Александр Мостовой: «Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? Кто он такой, в футбол играл вообще? Для меня это ужас»

Александр Мостовой раскритиковал назначение Мурада Мусаева в «Краснодар».

«Мусаев в « » – это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. Причем здесь футбол и Мусаев.

собрал эту команду, они шли на первом месте, а теперь пришел , и по сути, гонку чемпионскую проиграл», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Мир , набрав 43 очка после 23 матчей, и отстает от «Зенита» на 4 балла.