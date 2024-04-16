НБА. Плей-ин. «Новый Орлеан» примет «Лейкерс», «Сакраменто» – «Голден Стэйт»

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Западной конференции НБА.

« », занявший 7-е место на Западе по итогам регулярного чемпионата, примет на свой арене «Лейкерс» (8). Победитель встречи пройдет в плей-офф с 7-м номером посева.

Во втором матче « » (9) встретится на своей площадке с « » (10). Проигравшая команда завершит сезон. Победитель сыграет с проигравшей командой в паре «Пеликанс» – « » за 8-й номер посева в плей-офф.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.