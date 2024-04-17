«Вашингтон» вышел в плей-офф и сыграет с «Рейнджерс» в 1-м раунде
«Вашингтон» завоевал путевку в плей-офф НХЛ.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и после 82 игр с 91 очком заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, опередив «Детройт» по дополнительным показателям.
В прошлом сезоне «Вашингтон» не сумел пробиться в Кубок Стэнли.
В предстоящем розыгрыше «Кэпиталс» встретятся в первом раунде с «Рейнджерс» – с победителем регулярки.
Сейчас старый и прагматичный Вашингтон тоже заходит в последний момент в совершенно другом стиле.
38-летний Ови забивает в последнем решающем матче. И за 7 секунд при счёте 2:1 его улыбка, бесценно.
Пенсам удачи в следующем сезоне! Как то хочется чтобы еще на последок Ови и Сид все-таки встрелись как то в ПО :)
Рейнджерс-Вашингтон
Каролина-Айлендерс
Флорида-Тампа-Бэй
Бостон-Торонто
к СММ претензий нет - вполне себе потянет центра 3 звена. не его беда, что лысый его грузит невыполнимыми задачами.