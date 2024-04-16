Эммануэль Макрон: «Израиль стал жертвой террористов, он – не нападающая сторона. Поэтому на Олимпиаде будет израильский флаг»

Теги Олимпийская сборная России сборная Израиля Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Эммануэль Макрон объяснил разницу в подходах к участию России и Израиля в ОИ.

Российские спортсмены допускаются на Олимпийские игры только в нейтральном статусе. Это не касается представителей силовых ведомств, командных видов спорта, а также поддержавших боевые действия.

«Израиль стал жертвой террористической атаки. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как реагировать и защищать себя, но мы не можем сказать, что Израиль – это нападающая сторона.

Именно поэтому там [на Олимпиаде] будет израильский флаг. Там будут израильские спортсмены, и я надеюсь, что они станут проводниками мира», – сказал президент Франции.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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143 комментария
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А Иранское посольство в Сирии тоже напало на Израиль?
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+129
А на игры 2000 года в Сиднее спортсмены стран НАТО, совершивший агрессию против Югославии, допускались в нейтральном статусе? А на игры 2004 года спортсменов США проверяли на поддержку агрессии против Ирака?
+108
-19
+89
Вы это палестинским семьям скажите, какая Израиль жертва. Да и олимпийское перемирие им похоже соблюдать не нужно.
+93
-37
+56
Как же надоел уже этот бред.. и прочие двойные стандарты..
+43
-10
+33
Ответ Potapson
Вы это палестинским семьям скажите, какая Израиль жертва. Да и олимпийское перемирие им похоже соблюдать не нужно.
это печально, но исход будет только такой когда террористы у власти
+36
-7
+29
Ответ Александр Воронин
А на игры 2000 года в Сиднее спортсмены стран НАТО, совершивший агрессию против Югославии, допускались в нейтральном статусе? А на игры 2004 года спортсменов США проверяли на поддержку агрессии против Ирака?
Если бы закончили за 2-3 недели и подписали мирный договор, наверное, и наших бы никто не проверял. А тут уж срок уже перевалил за половину ВОВ и счёт погибшим идёт на сотни тысяч. Масштабы явно разные. Кроме того, мы не из тех, кто музыку в МОК заказывает, поэтому для нас всегда закон
+31
-8
+23
Очередная спортивная новость на нашем политическом сайте.
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0
+22
Да, и что там с поддержкой возмутительного акта израильской агрессии - нападения на иранское посольство в независимой Сирии?
+32
-10
+22
Обстрелы Сирии и Ливана - это не нападение на другие государства? Сотни тысяч палестинцев согнанные под обстрелами на юг Сектора Газа - это всего лишь борьба с террористами?
Ну да, ну да...
+36
-19
+17
Ответ Potapson
Вы это палестинским семьям скажите, какая Израиль жертва. Да и олимпийское перемирие им похоже соблюдать не нужно.
Ну расскажи семьям израильских заложников, которые полгода родных не видели. Расскажи им, что они не жертва
+55
-40
+15
на Западе нет двоих стандартов. есть один. западные страны и те, кто у них на прикорме - люди, все остальные - нет. вот и весь стандарт
+19
-6
+13
Ответ Джавид Гасанов
А Иранское посольство в Сирии тоже напало на Израиль?
Само здание точно не нападало
+18
-8
+10
Макрон оперился - уже за МОК решает какой где флаг будет или нет.
+14
-5
+9
Типичный запад, как говорится "это другое, вы ничего не понимаете". Израиль уничтожил иранского генерала - это хорошо, Иран в ответ применил силу - ууу это неправильно, Иран напал на Израиль - это плохо. Палестина напала на Израиль - это плохо, Израиль в ответ без разбора уничтожил много палестинцев включая женщин, стариков и детей - это нормально. Че минусуете? Обидно, что евреи методы адольфа теперь применяют?
+17
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+7
Ответ Паскаль Шимбонда
Комментарий удален модератором
Израиль тоже аннексировал немало палестинских территорий, и что?
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Ответ GtSwan
Обстрелы Сирии и Ливана - это не нападение на другие государства? Сотни тысяч палестинцев согнанные под обстрелами на юг Сектора Газа - это всего лишь борьба с террористами? Ну да, ну да...
Эти обстрелы - чьи надо обстрелы. Это другое, понимать нужно))
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Ответ armageddon123456
Комментарий удален модератором
Скорее те, за кем террористы прятались, удерживая заложников.
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Ответ Паскаль Шимбонда
Комментарий скрыт
Ты бредишь
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Ответ болие лимение
У них хотя бы есть что сказать в свое оправдание, что мочат они настоящих диктаторов и тиранов. И миру помимо войн принесли и продолжают нести множество благ. Это, конечно, не дает им права развязывать войны по всему миру, но нюанс присутствует.
Хрена-се оправдание.... После того, как эти "добряки" из НАТО снесли "плохих парней" Хуссейна и Каддафи - жизнь и безопасность в регионе стали в сто раз хуже. Появление ИГИЛ, гражданские конфликты в Сирии, Ливии, миллионные жертвы, наводнившие Европу беженцы - прямые последствия действий этих "воинов света".
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Ответ seppblatter@mail.ru
Так Иран помогал готовить атаку. Ты серьезно думаешь, что Израиль от нечего делать вдруг ударил по иранцам?)) скучно им там? Чего нужные куски то выдергиваем из ситуации? Или вы все из этой кучи по умолчанию за террористов?
А Украина готовила террористические атаки против России и обстреливала Донецк. По такой логике всё норм?
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+5
Ответ sergei-ap
Насчёт этого «посольства» человек всё написал в комментарии выше. Уничтожили террористов из КСИР. Туда им и дорога.
Тогда и Россия права, уничтожая украинских террористов
+6
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Чтобы Олимпийские игры в Париже прошли безопасно и справедливо, предлагается отменить церемонию открытия и сразу раздать медали в следующей пропорции: 90% - США, 9% - Украине, 0,7% - Франции, 0,3% - Израилю. Германии почетную грамоту.
+7
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+4
Ответ Сплитпуш по ее телу
Комментарий удален модератором
Вообще то это как раз Макрон скулит про "этодругое" )))
+11
-8
+3
Ответ sergei-ap
Комментарий удален модератором
А Израиль напал на Иран, Иран защищается
+3
0
+3
Ответ Сергей Вахрамеев
После 2008 тоже не проверяли наших спортсменов.
А что было в 2008 году? Грузия нарушила существовавшие мирные договоренности и начала боевые действия в Южной Осетии, в том числе и против российский миротворцев, находившихся там на основании международных договоренностей. Россия была в полном праве применить военную силу для защиты своих миротворческих подразделений.
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Ответ sergei-ap
Комментарий скрыт
Так это ответный удар по военным объектам после наглого нападения на посольство на территории другого независимого государства. Посольство считается территорией страны, Иран имел полное право ответного удара после нападения Израиля.
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Ответ Мишаня Кашников
Жертвами радикалов захвативших власть в Грозном, ваххабиты же и чеченцев мирных похищали, пытали
Собственно, как и отряды Стрелкова, захватившие власть в ДНР.
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Ответ Александр Воронин
Израиль тоже аннексировал немало палестинских территорий, и что?
Ты не понимаешь это другое!
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Ответ don Valentino
Когда учился в Душанбе, то слышал как таджики говорили - а чего ты ждал это же грязный еврей, в Таджикистане была еврейская диаспора которой чуть ли не 1000 лет и у евреев сложилась такая репутация- вор, мошенник, подлый и хитрый как шакал...в общем грязный еврей с днк Иуды
А про русских таджики что говорили, развивай тему раз начал
+2
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Тогда можно сказать что жители Донбасса стали жертвами радикалов захвативших власть в Киеве, хоть и ватненько звучит но по букве закона это так
+5
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