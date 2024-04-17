«Питтсбург» не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд. Кросби и Малкин провели по 81 матчу из 81 в регулярке
«Питтсбург» не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд.
«Пингвинс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после победы «Вашингтона» над «Филадельфией» (2:1).
Команда под руководством Майка Салливана набрала 88 очков в 81 игре. В заключительном матче сезона пенсильванцы сыграют с «Айлендерс».
«Питтсбург» не вышел в плей-офф во второй раз подряд. До этого «пингвины» участвовали в розыгрышах Кубка Стэнли с 2007 по 2022 годы и трижды за этот период выиграли трофей (2009, 2016, 2017).
В прошлом году после невыхода в плей-офф клуб сменил генерального менеджера – на место Рона Хекстолла пришел Кайл Дубас.
Отметим, что прошлый сезон стал для команды первым за время совместных выступлений Сидни Кросби и Евгения Малкина, когда они сыграли по 82 матча в регулярке, обойдясь без пропусков.
В текущем сезоне оба форварда провели по 81 матчу из 81, 36-летний Кросби набрал 92 (42+50) очка, 37-летний Малкин – 65 (26+39).
После чемпионского окна неизбежно наступает окно борьбы за пики: можно только немного растянуть первое (что у пингвинов и так неплохо получилось) и сузить второе
1. Катастрофической игры спец бригад
2. Плохой игры именно нападения, забито мало голов
3. Упущенных победах в третих периодах. Тут вопрос к возрасту игроков. Возможно тупо уставали в конце матчей
Но Питтсбург точно не провалился в обороне и вратарской линии. Они пропустили меньше чем Торонто, Тампа, Айлы и Вашингтон.
Плюс лигу повеселили долгой не риализацие большинства подряд...:))
Ну и пропущенные голы играя в большинстве, стало нормой этого сезона.
Ждём теперь изменения в тренерском штабе, Салли как раз уцелел, но кто то же будет виноват...
Старина Джарри... видимо настало время идти разными путями, может в другом клубе он заиграет намного лучше.
Картер либо закончит, либо еще сезон на минималку.
Явно подпишем кого то на место Генцля, и центра в 3 звено, подтянем молодеж из фарма, благо теперь есть....
И снова в бой, последний год контракта Кросби....:)
как плотют, так и забивают...
навалили ветеранушкам котракты, так пусть и отдуваются, а почему остальные на котрактах-минималках должны на том же уровне забивать? или с другого ракурса, какие забиваки со стороны должны прийти в команду на пониженнные контракты?