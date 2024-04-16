«Зенит» устроит фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»: «Гостей арены ждет самое вкусное жареное мясо Петербурга»

«Зенит» организует фестиваль шашлыка перед игрой со «Спартаком».

Команды проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Он состоится завтра, 17 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Перед матчем с московским « » болельщики сине-бело-голубых смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», – сообщила пресс-служба « ».

Также перед началом встречи на главной сцене стадиона пройдет концерт музыкально-театральной группы «Дунаевский Orchestra».

Первый матч между «Зенитом» и «Спартаком» закончился победой петербуржцев со счетом 2:1.