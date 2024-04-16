Судья Ковач удалил Араухо за фол на Барколя, выходившем один на один с тер Стегеном

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига судьи Иштван Ковач судья Рональд Араухо Брэдли Барколя Футбол

Рональд Араухо получил прямую красную карточку в матче с «ПСЖ».

На 29-й минуте ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном.

Судья Иштван Ковач за лишение соперника явной возможности забить гол удалил Араухо.

Усман Дембеле исполнил штрафной после фола, но не забил.

В данную минуту «Барселона» ведет со счетом 4:2 по сумме двух матчей.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

107 комментариев
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Очень глупый поступок от Араухо, красная заслуженная, но зачем это делать на 30 минуте непонятно…
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-9
+213
Чистая КК, не понимаю, что там Араухо спорил
+135
-13
+122
Странное решение от Араухо. Даже если бы и забил Барколя, то ничего страшного не случилось бы.
А там еще в воротах и Тер Стеген.
Такую игру сломал…
+110
-2
+108
Араухо ПСЖ пользы принес больше чем Мбаппе за два матча
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-4
+82
Никогда не пойму такой фол в первом тайме. Теперь ещё тайм+ вдесятером корячиться, к тому же ПСЖ уже забил
+44
-1
+43
Ну тут все по делу, Араухо сыграл очень глупо, подставив команду. Мне кажется даже бы молодой Кубарси не допустил бы такую ошибку, а просто бы продолжал преследование, тем более Тер Шенген уже начал потихоньку сокращать дистанцию.
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-8
+31
тупо, при 4-2 удаляться на 30 минуте, в эпизоде, где гол не гарантирован даже
+30
-1
+29
Чистая красная. По сути именно такие фолы и отличают обычных защитников от лучших в мире. Барса походу поплатится этим удалением ценой Лиги Чемпионов.
+38
-11
+27
Максимально необъяснимое решение Рональда. Зачем? Даже пропустить (а ведь МАТШ ещё в воротах есть) не так ужасно было бы.
+24
-1
+23
Ответ Александр Калачев
Чистая КК, не понимаю, что там Араухо спорил
При удалении спорят и в более очевидных ситуациях, кому ж хочется с поля в важном матче удалиться
+18
-1
+17
Ответ antoshka-2
Комментарий скрыт
Да, тоже красная, потому что не было попытки сыграть в мяч
+15
0
+15
Ответ antoshka-2
Комментарий скрыт
Все равно попытки сыграть в мяч не было бы - это красная
+12
0
+12
Чистейшая красная
+17
-5
+12
Ответ F.a.s.t.e.r
Комментарий скрыт
Это чистая красная, Рамоса против Сити также удаляли за аналогичный фол
+12
-1
+11
Ответ <Inter>
Просто игроки не думают в этот момент. Для них важнее не пропустить, а о том, что будет после не задумываются
Нельзя в первом тайме фолить на КК, особенно когда вы выигрываете и игра даётся . Араухо за свою работу получает кучу денег. С него максимальный спрос как и с любого топ футболиста. Очевидная ошибка
+11
0
+11
Араухо откровенно кладет руку на плечо. Потом показывает мол сыграл плечом
+17
-7
+10
Ответ Max Zhomkov
Никогда не пойму такой фол в первом тайме. Теперь ещё тайм+ вдесятером корячиться, к тому же ПСЖ уже забил
Просто игроки не думают в этот момент. Для них важнее не пропустить, а о том, что будет после не задумываются
+9
0
+9
Ответ ML26
Сейчас не дают двойное наказание за такие фолы. Только если бы он в штрафной влетел ему прямой ногой в колено, тогда да
Почитайте правила, сейчас не дают двойное наказание, если была попытка сыграть в мяч, если игрок откровенно нарушает, не пытаясь сыграть в мяч, то это красная и пенальти
+9
0
+9
Похоронил Барсу этим нарушением.
+13
-4
+9
Ответ Serkan_Ballboy
Комментарий скрыт
Считал и считаю. Ошибаются все.
+19
-11
+8
Фол очевидный. Не понял такого возмущения от Араухо, типо да за что. На редкость бесспорное удаление
+10
-2
+8
К сожалению для Барсы разница между ними и Реалом в ЛЧ в том, что Барса тоже зачастую способна переворачивать матчи, но в пользу соперника.
+9
-1
+8
Чистейшая красная. Араухо неслабо подставил команду
+7
-1
+6
Араухо максимальную глупость сделал, больше одного бы в этой атаке не пропустили б.
+6
-1
+5
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Араухо откровенно кладет руку на плечо. Потом показывает мол сыграл плечом
Суаресу так на пенке с ПСЖ руку на плечо положили: 7 лет уже читаю про купленного Айтекина, теперь те же люди пишут про очевидный пенальти.
+12
-7
+5
Карточка заслуженная.
Но сейчас будут говорить что судья сломал игру.
+8
-3
+5
Отец Упамекано заезжал в Уругвай?
+5
0
+5
Действительно элитный защитник не стал бы фолить в такой ситуации. Лучше пропустить гол, продолжая игру в равных составах, чем пропустить этот же гол чуть позже, но уже в меньшинстве
+5
-1
+4
Ответ Xasan Kattabekov
Комментарий скрыт
Не бывает в правилах трактовки: когда ничья и конец матча красная, а в начале матча жёлтая)
+4
0
+4
Ответ Александр Калачев
Чистая КК, не понимаю, что там Араухо спорил
От осознания своего поступка и спорил , от отчаяния, очевидно же.
+4
0
+4
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