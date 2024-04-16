«Зенит» устроит фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»: «Гостей арены ждет самое вкусное жареное мясо Петербурга»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Зенит» организует фестиваль шашлыка перед игрой со «Спартаком».

Команды проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Он состоится завтра, 17 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Перед матчем с московским «Спартаком» болельщики сине-бело-голубых смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», – сообщила пресс-служба «Зенита».

Также перед началом встречи на главной сцене стадиона пройдет концерт музыкально-театральной группы «Дунаевский Orchestra».

Первый матч между «Зенитом» и «Спартаком» закончился победой петербуржцев со счетом 2:1.

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172 комментария
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Вся выручка пойдет бездомным?
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-22
+219
в след матче Спартак должен устроить акцию и накормить бездомных
+104
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+95
пикник на болотах
+119
-25
+94
Ответ Вячеслав Припузов
Лучше вообще никак не реагировать, не опускаться до их уровня, ответить достойной игрой на поле...
Но накормить бездомных реальнее
+54
-5
+49
Не отлетели бы на расслабоне, а то неловко будет
+56
-8
+48
Столько зануд в комментах, треш)

Динамики собирали одежду для бездомных перед матчем с "Зенитом". Так же как и "Зенит" перед матчем с "Динамо" устроил день раздельного сбора мусора.

И ничего, никто не обижался, взаимные подколы плюс польза.

Но спартачье это, конечно, главные истероиды РПЛ, слова в их адрес не скажи, сразу плачь Ярославны на всю страну )
+54
-16
+38
У Медведева неистребимый комплекс и чувство вины перед Миллером...
+61
-24
+37
Ответ Кирилл Романьков
Вся выручка пойдет бездомным?
хорош
+32
-7
+25
Боже, будто это первый подобный троллинг от наших команд. Все принципиальные соперники постоянно делают что-то подобное. Не думаю, что спартачам стоит обижаться, вы же "мясо", так уж повелось. А то, что будет праздник шашлыка, разве плохо? Приходите на стадион, погуляйте, поешьте и посмотрите футбол с семьёй и друзьями! Смысл срач на ровном месте устраивать? Вон Динамо устраивало сбор одежды для бездомных, никто трагедии не делал. Давайте не будем душнилами уж совсем!
+26
-8
+18
Как толсто... Не смешно, если честно
+31
-15
+16
Ответ TFP_Sports
Обычно, после таких оскорбительных перфомансов проигрывают
Особенно после футболок «Кто мы? - мясо» такое прям оскорбление)
+23
-9
+14
Как бы мясо в зубах не застряло..
+24
-12
+12
Ответ Кирилл Романьков
Вся выручка пойдет бездомным?
Тоненько так, молодца!!!!
+15
-6
+9
У нас в футболе (да и в жизни, по большому счёту) люди забыли о таком понятии, как уважение.

Игроки не уважают тренера, тренеры не уважают судей, болельщики не уважают игроков, и т.д.

Это всё очень печально и грустно выглядит, каждый сам за себя, на автомате копошимся что-то, ни конца ни края этой мути не видно
+21
-13
+8
Ответ Hedgehog1301
Комментарий скрыт
Не то, что на юге. Шашлык из потрохов, знаем, пробовали на Кавказе.
+7
-2
+5
Ответ napoli_14
Столько зануд в комментах, треш) Динамики собирали одежду для бездомных перед матчем с "Зенитом". Так же как и "Зенит" перед матчем с "Динамо" устроил день раздельного сбора мусора. И ничего, никто не обижался, взаимные подколы плюс польза. Но спартачье это, конечно, главные истероиды РПЛ, слова в их адрес не скажи, сразу плачь Ярославны на всю страну )
Я пытался то же самое написать, но спортс не пустил комментарий, даже непонятно по какому стоп слову.
Реально, устраивают плачь по каждому подколу.
+11
-6
+5
Ответ ZarvuR2020
Не отлетели бы на расслабоне, а то неловко будет
Все так
+9
-5
+4
Судя по тому, как полыхает у адептов борщевика, акция уже удалась
+7
-3
+4
А почему ни слова, что выручку отправят на восстановление Оренбурга?

Позорники
+10
-6
+4
Ну так то прикольная тема, как будто Спартачи мясо не едят) Лишь бы к Лукоил Арене к следующему матчу каких нибудь бомжей не завезли на фестиваль бездомных. А то ох уж эти ответки ради ответок.
+9
-6
+3
А когда ЦСКА приедет???
Тоже мне, юмористы.
Лучше бы корюшку жарили. Самое оно: сезон пошел.
+8
-5
+3
Могут себе это позволить!!!
+8
-5
+3
Ответ brace
Боюсь предположить, что теперь может устроить Спартак, в ответ на эту акцию, когда они приедут к ним в гости..
Да ничего не сможет. Максимум пошлятину какую нибудь родит.
+4
-1
+3
Ответ Owen_the_Simple
Зенит постоянно проводит гастрономические фестивали. Непонятно возбуждение в комментах.
Все просто. Мировосприятие КБ крутится только вокруг Спартака, а дальше собственного носа они и знать не знают, что происходит.
Так что очередной гастрономический фестиваль на Газпром арене воспринимается как организованный специально под них. Только чтобы их бедных уколоть (как будто они кому то вообще интересны).
+6
-3
+3
Ответ RealMadrid
«Спартак» перед следующей игрой в Москве должен выделить трибуну для местных бомжей- социальная ответственность сейчас в почете.
Поддерживаю. Пусть хоть кто-то придёт на стадион Спартака.
+4
-1
+3
Несвежая и безвкусная шутка, не подобающая серьёзному клубу.
+11
-8
+3
Ответ ZarvuR2020
Не отлетели бы на расслабоне, а то неловко будет
Вряд ли, Спартак совсем слабый
+12
-10
+2
Ничего нового от юмориста Медведева и Ко
+16
-14
+2
Знаю я цену на стадионе....
там бургеры из бумаги по 600 рублей продают, шашлыки, видимо, будут от 1000
+3
-1
+2
Ответ взгляд со стороны
большевистская закомплексованность и желчь подворотни... Надеюсь Спартак сделает их "ладонью по руке"...
Надейся, что запихают меньше пяти. Влазит-то семь.
+3
-1
+2
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