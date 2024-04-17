«Филадельфия» сняла вратаря при 1:1 в конце матча с «Вашингтоном» и пропустила в пустые ворота. «Флайерс» нужна была победа в основное время

«Филадельфия» сняла вратаря при 1:1 в конце матча с «Вашингтоном» и пропустила.

«Флайерс» уступили « » (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата .

В конце третьего периода команда под руководством заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.

Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.

В итоге форвард «Кэпиталс» поразил пустые ворота на 57:00 и принес своей команде победу, которая обеспечила ей выход в плей-офф.