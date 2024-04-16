Александр Мостовой: «Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? Кто он такой, в футбол играл вообще? Для меня это ужас»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Александр Мостовой раскритиковал назначение Мурада Мусаева в «Краснодар».

«Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. Причем здесь футбол и Мусаев.

Ивич собрал эту команду, они шли на первом месте, а теперь пришел Мусаев, и по сути, гонку чемпионскую проиграл», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 43 очка после 23 матчей, и отстает от «Зенита» на 4 балла. 

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60 комментариев
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После ухода Абаскаля Мостовой нашел себе новую жертву
+117
-2
+115
интересно, как он за президента голосовал....
+24
-1
+23
Ответ Roman
После ухода Абаскаля Мостовой нашел себе новую жертву
Мостовой начинает свой день не с зарядки, а с комментария что кто-то не играл в футбол)
+23
-1
+22
Ответ GerbertS
интересно, как он за президента голосовал....
Как? Перед чм он показал, что умеет чеканить пару раз вместе с инфантино. Тут все на мази)
+22
-1
+21
Если честно, то это уже и не смешно. Журналисты хоть осознают что они потворствуют погружению человека в безумие-не образное, а настоящее, медицинское
+14
0
+14
Ответ Roman
После ухода Абаскаля Мостовой нашел себе новую жертву
Мостовой это вампир какой-то)))
Думаю, Мусаев будет в Краснодаре до лета...
Интересно, кто будет следующей жертвой Мостового?)))
+10
0
+10
Ответ Aleksey Yashin
Мостовой начинает свой день не с зарядки, а с комментария что кто-то не играл в футбол)
ну начинает день он наверняка с граненого стакана, и уж затем садится за клавиатуру
+8
0
+8
Стоит отметить, что Мостовой прав, но тут в виде исключения. Если всех тренеров обсирать, то с мостовым рано или поздно согласишься.
+11
-3
+8
Есть Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонит, и Царь-Мостовой, который сам не тренирует и другим не даёт.
+8
0
+8
А мостовой точно живой человек? Мне кажется это автоответчик который повторяет одно и тоже же в каждом. Если человек, то ему лечиться надо.
+7
0
+7
Моуриньо тоже не играл в футбол. Да как он посмел вообще ЛЧ выигрывать?
+7
0
+7
Мостовой играл в футбол, но никогда небыл тренером.
Мусаев не играл в футбол, но тренирует.
А что касаемо стенаний Мостового и "кто он такой?", то Мусаев ранее выводил команду в Лигу чемпионов. А в какую Лигу и кого выводил Мостовой?
+7
-1
+6
Александр Мостовой это кто?он вообще кого-нибудь тренировал?
+4
0
+4
Ответ rarog
Если честно, то это уже и не смешно. Журналисты хоть осознают что они потворствуют погружению человека в безумие-не образное, а настоящее, медицинское
он и сам справляется без сторонней помощи
+4
0
+4
От создателя «Кто такой Абаскаль?» и «Сколько ты чеканишь, чувак?!» Новый проект А. Мостового «Мусаев не играл в футбол»!
+3
0
+3
до чего докатилась российская журналистика: Мостовой и ему подобные персонажи получают под нос микрофон ежедневно и по любому поводу, потому что точно выдадут кому-нибудь критику, и это будут читать.
+3
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Кажется, это не Мостовой уже, а какая-то дешёвая нейросеть.
+1
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Саня,жги! Рыжий уехал, теперь новый персонаж.
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напоминает фильм "50 первых поцелуев" где у героини память обнулялась после того как проснется, у деда видимо такая ж история, вью одни и те же
+1
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+1
Ответ Влад Миланов
Мостовой это вампир какой-то))) Думаю, Мусаев будет в Краснодаре до лета... Интересно, кто будет следующей жертвой Мостового?)))
любой новый тренер Спартака
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Держись Мурад,Санёк новую жертву нашёл.
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Не, это уже просто прикол какой то, не верю
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Ответ Personology Center
Есть Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонит, и Царь-Мостовой, который сам не тренирует и другим не даёт.
Сударь, вы выдали шедевр.
+1
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Царь это как таракани в моей хаты соседи прогнали они едут ко-мне к новому жертву...
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Мусаев мне абсолютно не симпатичен, но как-то даже жалко его. Царь Абаскаля убрал и этого скоро уволит. У Мусаева нет ни одного шанса противостоять.
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Новый любимчик
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Причиной своего увольнения Мусаев в будущем назовёт буллинг со стороны Мостового.
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Ну всё, переключился на карманного физрука Галицкого.
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Александру пора сменить запись на автоответчике :)
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У царя новый крестовый поход 🤦🏻‍♂️
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