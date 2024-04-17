«Детройт» не вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд и обновил клубный антирекорд

Теги Кубок Стэнли Детройт НХЛ Стив Айзерман рекорды Дерек Лалонд Хоккей

«Детройт» не вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд и обновил клубный антирекорд.

«Ред Уингс» обыграли «Монреаль» (5:4 Б) в заключительном матче регулярного чемпионата. 

Команда под руководством Дерека Лалонда набрала 91 очко в 82 играх, но уступила «Вашингтону» в гонке за 2-е место в зоне wild card по числу побед в основное время (27 против 32). 

Клуб не вышел в плей-офф в 8-й раз подряд и установил новый антирекорд. Ранее худшей была серия из 7 подряд невыходов в розыгрыш Кубка Стэнли с 1971 по 1977 годы. 

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56 комментариев
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Крыльям не повезло, но бились до последнего. Думаю все у них хорошо будет
+37
-2
+35
Любопытно, если ещё годик другой не будет результата, хоть в виде попадания в плов, то молниях не всё было результатом его деятельности? Думал что и в крыльях, как в молниях у него получится, но в крыльях не оказалось Кучерова, да и вообще наших)))))
+21
-4
+17
Ответ RBS
Любопытно, если ещё годик другой не будет результата, хоть в виде попадания в плов, то молниях не всё было результатом его деятельности? Думал что и в крыльях, как в молниях у него получится, но в крыльях не оказалось Кучерова, да и вообще наших)))))
Если вспомнить, в какой Детройт Айзерман приходит, сейчас большой прогресс и работа видна. Команда не один год строится, все ещё у Крыльев впереди.
+14
-2
+12
Ответ Maasd4m
Я могу быть предвзят, как болельщик Крыльев, но по мне именно Детройт должен быть в этом ПО вместо Вашиков. И по игре, и по составу, и по потенциалу. Детройт - довольно молодая команда с подрастающими звездочками. За кубок пока бороться рано, но нужен опыт ПО. А Вашингтон - это команда пенсионеров и АХЛовцев. Пол состава распродали, ждут рекорда Ови и перестройку. Им нечего делать в ПО. Вышли туда чудом просто. Никакого последнего похода уже не будет.
Я бы сказал по другому, тут исключительно вина Детройта, что Кэпс в ПО )
+7
0
+7
Ответ Einfach Safari
Крыльям не повезло, но бились до последнего. Думаю все у них хорошо будет
Ну, обзыряниться против Монреаля это надо уметь....Если таких соперников не обыгрывать в основное время, то делать в плей-офф нечего
+10
-3
+7
Ответ melwood- lfc
Комментарий удален модератором
Да вообще вся мартовская серия из 7-ми поражений подряд. И проигранный очный матч Вашингтону при 44 бросках в створ.
+8
-1
+7
По игре самая сильная команда из всех четырех, которые боролись за 8 место на востоке. Осмелюсь написать, что крылья даже Айлов сильнее были: 2 победы и одно поражение в очных. Прям здорово играют, на кураже. Реймонд зверь, новая звезда в лиге появилась в лице него)) Я видел в Детройте прошлогоднюю Флориду, могли бы тоже далеко зайти
+11
-5
+6
нужен вратарь и Драйзайтль, и команда топ будет)
+6
0
+6
Я могу быть предвзят, как болельщик Крыльев, но по мне именно Детройт должен быть в этом ПО вместо Вашиков. И по игре, и по составу, и по потенциалу.
Детройт - довольно молодая команда с подрастающими звездочками. За кубок пока бороться рано, но нужен опыт ПО.
А Вашингтон - это команда пенсионеров и АХЛовцев. Пол состава распродали, ждут рекорда Ови и перестройку. Им нечего делать в ПО. Вышли туда чудом просто. Никакого последнего похода уже не будет.
+7
-2
+5
Патрик, не в ту команду ты подписался)
+6
-2
+4
Айзерман в отставку!
+11
-8
+3
Ответ Фанат Ференцвароша
По игре самая сильная команда из всех четырех, которые боролись за 8 место на востоке. Осмелюсь написать, что крылья даже Айлов сильнее были: 2 победы и одно поражение в очных. Прям здорово играют, на кураже. Реймонд зверь, новая звезда в лиге появилась в лице него)) Я видел в Детройте прошлогоднюю Флориду, могли бы тоже далеко зайти
Но при этом умудрились в двух ключевых матчах - против Вашиков и Пингвинов - слить. Да и проиграть сколько там - 7, 8 матчей подряд в марте...
+3
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+3
Ответ curdboy
Патрик, не в ту команду ты подписался)
Годом ранее NYR его подписали под п/о, рассчитывая на былую химию с Темой. Летом Патрика уже не было на Бродвее))))
+3
0
+3
Ответ Конифеев
Я уж думал посадили опять.
Сложно сказать, что хуже
+2
0
+2
Ответ Maasd4m
Я могу быть предвзят, как болельщик Крыльев, но по мне именно Детройт должен быть в этом ПО вместо Вашиков. И по игре, и по составу, и по потенциалу. Детройт - довольно молодая команда с подрастающими звездочками. За кубок пока бороться рано, но нужен опыт ПО. А Вашингтон - это команда пенсионеров и АХЛовцев. Пол состава распродали, ждут рекорда Ови и перестройку. Им нечего делать в ПО. Вышли туда чудом просто. Никакого последнего похода уже не будет.
Кого распродал Вашингтон? Скинул тухлое яблоко и лентяя Манту, хорошо вам/нам знакомого. Даже Паччиоретти остался. Эдмундсон - что был, что его не было по сути там
+3
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+2
Ответ Serge Vendino
Если вспомнить, в какой Детройт Айзерман приходит, сейчас большой прогресс и работа видна. Команда не один год строится, все ещё у Крыльев впереди.
А ведь Айзе и в Тампу приходил далеко не в лучшие их времена
+2
0
+2
Я и не болею за Детройт, понимаю что в этом сезоне плоф им не светил, но они до конца боролись за выход, но перестройка не вечная, а с их молодежью и проспектами потенциал хороший, в отличие от Вашиков
+2
0
+2
Для них даже эта крайне негативная, сдаётся, не выглядит настолько фатальной как пролёты Питтсбурга. К тому же по голевому и очковому вкладу игроков у них на редкость кучная команда, для бОльшего успеха хватит чуть большей сбалансированности и стабильности.
+2
0
+2
Ответ korolevi
Но при этом умудрились в двух ключевых матчах - против Вашиков и Пингвинов - слить. Да и проиграть сколько там - 7, 8 матчей подряд в марте...
Если я не ошибаюсь, это совпало с тем моментом, когда травму получил капитан Ларкин. По сути лучший игрок.
+1
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+1
Ответ srs
Может Стамкова за еду переманить?
Македонец согласен помогать Лукасу Рэймонду? Или в Сиэтл конкурировать с Джаредом Макканом
+1
0
+1
Ответ LOsP06GH
Нет русских игроков, нет фарта, нет куража, нет плова! Не поверю, что нельзя было забрать того же Кузьменко из Ванкувера, те от него избавиться были готовы ещё до Рождества! Так что пожалуй соглашусь с отставкой Айзермана, ну или ещё 8 лет без ПО!
Может Стамкова за еду переманить?
+1
0
+1
Ответ srs
При этом Детройт чутка не докрутил состав еще. Тупо попасть в ПО, чтобы получить какие нибудь 0-4 в серии так себе опыт и Крыльям не подходит определенно по описанным вами причинам. А столичным вполне. Главное почувствовали, что уже можно и вроде как теперь есть за что зацепится, чтобы вернутся сильнее и возможно даже уже иметь на что то претензии
Выход в ПО был бы как гора с плеч. Даже при 0-4. Для Айзермана, для болельщиков, для игроков.
Я вот не помню, Ларкин вообще ПО с Детройтом зацепил хоть раз (когда еще Паша и Зетта играли)?
А посмотрев на игру в ПО уже бы подкручивали состав. А пока это очередной потерянный год. Вроде прогресс есть. Но он как бы и у НДЖ как будто есть, и у Баффало…
+1
0
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Ответ Direct free kick
Кого распродал Вашингтон? Скинул тухлое яблоко и лентяя Манту, хорошо вам/нам знакомого. Даже Паччиоретти остался. Эдмундсон - что был, что его не было по сути там
Можно добавить Орлова. Он пускай и не прям топ защ был, но картину не портил. А главное, для кого он место освободил?
Потом Кузя. Игрок настроения, но большой мастер. Подзакис, но кого-то взяли сопоставимого класса на его место?
Бэкс травмирован надолго. Выбыл.
Вот и получается, что крепких игроков потеряли, никого на их место перспективного не нашли.
+2
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+1
Ответ RBS
Любопытно, если ещё годик другой не будет результата, хоть в виде попадания в плов, то молниях не всё было результатом его деятельности? Думал что и в крыльях, как в молниях у него получится, но в крыльях не оказалось Кучерова, да и вообще наших)))))
Сильно ошибся, что не добавил Дацюка, Зеттерберга и Линдстрема в состав? Айзе уже ни тот
+2
-1
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
По игре самая сильная команда из всех четырех, которые боролись за 8 место на востоке. Осмелюсь написать, что крылья даже Айлов сильнее были: 2 победы и одно поражение в очных. Прям здорово играют, на кураже. Реймонд зверь, новая звезда в лиге появилась в лице него)) Я видел в Детройте прошлогоднюю Флориду, могли бы тоже далеко зайти
Рэймонд бы наверняка зажёг в плей-офф поболее многих канадских звездунов...
+1
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Ответ Einfach Safari
В сухом остатке 2 волевые победы детройта) так что прими это и угомонись
Примите то что Детройт мимо плей-офф, да и делать там им нечего особо было , где лидеры команды , игроки уровня 3-4 звена Вашика
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Куда пропал Морозов Олег?
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Ответ Serge Vendino
Если вспомнить, в какой Детройт Айзерман приходит, сейчас большой прогресс и работа видна. Команда не один год строится, все ещё у Крыльев впереди.
Не против совсем если всё впереди, успехов им в этом))) Просто смотрим, пытаемся вместе понять ситуацию...
+1
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+1
Ответ Einfach Safari
Крыльям не повезло, но бились до последнего. Думаю все у них хорошо будет
На мой взгляд - подтянуть вратарскую линию и в следующем сезоне должны быть в ПО по такой игре.
+2
-1
+1
Ответ Einfach Safari
Крыльям не повезло, но бились до последнего. Думаю все у них хорошо будет
Монреаль унижал обе игры , денежные переводы переводили игру в от где Монреаль пропускал туфту ,но тут рассказы про борьбу )))😁😁😁
+2
-1
+1
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