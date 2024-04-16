НБА. Плей-ин. «Новый Орлеан» примет «Лейкерс», «Сакраменто» – «Голден Стэйт»
Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Западной конференции НБА.
«Новый Орлеан», занявший 7-е место на Западе по итогам регулярного чемпионата, примет на свой арене «Лейкерс» (8). Победитель встречи пройдет в плей-офф с 7-м номером посева.
Во втором матче «Сакраменто» (9) встретится на своей площадке с «Голден Стэйт» (10). Проигравшая команда завершит сезон. Победитель сыграет с проигравшей командой в паре «Пеликанс» – «Лейкерс» за 8-й номер посева в плей-офф.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кингс без Монка и Хертера, у ГСВ пропустит Гэри Пейтон - неравноценно. Надеюсь, получится хороший баскет без вопросов к судьям,
Сначала ЛАЛ ГСВ
Потом сливаем Оклахому, а тут уже ЛАЛ - ЛАК, а там и Денвер, а в конце Бостон
Все рейтинги улетят в небеса
Всем хорошего просмотра!
В этом году они ни на финал, ни тем более на титул не претендуют. Поэтому пусть играют в по.
Думаю опыт Леброна его научил тому-же.
Ночь или игровой день сегодня огненный. Всем кто не будет спать желаю получить удовольствие...)))
Это если цель чемпионство. Если цель пройти подальше, и в победу над денвером не верится, то да, отлетать в 3м раунде лучше чем в первом.