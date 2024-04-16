ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, победив «Балтику» в обоих матчах – 1:0 и 2:0

ЦСКА победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В первом тайме Федор Чалов реализовал пенальти, а Аббосбек Файзуллаев отличился с игры.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Зенитом» или «Спартаком». «Балтика» упала в нижнюю сетку, где выступит на 2-м этапе полуфиналов Пути регионов.

Первый матч: 1:0

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