Хави удалили за реакцию на решения судьи Ковача в матче с «ПСЖ». Тренер «Барсы» пнул ограждение

Хави получил красную карточку за бурное несогласие с решениями судьи.

На 56-й минуте ответного матча 1/4 финала чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» судья Иштван Ковач зафиксировал фол Френки де в центре поля.

Это вызвало бурную реакцию тренера каталонцев: начал кричать, размахивать руками а затем пнул ногой часть ограждения, закрывающего оператора матча.

За это испанского специалиста удалили.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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