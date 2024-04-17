«Питтсбург» не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд. Кросби и Малкин провели по 81 матчу из 81 в регулярке

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Кайл Дубас Хоккей

«Питтсбург» не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд.

«Пингвинс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после победы «Вашингтона» над «Филадельфией» (2:1).

Команда под руководством Майка Салливана набрала 88 очков в 81 игре. В заключительном матче сезона пенсильванцы сыграют с «Айлендерс». 

«Питтсбург» не вышел в плей-офф во второй раз подряд. До этого «пингвины» участвовали в розыгрышах Кубка Стэнли с 2007 по 2022 годы и трижды за этот период выиграли трофей (2009, 2016, 2017). 

В прошлом году после невыхода в плей-офф клуб сменил генерального менеджера – на место Рона Хекстолла пришел Кайл Дубас. 

Отметим, что прошлый сезон стал для команды первым за время совместных выступлений Сидни Кросби и Евгения Малкина, когда они сыграли по 82 матча в регулярке, обойдясь без пропусков.

В текущем сезоне оба форварда провели по 81 матчу из 81, 36-летний Кросби набрал 92 (42+50) очка, 37-летний Малкин – 65 (26+39).

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43 комментария
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Ответ Денис Кёнигсберг
На спортс в начале сезона писали, как здорово играют пингвины, что они выдадут крутой сезон. И две недели назад писали, что парни на опыте идут в по. Но что-то пошло не так
Проклятие Петухова в действии
+65
-1
+64
На спортс в начале сезона писали, как здорово играют пингвины, что они выдадут крутой сезон. И две недели назад писали, что парни на опыте идут в по. Но что-то пошло не так
+52
-4
+48
Ответ Денис Кёнигсберг
На спортс в начале сезона писали, как здорово играют пингвины, что они выдадут крутой сезон. И две недели назад писали, что парни на опыте идут в по. Но что-то пошло не так
Парни шли к успеху. Не фартануло
+36
-2
+34
К сожалению, всё это лишь начало долгих лет забвения. Расплата за былое величие и нежелание что-либо кардинально менять.
+27
-3
+24
Ну у Кросби сезон оценка на 5. Малкин 4+. Что делать, если остальные не забивают, а в обороне беда...
+25
-9
+16
Ответ Александр Романов
Питсбург продлением Малкина , Летанга и обменом Карлсона зарыл себя сам
Карлсона получили за охапку "балласта". Вы наверно помните это. Сильно клубу помогли бы Гранлунд-старший, Питри и Де Смит?
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+12
Пингвинам для ПО очевидно не хватило вратаря. После того, как отпустили Флери, сделав ставку на Мюррея, результаты команды пошли вниз. Карма))
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+9
Особые приветы передаются Славику и Ланкаширу - хорошего настроения вам ребята и побольше улыбок!
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Ответ Sergey Smolensky
Проклятие Петухова в действии
Вашингтон победил это проклятие)
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+5
Ответ Unknown Noname
К сожалению, всё это лишь начало долгих лет забвения. Расплата за былое величие и нежелание что-либо кардинально менять.
Тут, скорее, невозможность. Если полкепки занимает первая пятёрка, то как построить команду хотя бы с тремя конкурентоспособными звеньями?
После чемпионского окна неизбежно наступает окно борьбы за пики: можно только немного растянуть первое (что у пингвинов и так неплохо получилось) и сузить второе
+5
0
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Питтсбург не вышел в плей офф из за :
1. Катастрофической игры спец бригад
2. Плохой игры именно нападения, забито мало голов
3. Упущенных победах в третих периодах. Тут вопрос к возрасту игроков. Возможно тупо уставали в конце матчей

Но Питтсбург точно не провалился в обороне и вратарской линии. Они пропустили меньше чем Торонто, Тампа, Айлы и Вашингтон.
+6
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+5
Ответ askmi13
Ну у Кросби сезон оценка на 5. Малкин 4+. Что делать, если остальные не забивают, а в обороне беда...
У Малкина 4 если не 4-, все таки стабильно результаты пошли вниз. А вот Кэп марку держит. Жаль 100 очей не будет...
+7
-2
+5
Кстати, а у кого-нить есть лекала для Харта? Хочу Даниярке отправить
+6
-1
+5
Ответ Sergey Smolensky
Проклятие Петухова в действии
скорей бы написал статью про то что "Столичные без шансов с ментами в 1 раунде"
+5
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+3
Пусть Малкин положит хет-трик Айлам и закроет 500,возможно это хоть как-то подсластит ему такое окончание сезона?!
+5
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Если говорить прямо Столичные вполне могли составить компанию Пингвинам. Лично по мне Баффало в концовке регулярки смотрелась поинтереснее их обоих, вынеся Вашиков дважды подряд в концовке (6:2 и 4;2). Увы, из-за жуткого провала по игре в ноябре-декабре "Клинки" уже к НГ выбыли из гонки.
+3
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+2
Аукнулось Питтам недобор очков в выигранных уже матчах практически. Нехватка концентрации, старость это, либо еще что то, но вести +3...+4 и проигрывать ....
Плюс лигу повеселили долгой не риализацие большинства подряд...:))
Ну и пропущенные голы играя в большинстве, стало нормой этого сезона.
Ждём теперь изменения в тренерском штабе, Салли как раз уцелел, но кто то же будет виноват...
Старина Джарри... видимо настало время идти разными путями, может в другом клубе он заиграет намного лучше.
Картер либо закончит, либо еще сезон на минималку.
Явно подпишем кого то на место Генцля, и центра в 3 звено, подтянем молодеж из фарма, благо теперь есть....
И снова в бой, последний год контракта Кросби....:)
+3
-1
+2
Ответ Sergey Smolensky
Проклятие Петухова в действии
Никитос сумел и питов, и крылья сглазить.
+3
-1
+2
Петухова в студию! )))
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Ответ Born United
Особенно Питри. Такое днище по игре…
Ну факт остаётся факто, питы мимо по , и в следующем году Синди Малкин Карлсон будут старше и сдавать начнут
+3
-2
+1
Ответ askmi13
Ну у Кросби сезон оценка на 5. Малкин 4+. Что делать, если остальные не забивают, а в обороне беда...
и вратаря стабильного нет
+2
-2
0
Ответ askmi13
Ну у Кросби сезон оценка на 5. Малкин 4+. Что делать, если остальные не забивают, а в обороне беда...
а кому забивать?
как плотют, так и забивают...
навалили ветеранушкам котракты, так пусть и отдуваются, а почему остальные на котрактах-минималках должны на том же уровне забивать? или с другого ракурса, какие забиваки со стороны должны прийти в команду на пониженнные контракты?
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Ответ Александр Романов
Ну факт остаётся факто, питы мимо по , и в следующем году Синди Малкин Карлсон будут старше и сдавать начнут
Кросби врядли, он немного другой формации. Уже второй сезон сдаёт:)))
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Ответ Александр Романов
Старший гранлунд в акулах не плохо смотрелся , Питри в Детройте нормально смотрелся , но на следующий год конечно все станут старше, только литр спасет питов )
Особенно Питри. Такое днище по игре…
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Шанс на ПО был мизерный, поэтому ожидаемо. Жаль, что Женя 500+800 не успел закрыть
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Нужен норм вратарь Конор Ингрэм из Аризоны. Вашингтон вытащил в плей офф именно вратарь и его пруха нереальная.
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Дубас уже не тот
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