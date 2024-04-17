«Вашингтон» вышел в плей-офф и сыграет с «Рейнджерс» в 1-м раунде

«Вашингтон» завоевал путевку в плей-офф .

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и после 82 игр с 91 очком заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, опередив «Детройт» по дополнительным показателям.

В прошлом сезоне « » не сумел пробиться в .

В предстоящем розыгрыше «Кэпиталс» встретятся в первом раунде с « » – с победителем регулярки.