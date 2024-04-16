Кожевников о плей-офф: «КХЛ стала обузой для наших СМИ. На ТВ 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол. Честно – полуфиналы скучные, уровень хоккея средний»

Теги Спартак Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Спартак Автомобилист премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Матч ТВ Гильермо Абаскаль Хоккей

Александр Кожевников считает, что полуфиналы в плей-офф КХЛ получились скучными.

– По ходу серий мне очень часто звонили журналисты, вопросов по играм задавали очень мало. В основном их интересовали другие события – когда Овечкин побьет очередной рекорд НХЛ, почему рано вылетел СКА, зачем ЦСКА устроил эпопею с Федотовым, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Ковальчуком или же переводить его в менеджеры. Плюс постоянная тема лимита на легионеров.

Многим журналистам предлагал поговорить о полуфинальных сериях. В ответ обычно – «до свидания». Забавно.

– Почему такая реакция?

– Для меня это не сюрприз. Стартовал наш плей-офф хорошо – неожиданные результаты, вылеты фаворитов. Но, начиная с полуфиналов, пошли трудовые будни. И минимум вопросов от журналистов – это показатель.

Вы посмотрите наш главный спортивный телеканал. Взахлеб показывает рядовой российский футбол, обсасывает этого рыжего тренера-бедолагу из «Спартака» [Гильермо Абаскаля], восторгается легионерами уровня Папуа Новой Гвинеи, включения чуть ли не из туалетов. 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол.

Но как только начинается КХЛ – настроение меняется. Как будто идет отработка какой-то трудовой повинности, всем скучно. Вижу, что КХЛ стала обузой для наших СМИ. 

– Как это объяснить?

– Давайте честно – у нас скучноватые полуфиналы, матчей мало, постоянные паузы. «Локомотив» за четыре игры удушил «Трактор», который, потеряв вратаря-легионера, оказался не готов к сопротивлению.

Чуть повеселее в восточной серии «Магнитка» – «Автомобилист», впервые в этом плей-офф получили семь матчей (во второй раз, первой была серия «Локомотива» и «Авангарда» – прим. Sports). Но и это зрелище – лишь для двух городов, Магнитогорска и Екатеринбурга. Да и уровень хоккея, если откровенно, очень средний. Профессионалы это видят сразу, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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64 комментария
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Если бы йоси играл ты бы тут по другому пел.
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+102
Ну сам же назвал причину почему скучно: не играют хозяева Москва и Питер. Впервые в этом плей-офф 7матчевую серию получить не могли, была серия Авангард-Локомотив. Так понимаю Кожевников как и СМИ отрабатывает какую то повинность поэтому не следит за играми. Значит его больше не слушаем
+74
-1
+73
Ну если серия из 7 матчей это рабочие будни, тогда вообще непонятно, а какой хоккей желает видеть Кожевников? Бей-беги-души-дави в исполнении СКА или унылый стиль ЦСКА? Смотрю хоккей очень давно и считаю, что нынешний ПО вполне приличный и по накалу, и по уровню хоккея.
+58
-1
+57
Ответ Stas_M
Ни одного матча не смотрел плей-офф, слежу за НХЛ. Эксперты, подскажите пожалуйста, много ли теряю?
Уровень упал и подравнялся, соответственно интриги стало больше. Есть красивые арены, заполненные, ТВ-картинку подтянули, формы сделали как в НХЛ. Я считаю продукт достойный.
+43
-1
+42
Ответ Stas_M
Ни одного матча не смотрел плей-офф, слежу за НХЛ. Эксперты, подскажите пожалуйста, много ли теряю?
не отношу себя к экспертам, но позволю себе высказать свое скромное мнение, как человека вообще особого не смотрящего хоккей. Сам до этого сезона в основном поглядывал НХЛ, а с этого сезона очень активно стал смотреть КХЛ при этом очень удивила картинка с матчей; качественные трансляции, полные трибуны, осмысленный хоккей хорошего уровня, не без исключений конечно. Так же порадовал освещения хоккея, открыл для себя пару канало в тг и ютубе, интересно смотреть , высокий уровень аналитики. Это сравниваю с освещением футбола, там конечно больше всего, но уровень страдает. Так что рекомендую к просмотру финал, точно думаю не разочарует
+30
-1
+29
кто интересно ему звонит ещё и про НХЛ вопросы задаёт, он тут у себя под носом не видит нихрена, несет какой-то бред про скучный хоккей, серия Магнитки и Авто стала самой результативной в истории полуфиналов КХЛ, но этому клоуну чего-то опять не хватает, ну в принципе всем понятно чего или кого, конечно позижнегые полуфиналы в виде ЦСКА-ска жто же совсем не скучно и их смотрели не только жители этих городов, все любители хоккея целый год эдут этот полуфинал.
Хоккей Никитина ему не нравится, а когда он брал с ЦСКА кубок это тело кричала, что он лучший тренер в КХЛ , а теперь говно лезит из него. Срамота!!!!
+27
-1
+26
Ответ Gijavlad
Ну сам же назвал причину почему скучно: не играют хозяева Москва и Питер. Впервые в этом плей-офф 7матчевую серию получить не могли, была серия Авангард-Локомотив. Так понимаю Кожевников как и СМИ отрабатывает какую то повинность поэтому не следит за играми. Значит его больше не слушаем
+100 Этим надо начинать и заканчивать. Все очевидно - нет номенклатуры, нет и персонажей кому петь дифирамбы. А значит нет и бабла за облизывание 😂
+19
0
+19
Последнюю игру полуфинала между "Трактором" и Ярославлем я смотрел с телефона, сидючи в аэропорту Мурманска.

Дома у меня — телевизор, подключённый к Интернету, компьютер, подключённый к Интернету.
Таким образом, получить аналитику, разбор игр, если бы мне это вдруг зачем-то понадобилось, при оплаченном Кинопоиске (не великие деньги) – не проблема.

Кожевников считает, что телеканал Тина-ТВ, рассчитанный на домохозяек, как-то может повлиять на заинтересованность хоккеем или думает, что тем, кому хоккей действительно интересен, трудно найти информацию?
+14
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+14
«Это зрелище лишь для двух городов» - что за чепуху он несет? Матчи ска и ЦСКА тоже зрелище для двух городов. Кто играть то должен?
+11
0
+11
Ответ Sever12
кто интересно ему звонит ещё и про НХЛ вопросы задаёт, он тут у себя под носом не видит нихрена, несет какой-то бред про скучный хоккей, серия Магнитки и Авто стала самой результативной в истории полуфиналов КХЛ, но этому клоуну чего-то опять не хватает, ну в принципе всем понятно чего или кого, конечно позижнегые полуфиналы в виде ЦСКА-ска жто же совсем не скучно и их смотрели не только жители этих городов, все любители хоккея целый год эдут этот полуфинал. Хоккей Никитина ему не нравится, а когда он брал с ЦСКА кубок это тело кричала, что он лучший тренер в КХЛ , а теперь говно лезит из него. Срамота!!!!
Всё так, Кожевников это флюгер от хоккея. Но тут еще есть момент и для журналистов. Все ТВ и СМИ федерального значения сидят в Москве, и им интересны события связанные с Москвой, и противостоянием с СПб. А когда в полуфиналах играют команды из городов, вне этой локации, интерес значительно падает, как бы логично. Кликбейт решает
+10
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+10
Да, согласен с ранее прокомментироваашими - нет ни армейцев Роснефти, ни армейцев Газпрома - представителей тех структур, которые башляют бабки в кхл и её околомедийной обслуге, вроде Ларина/Кожевы, а так же Матч-Тв. Посему сразу и "уровень скучный, плей офф неинтересный". Хозяевам из вышеназванных структур совершенно неинтересно следить за бадаловом ни Локо, ни Трактора, ни кого либо другого, кроме своих. Не российский болельщик является хозяином кхл, не от его покупательной способности зависит лига, как в нхл, а всего лишь от двух конкурирующих сырьевых структур.
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+8
Вот, если бы играл Петька-град, то сделал бы губки писей и не закусывая свистел бы в уши, что стал свидетелем 8 чудо света – финал на СКА Арене!
+6
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+6
Фаворитов нет, плохо. Играют фавориты в полуфиналах, ноют, что конкуренции нет. Определитесь уже)
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Ответ Густав Штраммер
Если бы йоси играл ты бы тут по другому пел.
Примерно так: Наш хоккей достиг небывалых высот. Нхл настолько скучен по сравнению со ска и полуфиналами кубка Гагарина. К тому же у нас самый выдающийся тренер современности. Я счастлив, что дожил до полной доминации российского хоккея в мире.
+5
0
+5
Ответ Verziloff
Всё так, Кожевников это флюгер от хоккея. Но тут еще есть момент и для журналистов. Все ТВ и СМИ федерального значения сидят в Москве, и им интересны события связанные с Москвой, и противостоянием с СПб. А когда в полуфиналах играют команды из городов, вне этой локации, интерес значительно падает, как бы логично. Кликбейт решает
Согласен, играл бы Питер и Москва освещение было бы иное, только отсыл к матч ТВ это совсем не про нас с Вами, большая часть любителей хоккея уже давно не ждут от мач ТВ трансляций, лично я не одной игры плей-офф там не посмотрел, даже не знаю, что они там показывают, это днище из дна, а не спортивный телеканал, и судить по нему интересный какой нонче плей-офф, интересный или не интересный, может только такой спец как кожа)))
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Мда уж, у нас "эксперты" во всех областях - это какие-то профнепригодные люди.

Я вот с удовольствием наблюдал серию "для двух городов" и сопереживал нашим обидчикам - Автомобилисту. Каждая игра, особенно, когда за 8 секунд до конца игры Авто вырвал победу с 0:3 в Екатеринбурге - это было прекрасно.

Поэтому у нас всякие аналитические программы - это разговор на кухне 3-4 мужиков за бутылкой пива. Единицы есть, кого реально иногда интересно послушать.

А вот всякие Кожевниковы, Юдины, Назаровы, Мостовые - это люди, оставшиеся за бортом жизни, которые не смогли найти себя после карьеры и пытаются свои "больные" мнения максимально растиражировать.

Играл бы СКА или ЦСКА - он бы кричал, что это хоккей мирового уровня и НХЛ нам завидует
+5
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Ни одного матча не смотрел плей-офф, слежу за НХЛ. Эксперты, подскажите пожалуйста, много ли теряю?
+7
-3
+4
Какой же он чудак на букву М. Если в полуфинале играл ска, орал бы про высокий уровень хоккея и какой Йозе Марино гений
+5
-1
+4
Наоборот, очень интересный ПО и полуфиналы, без завсегдатаев из Москвы, Питера, Казани.
+4
0
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Он когда-нибудь протрезвеет
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Мне кажется сейчас по 20 часов в день на ТВ ни кхл, ни рпл, а другая аббревиатура
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Ну, вот если вообще не знать ничего про хоккей в России, то по заявлениям Кожевникова в этом интервью становится понятно, почему именно так. Видимо, все таки, у журналистов есть какое-то уважение к командам-финалистам. Смысл им слушать о том, какой скучный хоккей показывает Локомотив, их это мнение не интересует, а разобрать профессионально игру команды Кожевников не может, потому что уровень аналитики приравнен к уровню камня в лесу. Его спрашивают о глобальных событиях, ответы на которые может дать рядовой болельщик. Вот и все.
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сколько можно у этого флюгера пропитого спрашивать что-то?!)
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В КХЛ вообще нет смысла. Хороший хоккей в НХЛ показывают, там все пересмотреть невозможно, зачем на это убожеств0 время тратить? 😄
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Ну да, ну да, в хоккей же умеют играть только Москва и ромка. Другие просто рядышком трутся.
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Недоперепил
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Ответ Рокко Сиффредди
мое мнение: если не болеть за одну из команд, то сложно себя заставить это смотреть. интрига есть только из-за примерно равного (низкого) уровня команд. я как нейтральный зритель могу посмотреть вывеску ЦСКА-СКА, но игры между Локо, Трактором, ММГ, Автомобилистом смотреть точно не буду, пусть даже и финальные.
ну хз, хз. лига как по мне цветет. начали доверять молодым, интересным тренерам. ЦСКА и СКА вообще мимо. я охотнее смотрел на Торпедо, Спартак, Севу. дерби братьев Заварухиных. такого даже в НХЛ нет. п.с. моя команда играет любимая команда упала в ВХЛ, вот там мне вообще не интересно.
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Ответ Melnikov1968
Ну если серия из 7 матчей это рабочие будни, тогда вообще непонятно, а какой хоккей желает видеть Кожевников? Бей-беги-души-дави в исполнении СКА или унылый стиль ЦСКА? Смотрю хоккей очень давно и считаю, что нынешний ПО вполне приличный и по накалу, и по уровню хоккея.
Посмотрите НХЛ, может поймёте о чем речь, какой хоккей должен быть, голы и атаки, а не автобусы)
+1
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+1
Ответ Andrey Wolf
Да, согласен с ранее прокомментироваашими - нет ни армейцев Роснефти, ни армейцев Газпрома - представителей тех структур, которые башляют бабки в кхл и её околомедийной обслуге, вроде Ларина/Кожевы, а так же Матч-Тв. Посему сразу и "уровень скучный, плей офф неинтересный". Хозяевам из вышеназванных структур совершенно неинтересно следить за бадаловом ни Локо, ни Трактора, ни кого либо другого, кроме своих. Не российский болельщик является хозяином кхл, не от его покупательной способности зависит лига, как в нхл, а всего лишь от двух конкурирующих сырьевых структур.
потому что сырьевые структуры отняли у народа, а народу похер уже больше 30 лет...
+2
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Да нормальный уровень, просто полуфиналисты представляют интерес только для местных болельщиков. Поэтому и ажиотажа нет. Но, это нормальное явление, когда полуфиналы и финал уходят в провинцию. В футболе будет так же, если в финале Кубка встретятся, например, Факел и Балтика. И обиды тут никакой нет. А Матч ТВ, наверное, денег мало получает с КХЛ. Там всё коммерциализированно.
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