Надаль провел и выиграл первый матч за три месяца

Рафаэль Надаль обыграл Флавио Коболли в первом круге в Барселоне – 6:2, 6:3. Он провел первый матч на грунте за 680 дней.

Для 37-летнего испанца это был первый официальный матч с январского турнира в Брисбене. Там он провел три матча, но пропустил Australian Open и турнир в Дохе из-за микронадрыва мышц бедра. Затем Надаль планировал сыграть в Индиан-Уэллс, но получил травму спины в выставочном матче против Карлоса Алькараса в Лас-Вегасе.

Теперь 12-кратный чемпион поборется с четвертым сеяным Алексом де Минауром.