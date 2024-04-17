«Детройт» не вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд и обновил клубный антирекорд.

«Ред Уингс» обыграли «Монреаль» (5:4 Б) в заключительном матче регулярного чемпионата.

Команда под руководством Дерека Лалонда набрала 91 очко в 82 играх, но уступила «Вашингтону» в гонке за 2-е место в зоне wild card по числу побед в основное время (27 против 32).

Клуб не вышел в плей-офф в 8-й раз подряд и установил новый антирекорд. Ранее худшей была серия из 7 подряд невыходов в розыгрыш Кубка Стэнли с 1971 по 1977 годы.