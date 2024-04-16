«Зенит» устроит фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»: «Гостей арены ждет самое вкусное жареное мясо Петербурга»
«Зенит» организует фестиваль шашлыка перед игрой со «Спартаком».
Команды проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Он состоится завтра, 17 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Перед матчем с московским «Спартаком» болельщики сине-бело-голубых смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», – сообщила пресс-служба «Зенита».
Также перед началом встречи на главной сцене стадиона пройдет концерт музыкально-театральной группы «Дунаевский Orchestra».
Первый матч между «Зенитом» и «Спартаком» закончился победой петербуржцев со счетом 2:1.
Динамики собирали одежду для бездомных перед матчем с "Зенитом". Так же как и "Зенит" перед матчем с "Динамо" устроил день раздельного сбора мусора.
И ничего, никто не обижался, взаимные подколы плюс польза.
Но спартачье это, конечно, главные истероиды РПЛ, слова в их адрес не скажи, сразу плачь Ярославны на всю страну )
Игроки не уважают тренера, тренеры не уважают судей, болельщики не уважают игроков, и т.д.
Это всё очень печально и грустно выглядит, каждый сам за себя, на автомате копошимся что-то, ни конца ни края этой мути не видно
Реально, устраивают плачь по каждому подколу.
Позорники
Тоже мне, юмористы.
Лучше бы корюшку жарили. Самое оно: сезон пошел.
Так что очередной гастрономический фестиваль на Газпром арене воспринимается как организованный специально под них. Только чтобы их бедных уколоть (как будто они кому то вообще интересны).
там бургеры из бумаги по 600 рублей продают, шашлыки, видимо, будут от 1000