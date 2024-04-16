Судья Ковач удалил Араухо за фол на Барколя, выходившем один на один с тер Стегеном

Рональд Араухо получил прямую красную карточку в матче с «ПСЖ».

На 29-й минуте ответной игры 1/4 финала чемпионов защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан , выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном.

Судья Иштван Ковач за лишение соперника явной возможности забить гол удалил .

Усман Дембеле исполнил штрафной после фола, но не забил.

В данную минуту « » ведет со счетом 4:2 по сумме двух матчей.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»