Олег Матыцин: «Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы»

Олег Матыцин призвал не называть российских спортсменов «иноагентами».

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Каждый на своем месте должен доказывать и выполнять свой профессиональный долг: спортсмены – на спортивных площадках, тренеры – в их подготовке.

Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы. Мы – единое спортивное братство», – сказал министр спорта России Матыцин.

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