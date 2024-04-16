Футболку Дембеле сожгли фанаты «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Один принес игрушечную свинью с лицом Усмана с пятачком вместо носа

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики игровая форма Усман Дембеле Футбол

Болельщики «Барселоны» сожгли футболку с фамилией Усмана Дембеле.

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Перед матчем фанаты каталонского клуба сожгли футболку с фамилией француза, который ранее играл за «Барсу», а теперь выступает за «ПСЖ». Процесс сопровождался одобрительными возгласами публики.

Фото: твиттер Mundo Deportivo

Кроме того, один из болельщиков принес на матч игрушечную свинью с лицом Усмана, а также фото, где у футболиста пятачок вместо носа.

Фото: твиттер Actualité – Barça

Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дикие люди. Никогда Усман Дембеле не выступал за Спартак.
+92
-12
+80
Ответ Sekor
Странные люди, он же не в Реал перешел. Человек уехал играть в другую страну, Барса получила 50 млн. евро за трансфер. Рукалицо.
Видел как он праздновал гол в ворота Барсы?
+53
-10
+43
Странные люди, он же не в Реал перешел. Человек уехал играть в другую страну, Барса получила 50 млн. евро за трансфер. Рукалицо.
+59
-24
+35
Ответ Sekor
Странные люди, он же не в Реал перешел. Человек уехал играть в другую страну, Барса получила 50 млн. евро за трансфер. Рукалицо.
Его не за это гнобят, а за то, что он чуть от радости не захлебнулся и бегал визжал по всему стадиону, когда гол Барсе забил в первом матче. Хотя клуб к нему супер достойно относился и терпел все его бесконечные загоны, нарушения дисциплины, детство в одном месте и травмы. Настоящим куском ##### оказался Усманчик по отношению к Барсе, так что получает теперь вполне заслуженно.
+14
-3
+11
Он ото еще Иуда, чуть из штанов не выпрыгнул, когда гол в ворота Барсы праздновал
+10
-3
+7
Ответ Леопардер
Его не за это гнобят, а за то, что он чуть от радости не захлебнулся и бегал визжал по всему стадиону, когда гол Барсе забил в первом матче. Хотя клуб к нему супер достойно относился и терпел все его бесконечные загоны, нарушения дисциплины, детство в одном месте и травмы. Настоящим куском ##### оказался Усманчик по отношению к Барсе, так что получает теперь вполне заслуженно.
ахахахаххааха, он забивает в 1/4 лч, ему плакать что ли? а после всей травли, что на него вылилась, вполне понятно, почему он так радуется.
+16
-9
+7
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален модератором
сказал болельщик Реала 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️под новостью о Барселоне
+7
-2
+5
Луиш Фигу version 2.0
+4
-1
+3
Усман теперь за это их наказывает)
+4
-1
+3
Это такая же дичь, как и религиозные фанатики. Пугает
+3
-2
+1
шикарно!!!!!!!
+2
-1
+1
Дембеле сегодня знатно освистывают
+1
0
+1
А могли бы и самого)) Хулиганы))
0
0
0
Его продали хоть кому-то , даже за деньги. Лазарет на трансфер обменял.
+1
-1
0
Узнаю цивилизованную Европу 🤡
+1
-1
0
Завтра окажется, что в темноте по ошибке свитер Тер Стегена сожгли
0
0
0
Ответ Sekor
Странные люди, он же не в Реал перешел. Человек уехал играть в другую страну, Барса получила 50 млн. евро за трансфер. Рукалицо.
Ты видимо забыл как Дембель радовался голу в ворота Барсы неделю назад
+20
-20
0
Дембеле поломают
+1
-1
0
Ответ Шухрат Кесикбаев
ахахахаххааха, он забивает в 1/4 лч, ему плакать что ли? а после всей травли, что на него вылилась, вполне понятно, почему он так радуется.
Молодцы, за мотивировали игрока - он ещё один гол забил☝️ идиоты 🤢
+2
-2
0
Ответ Sekor
Странные люди, он же не в Реал перешел. Человек уехал играть в другую страну, Барса получила 50 млн. евро за трансфер. Рукалицо.
Там договор таким образом был составлен, что из этих 50-ти млн половина досталась Дембеле и его агенту.
0
0
0
Ответ igls54
Дикие люди. Никогда Усман Дембеле не выступал за Спартак.
вот потому его так и ненавидят.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий