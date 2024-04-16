Александр Мостовой: «Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? Кто он такой, в футбол играл вообще? Для меня это ужас»
Александр Мостовой раскритиковал назначение Мурада Мусаева в «Краснодар».
«Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. Причем здесь футбол и Мусаев.
Ивич собрал эту команду, они шли на первом месте, а теперь пришел Мусаев, и по сути, гонку чемпионскую проиграл», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 43 очка после 23 матчей, и отстает от «Зенита» на 4 балла.
Думаю, Мусаев будет в Краснодаре до лета...
Интересно, кто будет следующей жертвой Мостового?)))
Мусаев не играл в футбол, но тренирует.
А что касаемо стенаний Мостового и "кто он такой?", то Мусаев ранее выводил команду в Лигу чемпионов. А в какую Лигу и кого выводил Мостовой?