«Барса» не выходит в 1/2 финала ЛЧ 5 лет подряд – после 0:4 от «Ливерпуля». Побед в турнире нет с 2015-го
«Барселона» 9 лет подряд не может выиграть Лигу чемпионов.
Сегодня команда Хави вылетела в 1/4 финала турнира, дома уступив «ПСЖ» в ответном матче (1:4, 4:6 по сумму двух матчей).
В последний раз каталонцы выходили в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда «блауграна» уступила будущему победителю – «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
«Барселона» не выигрывает турнир с 2015 года.
Но нет же, учудил и команда просто провалилась.
Спасибо МАТШу и Рафинье за то, что делали все со своей стороны чтобы пройти дальше…
Отдельно про Левандовски. Это ужас, он настолько стал медленный и деревянный, что даже сложно слов подобрать, я ни разу не увидел чтоб он мяч нормально принял и в касание отдал. Единичные разы, где ПСЖ давали хоть малейший шанс зацепиться он запорол.
Все те оскорбления которые вылились на Дембеле от неадекватных фанатов Барсуков
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ПСЖ Браво и спасибо!
Потенциал у команды хороший - великолепная молодежь!
Осталось нормального тренера подобрать. Ну и с Левандовски, наверное, нужно расставаться. Не подходит он этому клубу.
Болельщикам блауграны не отчаиваться!
Но хотелось бы отметить всю команду, кроме Левандовски. Это его постоянное желание забить самому,когда есть варианты отдать, и недовольство когда ему не отдают мяч максимально раздражают
Подарили ПСЖ победу чередой детских нелепых ошибок, просто в подарочную бумагу упаковали
Но одна дурацкая ошибка, один глупый толчок - и все сломалось...
Араухо - #####, зачем КК, ну начали бы опять с ничьи, зато в полном составе. Даже 11 на 11 тяжело, потому что надо постоянно сдваиваться, а тут просто красную дорожку постелил любому бегунку свободным пространством от меньшинства.