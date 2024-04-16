Сборная США определилась с именами 11 из 12 баскетболистов для участия в Олимпийских играх

Сборная США выбрала состав под Олимпийские игры в Париже.

В олимпийскую команду США войдут , , , , , Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.

Генеральный менеджер американцев Грант Хилл решил оставить последнее место в ростере свободным до июльского тренировочного лагеря и выставочных матчей в Лас-Вегасе.

Лидер «Голден Стэйт» Карри впервые выступит Играх, калифорнийский клуб также будет представлен главным тренером Стивом Керром. В сборной состоится их воссоединение с экс-форвардом «Уорриорз» Дюрэнтом.

Джеймс примет участие в четвертых для себя Олимпийских играх. В его коллекции уже есть бронзовая медаль 2004 года и золотые медали 2008 и 2012 годов.

Халибертон и Эдвардс – единственные представители в олимпийском составе команды США, которая не попала в Топ-3 на чемпионате мира 2023 года.