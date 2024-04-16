Эммануэль Макрон: «Израиль стал жертвой террористов, он – не нападающая сторона. Поэтому на Олимпиаде будет израильский флаг»

Эммануэль Макрон объяснил разницу в подходах к участию России и Израиля в ОИ.

Российские спортсмены допускаются на Олимпийские игры только в нейтральном статусе. Это не касается представителей силовых ведомств, командных видов спорта, а также поддержавших боевые действия.

«Израиль стал жертвой террористической атаки. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как реагировать и защищать себя, но мы не можем сказать, что Израиль – это нападающая сторона.

Именно поэтому там [на Олимпиаде] будет израильский флаг. Там будут израильские спортсмены, и я надеюсь, что они станут проводниками мира», – сказал президент Франции.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.