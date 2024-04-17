«Вашингтон» вышел в плей-офф и сыграет с «Рейнджерс» в 1-м раунде

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Вашингтон» завоевал путевку в плей-офф НХЛ.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и после 82 игр с 91 очком заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, опередив «Детройт» по дополнительным показателям.

В прошлом сезоне «Вашингтон» не сумел пробиться в Кубок Стэнли.

В предстоящем розыгрыше «Кэпиталс» встретятся в первом раунде с «Рейнджерс» – с победителем регулярки.

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53 комментария
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Кэпс в ПО!!! Вот так. Не могу сдержать слёз. В нас НИКТО из "сцепов" не верил в начале сезона, сулили нам борьбу за последнее место, называли Вашингтон "пенсионерами", мы теряли из состава записных лидеров команды, у нас молодой неопытный тренер, и всё равно назло всему, и всем хейтерам, мы в ПО. Саня настоящий капитан! Чарли MVP команды в этом сезоне! Спасибо Кэпс, а теперь отдохнуть, и в бой на Рейнджерс!
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В 2008 Ови штамповал голы в концовке сезона, а молодой и горячий Вашингтон побеждал матч за матчем и в последний момент попал в плейофф
Сейчас старый и прагматичный Вашингтон тоже заходит в последний момент в совершенно другом стиле.
38-летний Ови забивает в последнем решающем матче. И за 7 секунд при счёте 2:1 его улыбка, бесценно.
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А ведь того, кто в конце января сказал "Овечкин забьёт 31 гол, а команда попадёт в ПО" назвали бы явным психом. Жизнь - лучший драматург
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Это без преувеличения была лучшая гонка за местом в плей офф НХЛ за последние несколько лет. Столько команд и столько сценариев, ну просто праздник
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Ответ smiakishev
Вышли с -37, были команды в ПО с худшей разницей?
Да, в сезоне 37/38, "Чикаго Блэкхокс" вышли в плей-офф с разницей -42 и... выиграли Кубок Стэнли.
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+21
Ответ Pat
В 2008 Ови штамповал голы в концовке сезона, а молодой и горячий Вашингтон побеждал матч за матчем и в последний момент попал в плейофф Сейчас старый и прагматичный Вашингтон тоже заходит в последний момент в совершенно другом стиле. 38-летний Ови забивает в последнем решающем матче. И за 7 секунд при счёте 2:1 его улыбка, бесценно.
тогда молодых и задорных Ови и Семина скреплял дед Федоров, сегодня дед - сам Овечкин - передает опыт Макмайклу и Лапьеру.
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Вышли с -37, были команды в ПО с худшей разницей?
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До слез пацаны - сколько букв я сточил против Карбери и Макмайкла, но сегодня я счастлив! ;)
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я со сломанной ногой в пять утра в больнице , на радостях закурил в окошко , так перенервничал..Уж сильно не ругайте меня ))
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+9
15 из 17 сезонов последних в ПО. 15 из 19 за карьеру.Фактор Овечкина:)
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+7
Ответ Алексей Кузнецов
Да, в сезоне 37/38, "Чикаго Блэкхокс" вышли в плей-офф с разницей -42 и... выиграли Кубок Стэнли.
В сезоне 90-91 Ванкувер вышел в плей-офф с разницей -72
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За 19 сезонов в НХЛ "Вашингтон" с Овечкиным в плей офф в 15 - й раз. Не играл в сезонах 2005 /06, 2006/07, 2013/14, 2022/23.
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Поболею за Кэпс, удачи им с Рейнджерс.
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15й плейофф для Овечкина, догнал Кросби
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Уже говорили кучу раз, но НИКТО не ожидал от Вашиков никакого плова, уш если в прошлый год не смогли, то сейчас и подавно, но красавцы, даже после распродажи не сдались и продолжили бороться, Ови как обычно красава, в самый важный момент выдал шайбу, а как этот сезон показывает, если Вашингтон ведет в счете после первого периода, у них винрейт там до 90% поднимается. Чарли тоже сказочник в этом сезоне. В общем молодцы, че говорить.

Пенсам удачи в следующем сезоне! Как то хочется чтобы еще на последок Ови и Сид все-таки встрелись как то в ПО :)
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Ответ hhlg
До слез пацаны - сколько букв я сточил против Карбери и Макмайкла, но сегодня я счастлив! ;)
Не зря видимо. Конструктивная критика помогает, хотя ты бывает и перебарщиваещь, спишем на эмоции. С Победой!
+5
-1
+4
Жизнь - лучший драматург (с)
+4
-1
+3
Ответ trouble_shooter
На таком драйве можно и Рейнджерс пройти. Но это нереально.
В полное реально в сезоне они сыграли 2:2 ( 4:0; 1:5; 3:2; 1:2)
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+3
Нанервничались, не спали, болели на здоровье, но дождались! Команда все молодцы без исключения ‼️
+4
-1
+3
Линдгрен, конечно, красавец
+3
-1
+2
Насколько я понял пары определились на Востоке следующим образом:

Рейнджерс-Вашингтон
Каролина-Айлендерс
Флорида-Тампа-Бэй
Бостон-Торонто
+2
0
+2
Как дела у Кузи? Слили балласт.
+3
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+2
Ответ Anton-J
вылет в 1 раунде ПО Вашингтону обеспечен, болельщики столичных от залета команды в ПО можете сильно не ссаться 😄
На чем сделаны ваши утверждения? По сезону Вашингтон с Рейнжерс сыграли 2:2
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Неужели мишки подумали, что с листьями будет лучше, чем с молниями?
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Просто крутях, невероятно
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Ответ ovi1000
Молодёжь а плей-офф получит бесценный опыт, и в следующем году будет реально бороться за кубок, надеюсь уже с Овечкиным-Рекордсменом, а в этом ПО опять надежда на старую гвардию во главе с Михалычем.
Без центров?:))
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Ответ trouble_shooter
Пойду таки на форум Филей. Там сейчас собрались болелы Тройта и Пингвинс и матерят Филей. :)
Ну то, что болелы Пингвинов там собрались, понятно. Они ещё должны на форуме Бостона быть.
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Ответ Руслан Диниев
Как дела у Кузи? Слили балласт.
Лично у него не оч, но у команды - норм. Вин вин ситуация)
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Ответ hhlg
До слез пацаны - сколько букв я сточил против Карбери и Макмайкла, но сегодня я счастлив! ;)
так они и не вытащили. для плана - вратарь не пропустит больше одной, а впереди авось заковыряют, можно тренера на удаленке нанять.

к СММ претензий нет - вполне себе потянет центра 3 звена. не его беда, что лысый его грузит невыполнимыми задачами.
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Ответ Anton-J
Заряд НЮР как видим в этом сезоне просто зашкаливает, а мешковатый Вашингтон ели ели ввалился в ПО и то можно сказать очень сильно повезло. Я не против Вашингтона и его фанатов, но команда повторюсь мешковата, в крайнем случае 2 игры Вашингтон у НЮР выиграет но не более.
По сезону они сыграли 4:0 Вашингтон, 1:5 Рейнжерс, 3:2 Вашингтон, 1:2 Рейнжерс. При чем 3:2 и 1:2 это был бек-то-бек
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