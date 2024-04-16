ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, победив «Балтику» в обоих матчах – 1:0 и 2:0

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Федор Чалов онлайны Аббосбек Файзуллаев Футбол

ЦСКА победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В первом тайме Федор Чалов реализовал пенальти, а Аббосбек Файзуллаев отличился с игры. 

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Зенитом» или «Спартаком». «Балтика» упала в нижнюю сетку, где выступит на 2-м этапе полуфиналов Пути регионов. 

ЦСКА – Балтика 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
16 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 34, пенальти Чалов, 2:0 – 36 Файзуллаев.
ЦСКАТороп, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Здьелар (Кисляк, 84), Агапов (Хелвен, 76), Обляков (Лукин, 69), Мендес, Файзуллаев (Давила, 69), Чалов, Мусаев (Заболотный, 46).
БалтикаБориско, Осипов, Андраде (Лисакович, 46), Радмановач, Фернандес (Маляров, 46), Лазарев, Капленко, Аванесян, Кузьмин (Энрикес, 75), Рыбчинский, Фернандес (Остойич, 46).
Предупреждение:
Лукин (74).

Первый матч: 1:0

Статистика Фонбет Кубка России

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35 комментариев
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Результат матча 2:0 в пользу ЦСКА.
+25
-1
+24
Ответ ЭАГ
Результат матча 2:0 в пользу ЦСКА.
Чертов колдун
+20
0
+20
Как хорошо, что Аббос первой половины чемпионата вернулся !
Нам такой игры от него не хватало.
+14
-1
+13
Верим в команду!
Балтике нужно отыгрываться, она попрет вперед. А мы на контратаках хоть один заковыряем.
Только не пропускайте, мужики! И все будет нормуль.
+11
-2
+9
Ответ RSI
Верим в команду! Балтике нужно отыгрываться, она попрет вперед. А мы на контратаках хоть один заковыряем. Только не пропускайте, мужики! И все будет нормуль.
Балтика выставили на сегодняшний матч полурезервный состав, экономя силы на оставшуюся часть чемпионата и в надежде как минимум выйти в стыки.

Поэтому, ЦСКА сегодня будет попроще, но расслабляться точно нельзя.
+6
0
+6
Король Аббос 🔥🔥🔥
+5
0
+5
Что лучше? Пройти Балтику и выйти на Зенит или слиться Балтике и, уже из пути регионов, выйти в финал на Зенит? Это не мои мысли, друг так думает. Как по мне, надо побеждать всегда.
+5
-3
+2
Ответ Тыр Пырыч
Балтика хотя-бы 5 забейте коням
Самим бы не пропустить.
+3
-1
+2
Хороший матч, поддержка с трибун моё почтение, кубок должен быть армейским !!!
+3
-1
+2
Жаль что у паровозов не выиграли эх
+2
0
+2
Ответ Юрий Король
Что лучше? Пройти Балтику и выйти на Зенит или слиться Балтике и, уже из пути регионов, выйти в финал на Зенит? Это не мои мысли, друг так думает. Как по мне, надо побеждать всегда.
Вам +, другу -. Давайте сольёмся Балтике как Ахмат 1:7 дома, чтоб уж Зенит не сомневался в наших планах 😃 и кому такой Кубок нужен
+3
-1
+2
Ответ Евгений Истомин
Лёд приложи
Лёд не поможет,там уже вызывать нужно 😁
+1
0
+1
Ответ Mike 60
Это да! Но вот беда : как только что выяснил - проигравший в финале пути РПЛ, не отправляется как в прошлом кубке в регионы , а покидает турнир . На мой взгляд, несправедливое новшество .
Справедливое. А то бред был бы - в финале рпл его выбивает победитель, а в большом финале проигравший опять тут как тут и снова с ним победителю играть, хотя он уже в одном финале его переиграл.
+1
0
+1
Ответ Юрий Король
Что лучше? Пройти Балтику и выйти на Зенит или слиться Балтике и, уже из пути регионов, выйти в финал на Зенит? Это не мои мысли, друг так думает. Как по мне, надо побеждать всегда.
Это да! Но вот беда : как только что выяснил - проигравший в финале пути РПЛ, не отправляется как в прошлом кубке в регионы , а покидает турнир . На мой взгляд, несправедливое новшество .
+2
-1
+1
Коротко - ЦСКА МОЛОДЦЫ !
+2
-1
+1
После такого футбола нет смысла смотреть Барса ПСЖ. Скукота будет..)
+4
-3
+1
Достать зубы из тумбочки после Локомотива, смести Балтику, напугать Зенит заранее
+6
-5
+1
Ответ Юрий Король
Что лучше? Пройти Балтику и выйти на Зенит или слиться Балтике и, уже из пути регионов, выйти в финал на Зенит? Это не мои мысли, друг так думает. Как по мне, надо побеждать всегда.
Что там поражение, что там поражение. Вряд ли такому титулованному клубу как ЦСКА статус финалиста кубка прям сильно картину в зале славы поменяет. ) Даже если бы не было бана в ЕК, то финалисту проигравшему кукиш, а не ЕК.
+1
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0
Ответ Balt
Спортс, когда уже исправите? ) Ну не РадмановаЧ, а РадмановаЦ.
Никогда. Дело принципа, как с Келвеном, который только тут на сайте упрямо будет с буквы Х, ну и со Зделаром, у которого мягкого знака нет в фамилии, и он так не произносится, но спорц его так писал и будет писать. Радмановацу придётся теперь быть вачем.
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Спортс, когда уже исправите? ) Ну не РадмановаЧ, а РадмановаЦ.
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Ответ ЭАГ
Результат матча 2:0 в пользу ЦСКА.
Чувак, какой счёт в матче Барса-ПСЖ будет?
Друзья по-братски просят...))
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Ответ AAAARMEEC
Лучше пройти Балтику и выйти на Зенит.Если они не пройдут Зенит и вылетят в путь регионов то будут там играть в финале. А если они проиграют Балтики и вылетят сейчас то могут уже в 1/2 пути регионов попасть на Динамо или Спартак.
Так то после Зенита вылетать уже некуда, так что тут Балтика всё грамотно сделала..
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Ответ Ростов-на-Дону
Никуда цска не вышел, их за хвост вытащили.
10 Валеркиных из 10
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