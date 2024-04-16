Кожевников о плей-офф: «КХЛ стала обузой для наших СМИ. На ТВ 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол. Честно – полуфиналы скучные, уровень хоккея средний»

Александр Кожевников считает, что полуфиналы в плей-офф КХЛ получились скучными.

– По ходу серий мне очень часто звонили журналисты, вопросов по играм задавали очень мало. В основном их интересовали другие события – когда Овечкин побьет очередной рекорд НХЛ, почему рано вылетел СКА, зачем ЦСКА устроил эпопею с Федотовым, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Ковальчуком или же переводить его в менеджеры. Плюс постоянная тема лимита на легионеров.

Многим журналистам предлагал поговорить о полуфинальных сериях. В ответ обычно – «до свидания». Забавно.

– Почему такая реакция?

– Для меня это не сюрприз. Стартовал наш плей-офф хорошо – неожиданные результаты, вылеты фаворитов. Но, начиная с полуфиналов, пошли трудовые будни. И минимум вопросов от журналистов – это показатель.

Вы посмотрите наш главный спортивный телеканал. Взахлеб показывает рядовой российский футбол, обсасывает этого рыжего тренера-бедолагу из «Спартака» [Гильермо Абаскаля], восторгается легионерами уровня Папуа Новой Гвинеи, включения чуть ли не из туалетов. 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол.

Но как только начинается КХЛ – настроение меняется. Как будто идет отработка какой-то трудовой повинности, всем скучно. Вижу, что стала обузой для наших СМИ.

– Как это объяснить?

– Давайте честно – у нас скучноватые полуфиналы, матчей мало, постоянные паузы. « » за четыре игры удушил « », который, потеряв вратаря-легионера, оказался не готов к сопротивлению.

Чуть повеселее в восточной серии «Магнитка» – « », впервые в этом плей-офф получили семь матчей (во второй раз, первой была серия «Локомотива» и «Авангарда» – прим. Sports). Но и это зрелище – лишь для двух городов, Магнитогорска и Екатеринбурга. Да и уровень хоккея, если откровенно, очень средний. Профессионалы это видят сразу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.