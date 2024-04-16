Футболку Дембеле сожгли фанаты «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Один принес игрушечную свинью с лицом Усмана с пятачком вместо носа

Болельщики «Барселоны» сожгли футболку с фамилией Усмана Дембеле.

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Перед матчем фанаты каталонского клуба сожгли футболку с фамилией француза, который ранее играл за «Барсу», а теперь выступает за «ПСЖ». Процесс сопровождался одобрительными возгласами публики.

Фото: твиттер Mundo Deportivo

Кроме того, один из болельщиков принес на матч игрушечную свинью с лицом Усмана, а также фото, где у футболиста пятачок вместо носа.

Фото: твиттер Actualité – Barça

Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»