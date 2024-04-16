Кожевников о плей-офф: «КХЛ стала обузой для наших СМИ. На ТВ 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол. Честно – полуфиналы скучные, уровень хоккея средний»
Александр Кожевников считает, что полуфиналы в плей-офф КХЛ получились скучными.
– По ходу серий мне очень часто звонили журналисты, вопросов по играм задавали очень мало. В основном их интересовали другие события – когда Овечкин побьет очередной рекорд НХЛ, почему рано вылетел СКА, зачем ЦСКА устроил эпопею с Федотовым, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Ковальчуком или же переводить его в менеджеры. Плюс постоянная тема лимита на легионеров.
Многим журналистам предлагал поговорить о полуфинальных сериях. В ответ обычно – «до свидания». Забавно.
– Почему такая реакция?
– Для меня это не сюрприз. Стартовал наш плей-офф хорошо – неожиданные результаты, вылеты фаворитов. Но, начиная с полуфиналов, пошли трудовые будни. И минимум вопросов от журналистов – это показатель.
Вы посмотрите наш главный спортивный телеканал. Взахлеб показывает рядовой российский футбол, обсасывает этого рыжего тренера-бедолагу из «Спартака» [Гильермо Абаскаля], восторгается легионерами уровня Папуа Новой Гвинеи, включения чуть ли не из туалетов. 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол.
Но как только начинается КХЛ – настроение меняется. Как будто идет отработка какой-то трудовой повинности, всем скучно. Вижу, что КХЛ стала обузой для наших СМИ.
– Как это объяснить?
– Давайте честно – у нас скучноватые полуфиналы, матчей мало, постоянные паузы. «Локомотив» за четыре игры удушил «Трактор», который, потеряв вратаря-легионера, оказался не готов к сопротивлению.
Чуть повеселее в восточной серии «Магнитка» – «Автомобилист», впервые в этом плей-офф получили семь матчей (во второй раз, первой была серия «Локомотива» и «Авангарда» – прим. Sports). Но и это зрелище – лишь для двух городов, Магнитогорска и Екатеринбурга. Да и уровень хоккея, если откровенно, очень средний. Профессионалы это видят сразу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Хоккей Никитина ему не нравится, а когда он брал с ЦСКА кубок это тело кричала, что он лучший тренер в КХЛ , а теперь говно лезит из него. Срамота!!!!
Дома у меня — телевизор, подключённый к Интернету, компьютер, подключённый к Интернету.
Таким образом, получить аналитику, разбор игр, если бы мне это вдруг зачем-то понадобилось, при оплаченном Кинопоиске (не великие деньги) – не проблема.
Кожевников считает, что телеканал Тина-ТВ, рассчитанный на домохозяек, как-то может повлиять на заинтересованность хоккеем или думает, что тем, кому хоккей действительно интересен, трудно найти информацию?
Я вот с удовольствием наблюдал серию "для двух городов" и сопереживал нашим обидчикам - Автомобилисту. Каждая игра, особенно, когда за 8 секунд до конца игры Авто вырвал победу с 0:3 в Екатеринбурге - это было прекрасно.
Поэтому у нас всякие аналитические программы - это разговор на кухне 3-4 мужиков за бутылкой пива. Единицы есть, кого реально иногда интересно послушать.
А вот всякие Кожевниковы, Юдины, Назаровы, Мостовые - это люди, оставшиеся за бортом жизни, которые не смогли найти себя после карьеры и пытаются свои "больные" мнения максимально растиражировать.
Играл бы СКА или ЦСКА - он бы кричал, что это хоккей мирового уровня и НХЛ нам завидует