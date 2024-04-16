Футболку Дембеле сожгли фанаты «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Один принес игрушечную свинью с лицом Усмана с пятачком вместо носа
Болельщики «Барселоны» сожгли футболку с фамилией Усмана Дембеле.
В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.
Перед матчем фанаты каталонского клуба сожгли футболку с фамилией француза, который ранее играл за «Барсу», а теперь выступает за «ПСЖ». Процесс сопровождался одобрительными возгласами публики.
Фото: твиттер Mundo Deportivo
Кроме того, один из болельщиков принес на матч игрушечную свинью с лицом Усмана, а также фото, где у футболиста пятачок вместо носа.
Фото: твиттер Actualité – Barça
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