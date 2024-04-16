Олег Матыцин: «Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы»
Олег Матыцин призвал не называть российских спортсменов «иноагентами».
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Каждый на своем месте должен доказывать и выполнять свой профессиональный долг: спортсмены – на спортивных площадках, тренеры – в их подготовке.
Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы. Мы – единое спортивное братство», – сказал министр спорта России Матыцин.
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Есть хоть какая-то линия поведения, которая тебя устроит, или тебя до вообще не волнует и надо просто написать недовольный комментарий?
Ну, не все, а процентов 88 - точно. Может, даже - 91.
Какое еще там братство? Декларировать мастера, а, по факту все прямо наоборот.