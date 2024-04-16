Сборная США определилась с именами 11 из 12 баскетболистов для участия в Олимпийских играх
Сборная США выбрала состав под Олимпийские игры в Париже.
В олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.
Генеральный менеджер американцев Грант Хилл решил оставить последнее место в ростере свободным до июльского тренировочного лагеря и выставочных матчей в Лас-Вегасе.
Лидер «Голден Стэйт» Карри впервые выступит Играх, калифорнийский клуб также будет представлен главным тренером Стивом Керром. В сборной состоится их воссоединение с экс-форвардом «Уорриорз» Дюрэнтом.
Джеймс примет участие в четвертых для себя Олимпийских играх. В его коллекции уже есть бронзовая медаль 2004 года и золотые медали 2008 и 2012 годов.
Халибертон и Эдвардс – единственные представители в олимпийском составе команды США, которая не попала в Топ-3 на чемпионате мира 2023 года.
Жаль, что место для Брансона вряд ли найдут
Вообще состав абсолютно логичный.
ну почти
Как раз не хватает спот-ап шутера, одни болхэндлеры