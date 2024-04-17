«Детройт» не вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд и обновил клубный антирекорд
«Детройт» не вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд и обновил клубный антирекорд.
«Ред Уингс» обыграли «Монреаль» (5:4 Б) в заключительном матче регулярного чемпионата.
Команда под руководством Дерека Лалонда набрала 91 очко в 82 играх, но уступила «Вашингтону» в гонке за 2-е место в зоне wild card по числу побед в основное время (27 против 32).
Клуб не вышел в плей-офф в 8-й раз подряд и установил новый антирекорд. Ранее худшей была серия из 7 подряд невыходов в розыгрыш Кубка Стэнли с 1971 по 1977 годы.
Детройт - довольно молодая команда с подрастающими звездочками. За кубок пока бороться рано, но нужен опыт ПО.
А Вашингтон - это команда пенсионеров и АХЛовцев. Пол состава распродали, ждут рекорда Ови и перестройку. Им нечего делать в ПО. Вышли туда чудом просто. Никакого последнего похода уже не будет.
Я вот не помню, Ларкин вообще ПО с Детройтом зацепил хоть раз (когда еще Паша и Зетта играли)?
А посмотрев на игру в ПО уже бы подкручивали состав. А пока это очередной потерянный год. Вроде прогресс есть. Но он как бы и у НДЖ как будто есть, и у Баффало…
Потом Кузя. Игрок настроения, но большой мастер. Подзакис, но кого-то взяли сопоставимого класса на его место?
Бэкс травмирован надолго. Выбыл.
Вот и получается, что крепких игроков потеряли, никого на их место перспективного не нашли.