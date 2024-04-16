ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, победив «Балтику» в обоих матчах – 1:0 и 2:0
ЦСКА победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В первом тайме Федор Чалов реализовал пенальти, а Аббосбек Файзуллаев отличился с игры.
ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Зенитом» или «Спартаком». «Балтика» упала в нижнюю сетку, где выступит на 2-м этапе полуфиналов Пути регионов.
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 34, пенальти Чалов, 2:0 – 36 Файзуллаев.
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ЦСКА –
Тороп, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Здьелар (Кисляк, 84), Агапов (Хелвен, 76), Обляков (Лукин, 69), Мендес, Файзуллаев (Давила, 69), Чалов, Мусаев (Заболотный, 46).
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Балтика –
Бориско, Осипов, Андраде (Лисакович, 46), Радмановач, Фернандес (Маляров, 46), Лазарев, Капленко, Аванесян, Кузьмин (Энрикес, 75), Рыбчинский, Фернандес (Остойич, 46).
- Предупреждение:
- Лукин (74).
Первый матч: 1:0
Нам такой игры от него не хватало.
Балтике нужно отыгрываться, она попрет вперед. А мы на контратаках хоть один заковыряем.
Только не пропускайте, мужики! И все будет нормуль.
Поэтому, ЦСКА сегодня будет попроще, но расслабляться точно нельзя.
Друзья по-братски просят...))