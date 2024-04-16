Хави удалили за реакцию на решения судьи Ковача в матче с «ПСЖ». Тренер «Барсы» пнул ограждение
Хави получил красную карточку за бурное несогласие с решениями судьи.
На 56-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» судья Иштван Ковач зафиксировал фол Френки де Йонга в центре поля.
Это вызвало бурную реакцию тренера каталонцев: Хави начал кричать, размахивать руками а затем пнул ногой часть ограждения, закрывающего оператора матча.
За это испанского специалиста удалили.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
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