальти, Араухо удален. Онлайн-трансляция

Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Рафинья Диас Рональд Араухо Витинья онлайны Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko. 

Барселона Испания – ПСЖ Франция 1:3 (второй тайм)
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Рафинья, 1:1 – 40 Дембеле, 1:2 – 54 Витинья, 1:3 – 61, пенальти Мбаппе.
Барселонатер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Ферран Торрес, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль (Мартинес, 34), Левандовски.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя, Мбаппе.
Предупреждения:
Мартинес (40), Мбаппе (40), Фабиан Руис (45+1), Левандовски (50), Маркиньос (62).
Удаления:
Араухо (29), Хави (56).

Первый матч: 3:2

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408 комментариев
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Араухо конечно зря так сыграл, глупейшее удаление заработал.
+51
-5
+46
Араухо очень плохо поступил. Удаляться в такой игре не имел права. Лучше бы даже ПСЖ просто забил в том моменте. А так, ПСЖ все равно забило, только вот еще целый тайм играть в меньшинстве...
+44
0
+44
Никогда не понимал, что у этих клоунов в голове, когда они фолят при выходах 1 на 1, ладно ещё минут за 10 до конца матча, но в первом тайме, это просто надо быть полным идиотом.
+36
-2
+34
Какой же глупец Араухо! Чистейшая красная.
+30
-2
+28
В мяч не играл, удаление глупое вряд ли бы с этой позиции забили. Да и играть ещё 60 минут, а теперь в меньшинстве 🤦🏻‍♂️
+27
-3
+24
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Нуу, это не красное
а что тогда красная? красная даётся за лишения явной возможности забить гол, а тут был чистый выход на вратаря
+21
0
+21
Спасибо Араухо, слил полуфинал лч, продать летом
+22
-3
+19
Араухо конечно знатно облажался. Даже молодой пацан рядом с ним и то умнее бы поступил в том моменте
+15
0
+15
У Мбаппе нет ни Вератти, ни Месси, ни Неймара чтобы получить хорошую передачу.
Есть только Дембеле чтобы наступать на мяч, падать и вставать с недоумением на лице
+16
-2
+14
Удаление Хави ещё более чистое чем Араухо, будут вместе по телевизору смотреть 😁
+14
-1
+13
Будет трудно, верю в Барселону!Удачи ребята.
+29
-16
+13
Лол просто
Защитники просто убили эту игру
+11
0
+11
ДНК Барселоны прорывается наружу во всей красе
+10
-1
+9
Ответ olimbek
Канселу пока готовит шашлык из дЕМБЕЛЕ.
Приготовил!
+10
-1
+9
Mlяяяять такую игру сломал….
+10
-1
+9
И снова Рафинья !!!

Но как же Ямаль разорвал защитника ПСЖ )
+9
0
+9
Что же ты наделал,Рональд?! Ну всё же складывалось хорошо для команды,но теперь...Очень тяжело будет удержать 1-1,ещё сложнее будет,если парижане забьют.
+8
0
+8
Вот это Араухо привёз проблему!
+8
0
+8
Опять Хави удаляется …
Как же он надоел с этим…
+9
-1
+8
Понятно почему его из сити выперли, безмозглый
+8
0
+8
Ответ войд
Комментарий скрыт
Ты уже здесь?
+11
-4
+7
Это точно не тот рафинья, что буквально пару месяцев назад, и вся Барселона не та плюшевая команда, только это все надо перенести на весь сезон или хотя бы на 2/3, а не на последнюю треть. Ламиль просто умница
+7
0
+7
Чави специально удалился что бы быстренько съездить за Айтекином
+9
-2
+7
Игрок уходит из штрафной, а Канселу зачем-то прыгает в подкате, очередной глупый привоз.
+7
0
+7
Ответ olimbek
Канселу пока готовит шашлык из дЕМБЕЛЕ.
И тут же его упустил.
+6
0
+6
Гол чисто вратарский. Как ПсЖ держит этого типа в команде? 4 гола на его совести. Какой олень выходит дальше штанги когда атакуют с фланга? ))
+6
0
+6
ПСЖ дожмет такое чувство... во всяком случае в овертайм игру перенесут. на кой черт было так поступать и оставлять команду в 10. но судья тоже хорош, в 1/4 в ответке взял да свистанул по классике сразу с КК. фол бы - был, хоть и нырял. но КК дается за срыв потенциального гола, но сомнительно чтобы он там был на 100%
+7
-1
+6
Хави решил окончательно уйти из Барселоны прямо во время матча
+6
0
+6
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Нуу, это не красное
А какое ? Белое ?
+7
-1
+6
Однако вроде тайм домучали. Во втором тайме ПСЖ максимально надавит.
+6
0
+6
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