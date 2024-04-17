«Питтсбург» не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд. Кросби и Малкин провели по 81 матчу из 81 в регулярке

«Питтсбург» не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд.

«Пингвинс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после победы «Вашингтона» над «Филадельфией» (2:1).

Команда под руководством набрала 88 очков в 81 игре. В заключительном матче сезона пенсильванцы сыграют с «Айлендерс».

« » не вышел в плей-офф во второй раз подряд. До этого «пингвины» участвовали в розыгрышах Кубка Стэнли с 2007 по 2022 годы и трижды за этот период выиграли трофей (2009, 2016, 2017).

В прошлом году после невыхода в плей-офф клуб сменил генерального менеджера – на место Рона Хекстолла пришел Кайл Дубас.

Отметим, что прошлый сезон стал для команды первым за время совместных выступлений и , когда они сыграли по 82 матча в регулярке, обойдясь без пропусков.

В текущем сезоне оба форварда провели по 81 матчу из 81, 36-летний Кросби набрал 92 (42+50) очка, 37-летний Малкин – 65 (26+39).