Сборная США определилась с именами 11 из 12 баскетболистов для участия в Олимпийских играх

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Сборная США выбрала состав под Олимпийские игры в Париже.

В олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.

Генеральный менеджер американцев Грант Хилл решил оставить последнее место в ростере свободным до июльского тренировочного лагеря и выставочных матчей в Лас-Вегасе.

Лидер «Голден Стэйт» Карри впервые выступит Играх, калифорнийский клуб также будет представлен главным тренером Стивом Керром. В сборной состоится их воссоединение с экс-форвардом «Уорриорз» Дюрэнтом. 

Джеймс примет участие в четвертых для себя Олимпийских играх. В его коллекции уже есть бронзовая медаль 2004 года и золотые медали 2008 и 2012 годов.

Халибертон и Эдвардс – единственные представители в олимпийском составе команды США, которая не попала в Топ-3 на чемпионате мира 2023 года.

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27 комментариев
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Для полного комплекта Леброну не хватает серебра.
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0
+19
Ответ Russia_the_best
просто притопим за Канаду
За Сербию еще
+11
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+8
Эмбиида взяли чтобы медицинский штаб не скучал?
+6
0
+6
Для поного комплекта нужен студент на скамейку - Купер Флэгг какой-нибудь
+5
0
+5
Не сказать что команда неубиваемая, но очень сильная, а европейские звезды разбросаны по разным командам, таких мощных сборных как 10-15 лет назад сейчас нет. Интересный будет турнир, команд 5-6 будет высокого уровня, но Штаты должны брать своё.
+7
-3
+4
Брансон надеюсь поедет, сумасшедший сезон парень проводит
+3
0
+3
Ответ гилберт
Не сказать что команда неубиваемая, но очень сильная, а европейские звезды разбросаны по разным командам, таких мощных сборных как 10-15 лет назад сейчас нет. Интересный будет турнир, команд 5-6 будет высокого уровня, но Штаты должны брать своё.
просто притопим за Канаду
+2
0
+2
Не Берд, Мэджик и Джордан, конечно. Но на данный момент Дрим Тим XXI века, наверное. Хорошо бы все команды всех своих звёзд собрать смогли.
+2
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+1
Ответ andrushapumba
Эмбиида взяли чтобы медицинский штаб не скучал?
чтобы ЭД было с кем в лазарете в приставку играть
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Я думал, что Эмбиид за Камерун играет. Ну тем проще для штатов.
Жаль, что место для Брансона вряд ли найдут
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Ответ Sanan1908
Ирвинга бы ещё
А он не австралиец?
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Ответ Sanan1908
Ирвинга бы ещё
Вряд ли его возьмут из-за его репутации, ещё начнёт что-то про Палестину говорить, американцы этого не поймут
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Ответ Xellos Sama
Нету Кавая, Кайри, но есть Халибертон и Эдвардс...
Такой команде скорее нужен классический разыгрывающий как Халибертон, нежели взрывной эмоционально Кайри. А Кавай кого тут должен подвинуть? Трехкратного олимпийского чемпиона Дюранта? Или Леброна? Или молодого Тейтума?
Вообще состав абсолютно логичный.
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Ответ Xellos Sama
Нету Кавая, Кайри, но есть Халибертон и Эдвардс...
эти как обычно травмы получат.
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Ответ Xellos Sama
За Сербию еще
точно)
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Это будет эпохально, если их взгреют. Сербы, французы, испанцы, канадцы вполне могут.
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Сейчас ведь с уверенностью не скажешь что Штаты заберут золото, есть Йокич с Сербией, есть Франция с Веньбаямбой и Гобером, ну и Дончич со Словенией могут что то зацепить!
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вот это - Состав!!!
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Странно почему Холидэй вместо Брансона. Последний - претендент на МВП в этом сезоне, один из всего нескольких игроков США, кто смотрелся неплохо на прошлогоднем ЧМ.
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бригада мощная
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https://www.sports.ru/basketball/1115792720-lebron-dzhejms-stefen-karri-i-dzhoel-embiid-sredi-kandidatov-v-olimpij.html?comment_id=8420671%C2%A6news%C2%A61115792720

ну почти
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Супер..! Новая Dream Team!!!
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Нету Кавая, Кайри, но есть Халибертон и Эдвардс...
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Дивинченцо идеально впишется
Как раз не хватает спот-ап шутера, одни болхэндлеры
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ЛеДрим Тим
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Ирвинга бы ещё
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