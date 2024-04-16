НБА. Плей-ин. «Новый Орлеан» примет «Лейкерс», «Сакраменто» – «Голден Стэйт»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Новый Орлеан Сакраменто НБА НБА плей-ин Баскетбол

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Западной конференции НБА.

«Новый Орлеан», занявший 7-е место на Западе по итогам регулярного чемпионата, примет на свой арене «Лейкерс» (8). Победитель встречи пройдет в плей-офф с 7-м номером посева.

Во втором матче «Сакраменто» (9) встретится на своей площадке с «Голден Стэйт» (10). Проигравшая команда завершит сезон. Победитель сыграет с проигравшей командой в паре «Пеликанс» – «Лейкерс» за 8-й номер посева в плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Лейкерс
Дата проведения
17 апреля, 02.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
17 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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58 комментариев
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Таки за ГСВ)
Кингс без Монка и Хертера, у ГСВ пропустит Гэри Пейтон - неравноценно. Надеюсь, получится хороший баскет без вопросов к судьям,
+21
-4
+17
Пеликанам надо было цепляться за 6 строчку
+13
-1
+12
За Сакраменто. Голден Стейт пора на рыбалку
+35
-29
+6
Лебронтище сегодня будет в огне. Никакие пеликаны не остановят этого монстра.
+13
-9
+4
Ответ Pablo Rodrigues
Попросили передать, что там все телеканалы и букмекеры уже ждут 7 матчей ЛАЛ-Денвер в первом круге))))
Зачем им этот Денвер?
Сначала ЛАЛ ГСВ
Потом сливаем Оклахому, а тут уже ЛАЛ - ЛАК, а там и Денвер, а в конце Бостон
Все рейтинги улетят в небеса
+7
-3
+4
Ответ Кармоид
Судьи затащат пеликанов, чтобы организовать ЛАЛ ГСВ за место в ПО)))
Попросили передать, что там все телеканалы и букмекеры уже ждут 7 матчей ЛАЛ-Денвер в первом круге))))
+5
-1
+4
Завтрашний (для кого-то сегодняшний) день будет шикарен 🔥
Всем хорошего просмотра!
+4
0
+4
Ответ kc6nxy8whs
Лал основные претенденты на титул! Это бесспорно!
Вы случаем не из гидрометцентра?
+4
-1
+3
Ответ Xellos Sama
Я за аутсайдеров! Пора уже Леброну и Стефу дать дорогу молодым. Сколько можно играть/выигрывать в финалах?)
Аутсайдеры не покажут ничего серьезного в первом раунде, в отличие от ЛАЛ с ГСВ
В этом году они ни на финал, ни тем более на титул не претендуют. Поэтому пусть играют в по.
+7
-4
+3
Вот это будет прикол если Пеликаны которые перед последним днем регулярки занимали 6 место в конфе в итоге вообще не попадут в плей офф
+3
0
+3
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
Да, у ЛАЛ там преимущество, но они и проигрывали, кто знает, что может произойти, я согласен ЛАЛ скорее всего заберут, но вариант того, что у ГСВ полетит есть всегда.
+5
-2
+3
Конечно в плей-офф возможно всё но в НОП вообще не верится. Если только Сиджей не выдаст что то выдающееся. Касательно ГСВ вроде должны на опыте проходить если только Томпсон не выйдет в 4 четверти))
+2
0
+2
Не болею ни за Лейкерс,ни за ГСВ,но интересней будет,если они пройдут дальше и будут интересные зарубы
+2
0
+2
С медийной точки зрения ЛАЛ и ГСВ для лиги конечно предпочтительнее.
+4
-2
+2
Приходилось выводить команду в турнирах и жизнь научила главному правилу - для победы надо выигрывать у всех и никогда не смотреть за спину соперника.
Думаю опыт Леброна его научил тому-же.
Ночь или игровой день сегодня огненный. Всем кто не будет спать желаю получить удовольствие...)))
+3
-2
+1
Ответ Кармоид
Зачем им этот Денвер? Сначала ЛАЛ ГСВ Потом сливаем Оклахому, а тут уже ЛАЛ - ЛАК, а там и Денвер, а в конце Бостон Все рейтинги улетят в небеса
это нам нравится
+1
0
+1
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
Ну щас Денвер не так силен, плюс в прошлом году Леброн играл с разрывом сухожилия, поэтому шансы против Денвера есть и они неплохие. А сливать нельзя, во 2 матче может произойти все что угодно.
+6
-5
+1
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
А если Кингз пройдут - финита?
0
0
0
Ответ AlphaBeast
Ну щас Денвер не так силен, плюс в прошлом году Леброн играл с разрывом сухожилия, поэтому шансы против Денвера есть и они неплохие. А сливать нельзя, во 2 матче может произойти все что угодно.
У Денвера в этой регулярке больше побед, чем в прошлой
0
0
0
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
для выхода в финал все равно придется проходить Денвер.
+1
-1
0
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
Если леброн хочет еще гайку то Денвер в финале конфы это не просто фаталити. Это фатализм.

Это если цель чемпионство. Если цель пройти подальше, и в победу над денвером не верится, то да, отлетать в 3м раунде лучше чем в первом.
+1
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Ответ Artem Kostin
Старый Брон против молодого. Вопрос: в какой команде молодой?)
В Бруклине?
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Ответ The NOTORIOUS
За Сакраменто и НОП, чтобы интересней было смотреть, хоть и выйдут скорее всего ГСВ с Лейкерс
+++
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Ответ kc6nxy8whs
Дети и школьники, а также те кто вообще ничего не понимают в баскетболе
Ты за ГСВ что-ли?
+1
-1
0
За Сакраменто и НОП, чтобы интересней было смотреть, хоть и выйдут скорее всего ГСВ с Лейкерс
0
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Старый Брон против молодого. Вопрос: в какой команде молодой?)
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Битва Грина и Сабониса!!!
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Чистилище
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прелюдие закончилось, пора приступать акту
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