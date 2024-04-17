«Филадельфия» сняла вратаря при 1:1 в конце матча с «Вашингтоном» и пропустила в пустые ворота. «Флайерс» нужна была победа в основное время

Теги Филадельфия Вашингтон Джон Торторелла НХЛ Ти Джей Оши Самуэль Эрссон Хоккей

«Филадельфия» сняла вратаря при 1:1 в конце матча с «Вашингтоном» и пропустила.

«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ

В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1. 

Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.

В итоге форвард «Кэпиталс» Ти Джей Оши поразил пустые ворота на 57:00 и принес своей команде победу, которая обеспечила ей выход в плей-офф

24 комментария
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Ну Вашингтон молодцы , но Фила им очень помогла
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+28
Летчики, будучи сбитыми, при падении без парашюта, пинком отправляют вшей в плов, мимо пролетающих крыльев и птиц - наикрутейшая развязка сезона!)
+31
-4
+27
Ответ Роман Кок
А в чем разница между победой в ОТ и основное время и там, и там 2 балла если не ошибаюсь
Очевидно же что Вашингтон как основной конкурент наберает очко и победа Филадельфии в ОТ или по буллитам все равно не позволит их обойти
+14
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+14
Глупо,что так рано выпустили шестого полевого,могли минуту точно подождать))
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+11
Ответ Николай Володин
Глупо,что так рано выпустили шестого полевого,могли минуту точно подождать))
Им это снятие уже не помогало, т.к. Детройт к этому времени уже перевел игру в от
+17
-7
+10
Ответ Михаил Блинов
Им это снятие уже не помогало, т.к. Детройт к этому времени уже перевел игру в от
Че ты тут выдумываешь, Детройт сравнял за 5 секунд до конца основного, а потом и победил лишь в буллитах благодаря капитану Америка, хоть ты тресни не знал Торторелла что Детройт не с 0 очков ушёл
+12
-3
+9
На момент снятия им это уже не помогало, так как Детройт перевел игру в от
+14
-7
+7
Ответ Роман Кок
А в чем разница между победой в ОТ и основное время и там, и там 2 балла если не ошибаюсь
Соперник получает очко. А в данном конкретном случае это самое очко, полученное Вашингтоном, лишало Филадельфию всех шансов.
+6
0
+6
Ответ Михаил Блинов
На момент снятия им это уже не помогало, так как Детройт перевел игру в от
Там от силы минута была разница между тем как сравнял Детройт и сняли вратаря. Думаю, тренеры Филадельфии о том, что Детройт сравнял, просто не знали.
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+4
Ответ Марсель Объелся
Почему никто не говорит про Хэтэуэя в этом моменте? Это ж просто ужас как он отзащищался, как будто первую смену в НХЛ провел
Он же ещё и в Кэпс играл!
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+2
Почему никто не говорит про Хэтэуэя в этом моменте? Это ж просто ужас как он отзащищался, как будто первую смену в НХЛ провел
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Ответ Михаил Блинов
Им это снятие уже не помогало, т.к. Детройт к этому времени уже перевел игру в от
Не Детройт, а денежный перевод вторую игру подряд из Детройта
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Ответ Chestnutrevan
Че ты тут выдумываешь, Детройт сравнял за 5 секунд до конца основного, а потом и победил лишь в буллитах благодаря капитану Америка, хоть ты тресни не знал Торторелла что Детройт не с 0 очков ушёл
Бллагоря второму переводу подряд ,за 2 дня. Монреаль доволен ,и денег заработали, и обе игры унижали по делу
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Ответ nnp165
Соперник получает очко. А в данном конкретном случае это самое очко, полученное Вашингтоном, лишало Филадельфию всех шансов.
Спасибо за разъяснения, Я как-то не слежу за таблицей поэтому и не понял
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Ответ nnp165
Соперник получает очко. А в данном конкретном случае это самое очко, полученное Вашингтоном, лишало Филадельфию всех шансов.
Да но поражение вшей в овере топило бы их и выводило в плов Детройт,одним решением и себя утопили и Детройт
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Ответ Марсель Объелся
Почему никто не говорит про Хэтэуэя в этом моменте? Это ж просто ужас как он отзащищался, как будто первую смену в НХЛ провел
Он ни защищить, ни попасть не может https://www.sports.ru/hockey/1108847234-vashington-ne-popal-v-pustye-vorota-na-57-j-minute-pri-schete-21-i-pro.html
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Ответ Николай Володин
Глупо,что так рано выпустили шестого полевого,могли минуту точно подождать))
А че ждать, там моментов вообще не было
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Ответ стакан морса
Детройт раньше заканчивал минут на 5
А Торторелла же болт положил на свою игру, да? Он прям во флешскор смотрел плюс 2:1 счёт за 3 игровые минуты до конца матча а Детройт сравнял за 5 секунд до конца, с учётом пауз и празднования первое случилось раньше второго
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Ответ Chestnutrevan
Че ты тут выдумываешь, Детройт сравнял за 5 секунд до конца основного, а потом и победил лишь в буллитах благодаря капитану Америка, хоть ты тресни не знал Торторелла что Детройт не с 0 очков ушёл
Детройт раньше заканчивал минут на 5
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0
Ответ Chestnutrevan
Че ты тут выдумываешь, Детройт сравнял за 5 секунд до конца основного, а потом и победил лишь в буллитах благодаря капитану Америка, хоть ты тресни не знал Торторелла что Детройт не с 0 очков ушёл
Смотрел сег Вашик- Филли. За минуты три до конца второго периода у Тройта уже перерыв второй был.. так чт вполне вероятно что Тройт раньше в ОТ ушел лишив Филли шансов..
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Вопросов нет, правилами разрешено. У Филы было две опции, свой проход и облом Пингвинов. Вторая опция реализована.
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