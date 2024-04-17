«Барса» не выходит в 1/2 финала ЛЧ 5 лет подряд – после 0:4 от «Ливерпуля». Побед в турнире нет с 2015-го

«Барселона» 9 лет подряд не может выиграть Лигу чемпионов.

Сегодня команда вылетела в 1/4 финала турнира, дома уступив « » в ответном матче (1:4, 4:6 по сумму двух матчей).

В последний раз каталонцы выходили в полуфинал чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда «блауграна» уступила будущему победителю – «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

« » не выигрывает турнир с 2015 года.