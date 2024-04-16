Олег Матыцин: «Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Теннис

Олег Матыцин призвал не называть российских спортсменов «иноагентами».

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Каждый на своем месте должен доказывать и выполнять свой профессиональный долг: спортсмены – на спортивных площадках, тренеры – в их подготовке.

Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы. Мы – единое спортивное братство», – сказал министр спорта России Матыцин.

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37 комментариев
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О, внутриведомственная грызня началась. В живых останется только один
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Видимость дискуссии. Но тут он прав
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Ответ плюшевая Ракета
А что не так, ведь бабка любит деньги, особенно свободно-конвертируемые, больше чем Родину?
Ну тогда все наши чинуши тоже иноагенты, ведь они тоже любят деньги и недвигу, которую прячут заграницей, больше чем Родину)))
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Бедные чинуши. Уже на протяжении нескольких месяцев мечутся то в одну то в другую сторону и не знают что сказать и сделать. Всё ждут пока придёт хозяин и порешает.
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+5
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
О, внутриведомственная грызня началась. В живых останется только один
сядут все!
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Ответ адекват
Напоследок, похоже, Матыцин отрывается. Из министров его попрут, всем хочет угодить.
Попрут ли? Пойдёт на повышение в другую отрасль, как Колобков, после инаугурации Василича.
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Матыцин самый бесполезный человек в стране.
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А Галкина с Пугачевой можно клеймить иноагентами? А министров наших, у родственников которых дома в Европе за миллиарды куплены?
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Ответ плюшевая Ракета
А что не так, ведь бабка любит деньги, особенно свободно-конвертируемые, больше чем Родину?
Вы в таком тоне о какой-то своей близкой родственнице говорите?
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Ответ плюшевая Ракета
Так тебе закон надо читать: иноагент = получение иностранного финансирования + политическая деятельность...
А как называется, когда коррумпированная деятельность + унижающие достоинства человека заявления?
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Ответ Министерство здравого смысла
А как называется, когда коррумпированная деятельность + унижающие достоинства человека заявления?
Тупой, вороватый чиновник и с ними борются по закону...
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Ответ Екатерина Прекрасная
Вы в таком тоне о какой-то своей близкой родственнице говорите?
О старухе-брошкиной, мадам Галкиной, встречающей 75 летие в узком кругу семьи, без друзей...
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О, пошли внутресистемные разборки, Минспорта против ОКР: кормовая база сжимается, и сытно кушать сможет только один из них.
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Ответ плюшевая Ракета
Они делают политические заявления про "рабов" и прочую дичь?
А, уже на заявления переобулся. Они делают куда более худшие заявления
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Ответ Чёрный тюльпан
Комментарий удален модератором
зачем нам вообще ОКР?
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Ответ Екатерина Прекрасная
Вы в таком тоне о какой-то своей близкой родственнице говорите?
Там человек в минусах утопает и имеет отрицательный рейтинг , лучше не отвечать, там беды с башкой
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А Пугачеву клеймить иноагентом - это пожалуйста🤡
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Ответ Potapson
Бедные чинуши. Уже на протяжении нескольких месяцев мечутся то в одну то в другую сторону и не знают что сказать и сделать. Всё ждут пока придёт хозяин и порешает.
Когда чинуши все придерживаются одного мнения — "Какая отвратительная система, все решения исходят от царя, а остальные все лишь говорящие головы"

Когда очевидно нет никакого решения сверху, и чинуши говорят своё мнение и спорят с другими — "Бедные чинуши, мечутся в разные стороны"
Есть хоть какая-то линия поведения, которая тебя устроит, или тебя до вообще не волнует и надо просто написать недовольный комментарий?
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Нет, допустимы, допустимы. Мне кажется, а, точнее, вот сию секунду появилась уверенность, что все - иноагенты. Все!
Ну, не все, а процентов 88 - точно. Может, даже - 91.
Какое еще там братство? Декларировать мастера, а, по факту все прямо наоборот.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
О, внутриведомственная грызня началась. В живых останется только один
Комментарий удален модератором
"Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских граждан, недопустимы."
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Насколько нужно быть убогим чиновником, чтобы тебя твои же побратимы чиновники осуждали за слишком ярое следование линии партии
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Вот так наговорит и скоро найдут у него раскраску с гимном США, визитку Яроша и портрет Байдена на груди
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Ну слава богу теннисистам стало легче, еще бы отменили звание Бомжей
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