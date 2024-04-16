Надаль провел и выиграл первый матч за три месяца

Теги Рафаэль Надаль ATP Barcelona Open BancSabadell Флавио Коболли Теннис

Рафаэль Надаль обыграл Флавио Коболли в первом круге в Барселоне – 6:2, 6:3. Он провел первый матч на грунте за 680 дней.

Для 37-летнего испанца это был первый официальный матч с январского турнира в Брисбене. Там он провел три матча, но пропустил Australian Open и турнир в Дохе из-за микронадрыва мышц бедра. Затем Надаль планировал сыграть в Индиан-Уэллс, но получил травму спины в выставочном матче против Карлоса Алькараса в Лас-Вегасе.

Теперь 12-кратный чемпион поборется с четвертым сеяным Алексом де Минауром.

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11 комментариев
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Радостно снова видеть Рафу на корте, но и с другой стороны гурстно смотреть как легенда доигрывает, что каждый следующий матч возможно последний, в любом случае удачи и как можно дольше еще нас радовать
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Форма хорошая.
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Счет хороший, уровень игры ужасный
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Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Смотри чтобы Надаль завтра не снялся😂
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Для первого матча очень даже прилично, особенно во втором сете прибавил и с бэкхенда несколько раз пробивал Коболли 👍
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Видели прежде такой загар?)
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🚀🚀🚀
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матч с Минором покажет на сколько сейчас хорош Рафуля
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Рафаэля с победой 👍.
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Надаль рискует сделать из себя инвалида... (не может остановиться)...
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