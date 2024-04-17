«Барса» не выходит в 1/2 финала ЛЧ 5 лет подряд – после 0:4 от «Ливерпуля». Побед в турнире нет с 2015-го

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«Барселона» 9 лет подряд не может выиграть Лигу чемпионов.

Сегодня команда Хави вылетела в 1/4 финала турнира, дома уступив «ПСЖ» в ответном матче (1:4, 4:6 по сумму двух матчей).

В последний раз каталонцы выходили в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда «блауграна» уступила будущему победителю – «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

«Барселона» не выигрывает турнир с 2015 года.

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217 комментариев
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«Спасибо» Араухо, что просто уничтожил всю интригу в матче своим удалением: ну был бы счет 1:1, если бы игрок ПСЖ реализовал момент - ничего страшного, зато в полном составе.
Но нет же, учудил и команда просто провалилась.

Спасибо МАТШу и Рафинье за то, что делали все со своей стороны чтобы пройти дальше…
+232
-10
+222
Надо ещё пару лет в Лиге Европы набраться опыта
+149
-47
+102
Нормально играют, ведут 2 мяча, а потом... Найтупейшее удаление Араухо, еще более тупое пенальти привезенное Конселу в моменте где вообще никакой угрозы не было. Хави также позор, удаляться в очень сложном и важном для команды матче это каким гением быть надо. А главное из-за чего? В общем если можно представить самый тупейший слив игры самим себе - это был он. Кунде в конце еще поржал с Тер Штегена отдав мяч Мбаппе после двух сейвов. Снова 1-4 на Камп Ноу, снова позор в ЛЧ, уже привычно даже как-то.

Отдельно про Левандовски. Это ужас, он настолько стал медленный и деревянный, что даже сложно слов подобрать, я ни разу не увидел чтоб он мяч нормально принял и в касание отдал. Единичные разы, где ПСЖ давали хоть малейший шанс зацепиться он запорол.
+104
-6
+98
Ответ Кирилл
«Спасибо» Араухо, что просто уничтожил всю интригу в матче своим удалением: ну был бы счет 1:1, если бы игрок ПСЖ реализовал момент - ничего страшного, зато в полном составе. Но нет же, учудил и команда просто провалилась. Спасибо МАТШу и Рафинье за то, что делали все со своей стороны чтобы пройти дальше…
лучше 2 гола пропустить, чем удалиться на 30 минуте. сразу было понятно, что конец
+95
-2
+93
Эвребе и Айтекина конечно не хватило...
+92
-31
+61
Вообщем спасибо Барсе за эту лигу чемпионов, была надежда на полуфинал и даже на финал, но сегодняшний матч, точнее сказать удаление полностью эту надежду разрушила. Араухо подставил себя и всю команду, просто не хочется выражаться как то грубо но зачем надо было нарушать, зачем? Очень трудно было смотреть на это почти 2 тайма. А Хави надо уходить из команды, не потому что он там какой то плохой тренер, не, с ней он только постареет на лет 10 и свихнётся.
+45
-2
+43
Ответ Кирилл
«Спасибо» Араухо, что просто уничтожил всю интригу в матче своим удалением: ну был бы счет 1:1, если бы игрок ПСЖ реализовал момент - ничего страшного, зато в полном составе. Но нет же, учудил и команда просто провалилась. Спасибо МАТШу и Рафинье за то, что делали все со своей стороны чтобы пройти дальше…
Барса была лучше по игре и в первом матче, и до удаления. Но команда в этом сезоне очень хрупкая, поэтому удаление убило её.
+43
-16
+27
Ответ kaka10
Надо ещё пару лет в Лиге Европы набраться опыта
я тоже не понял, что они пытались доказвть, ведь ЛЕ им как то роднее
+55
-28
+27
Заслуженно
Все те оскорбления которые вылились на Дембеле от неадекватных фанатов Барсуков
Получайте ответку
ПСЖ Браво и спасибо!
+50
-23
+27
Ответ kaka10
Надо ещё пару лет в Лиге Европы набраться опыта
Мбаппе взял Манжуик вслед за Вини, будут в следующем сезоне хозяйничать над Барсой)
+48
-22
+26
все по делу красная была, пенальти был, спасибо ребятам за евро сезон это хороший результат для нынешней Барсы, удачи в следущим сезоне
+21
-3
+18
После удаления Араухо стало ясно что это конец. Не знаю зачем он это сделал, но это был приговор для команды. Именно в тот момент всё рухнуло. Дальше всё было понятно.
+16
0
+16
Барса сама проиграла четвертьфинал, остается принять это...
Потенциал у команды хороший - великолепная молодежь!
Осталось нормального тренера подобрать. Ну и с Левандовски, наверное, нужно расставаться. Не подходит он этому клубу.

Болельщикам блауграны не отчаиваться!
+16
-1
+15
По игре в равных составах не было видно за счёт чего ПСЖ лучше Барсы, но Араухо решил иначе
+15
0
+15
По делу проиграли из-за глупого удаления
Но хотелось бы отметить всю команду, кроме Левандовски. Это его постоянное желание забить самому,когда есть варианты отдать, и недовольство когда ему не отдают мяч максимально раздражают
+14
0
+14
Ответ neoline099
Нормально играют, ведут 2 мяча, а потом... Найтупейшее удаление Араухо, еще более тупое пенальти привезенное Конселу в моменте где вообще никакой угрозы не было. Хави также позор, удаляться в очень сложном и важном для команды матче это каким гением быть надо. А главное из-за чего? В общем если можно представить самый тупейший слив игры самим себе - это был он. Кунде в конце еще поржал с Тер Штегена отдав мяч Мбаппе после двух сейвов. Снова 1-4 на Камп Ноу, снова позор в ЛЧ, уже привычно даже как-то. Отдельно про Левандовски. Это ужас, он настолько стал медленный и деревянный, что даже сложно слов подобрать, я ни разу не увидел чтоб он мяч нормально принял и в касание отдал. Единичные разы, где ПСЖ давали хоть малейший шанс зацепиться он запорол.
Все сказал что на душе
Подарили ПСЖ победу чередой детских нелепых ошибок, просто в подарочную бумагу упаковали
+14
0
+14
Левандовский стабилен–важный матч в ЛЧ и сразу сливается
+14
-1
+13
Ответ Кирилл
«Спасибо» Араухо, что просто уничтожил всю интригу в матче своим удалением: ну был бы счет 1:1, если бы игрок ПСЖ реализовал момент - ничего страшного, зато в полном составе. Но нет же, учудил и команда просто провалилась. Спасибо МАТШу и Рафинье за то, что делали все со своей стороны чтобы пройти дальше…
Он уничтожил не просто их выступление в ЛЧ. Он в целом внятное будущее им уничтожил. Сейчас вместо Хави придет очередной "Куман" и опять на годы вперед лихорадка в виде постоянной смены тренеров. Уругваец конечно главный фейл сезона выдал
+14
-3
+11
Каким же нужно быть клоуном чтобы при счёте 1-0 и общим счётом 3-1 в пользу твоей команды играя у себя дома взять и удалиться.Мозгов столько же, как и у Винисиуса.. Ну и Левандовски это тотальное уродище.Сначала на пустого Ямала не покатил при 1-0 , затем просто моменты партнёрам засирал. После такого продавать его нужно
+12
-2
+10
Такого опустошения не было даже после 8:2. Ведь действительно появилась вера в то, что команда сможет перевернуть сезон.

Но одна дурацкая ошибка, один глупый толчок - и все сломалось...
+10
0
+10
Араухо глупо удалился, Канселу глупо привез пенальти, Кюнде неудачно выбил в своего, Тер Стеген божественно тащил, ПСЖ справедливо победил. Вот и весь матч.
+11
-1
+10
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален модератором
А ассист не считается. И почему смеёшься над Ямалем. Он сделал свое дело хорошо. Там нет его вины.
+11
-2
+9
А на выходных ещё и от хозяина 4 вынимать)
+18
-9
+9
Ответ сларк
Комментарий удален модератором
Согласен Хави виноват, ведь он сфолил в самый ненужный момент. Вы из какой лечебницы сбежали ?
+20
-12
+8
Левандовски полный ноль. Что в 1 тайме, что во 2м, в моментах, когда ты закрыт и надо отдавать пас, бьёт не туда. И 3 раза за матч падает и держится за лицо как балерина. Абсолютно некомандный игрок.
+7
0
+7
МАТШ - по-прежнему хребет, даже в такой безнадёге. Рафинья - лидер (кто бы мог подумать?!) в обоих матчах!
Араухо - #####, зачем КК, ну начали бы опять с ничьи, зато в полном составе. Даже 11 на 11 тяжело, потому что надо постоянно сдваиваться, а тут просто красную дорожку постелил любому бегунку свободным пространством от меньшинства.
+6
0
+6
Ответ Provocadeur07
Мбаппе взял Манжуик вслед за Вини, будут в следующем сезоне хозяйничать над Барсой)
Сейчас на эмоциях вытрет слезы счастья долларовыми купюрами и скажет: это мой дом, я остаюсь)
+8
-2
+6
Ну не может Барселона вылететь по пенальти там или в 1 мяч. Обязательно надо минимум 4 пропустить.
+6
0
+6
Мне, как нейтральному болельщику, показалось что все пограничные решения, где 50/50, принимались в пользу ПСЖ.
+14
-9
+5
Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и Энрике, радующегося камбэку в ЛЧ😄
+6
-1
+5
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