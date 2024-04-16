Судья Ковач удалил Араухо за фол на Барколя, выходившем один на один с тер Стегеном
Рональд Араухо получил прямую красную карточку в матче с «ПСЖ».
На 29-й минуте ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном.
Судья Иштван Ковач за лишение соперника явной возможности забить гол удалил Араухо.
Усман Дембеле исполнил штрафной после фола, но не забил.
В данную минуту «Барселона» ведет со счетом 4:2 по сумме двух матчей.
Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»
А там еще в воротах и Тер Стеген.
Такую игру сломал…
Но сейчас будут говорить что судья сломал игру.