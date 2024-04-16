Хави удалили за реакцию на решения судьи Ковача в матче с «ПСЖ». Тренер «Барсы» пнул ограждение

Теги ПСЖ Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Иштван Ковач судья Френки де Йонг Футбол

Хави получил красную карточку за бурное несогласие с решениями судьи.

На 56-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» судья Иштван Ковач зафиксировал фол Френки де Йонга в центре поля.

Это вызвало бурную реакцию тренера каталонцев: Хави начал кричать, размахивать руками а затем пнул ногой часть ограждения, закрывающего оператора матча.

За это испанского специалиста удалили.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барсу» «ограбили». Защитника могут наказать

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85 комментариев
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Решил прямо по ходу матча окончательно уйти из барсы )
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Араухо украл у Барселоны матч.
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+93
Пусть не обижаются фаны Барсы, но Хави поступил очень глупо. Мог бы сдержать свои эмоции...
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-4
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Поплыл
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+55
Ответ MADRiD_00
Пусть не обижаются фаны Барсы, но Хави поступил очень глупо. Мог бы сдержать свои эмоции...
Это только подтверждает, что как тренер он еще очень неопытный. Ему бы набить шишек в клубах поскромнее, а потом уже лет через 5 пробовать идти на второй заход.
+44
-1
+43
Ответ Александр Митраков
Ну вот и его бесславный конец в "Барсе"
Хз насчет бесславного, с ляпортой и таким составом взял чемпионство, был сильнее бездонной бочки нефти до удаления своего сильнейшего ЦЗ.

Не повезло просто
+58
-16
+42
Ответ tq7k7bdx87
Комментарий скрыт
выздоравливай
+38
-3
+35
Ну вот и его бесславный конец в "Барсе"
+40
-9
+31
Ответ Дедушкин самогон
Решил прямо по ходу матча окончательно уйти из барсы )
Хави не ищет легких путей, возможно сегодня его острый ум размышляет, а можно ли уйти из барсы второй раз за сезон
+31
-2
+29
Передаётся вся эта несдержанность и игрокам, отсюда абсолютное отсутствие хладнокровия под давлением
+27
-4
+23
Барса психологически не готова к серьезным матчам, и начинается всё с гл. тренера.
+24
-1
+23
Ответ MADRiD_00
Пусть не обижаются фаны Барсы, но Хави поступил очень глупо. Мог бы сдержать свои эмоции...
Пустырник ему надо перед матчами пить или уже чего помощнее. Так свою команду подставлять нельзя.
+16
-2
+14
Ну и истерички...
+14
-2
+12
Хави вроде бы и тренер неплохой, но удар не держит совершенно.
+11
-1
+10
Зачем гореть из за момента в центре поля и так подставлять команду?
Ладно бы в чемпионате водокачки так сделал бы, но в 1/4 лч…
Фееричный чудак на букву «м»…
+11
-2
+9
Ответ евГений
Хз насчет бесславного, с ляпортой и таким составом взял чемпионство, был сильнее бездонной бочки нефти до удаления своего сильнейшего ЦЗ. Не повезло просто
Ну, к сожалению для него и для многих других, такие детали забудутся, а останется сухая статистика и вот такие легендарные (не всегда позитивно) моменты

В спорте часто всё зависит от решающих деталей и удачи
+8
-3
+5
Не думаю, что без него команде будет хуже
+5
0
+5
Ответ ПивоВАР
Это только подтверждает, что как тренер он еще очень неопытный. Ему бы набить шишек в клубах поскромнее, а потом уже лет через 5 пробовать идти на второй заход.
Будем объективны, Хави с такой проблемной Барсой взял трофей. Играет с 16-17 летними парнишками. Но да, в остальном я с вами согласен. Ему надо научиться справляться со своими эмоциями. Тренер то очень перспективный.
+6
-1
+5
Ответ D1sant
Когда тебе за каждый фол суют желтые карточки, естественно ты психологически будешь надламываться
Что ж, плохо, что надламываешься. Надо быть психологически крепче. Все есть у Хави, как у тренера, кроме устойчивости
+4
0
+4
Очень нервный стал. Пора к саудитам там поспокойнее будет.
+3
0
+3
Ответ _FoX-
Пустырник ему надо перед матчами пить или уже чего помощнее. Так свою команду подставлять нельзя.
Феназепам
+3
0
+3
С одной стороны понятно, такой матч и на тебе красная в защите, это перевернул матч, а ведь все три тайма Барса была лучше и увереннее!
+3
0
+3
Зачем араухо фолил пропустил бы один гол. Так хорошо играл барса ПСЖ явно уступал
+4
-1
+3
Ответ Тамазик Хеладзе
Барса психологически не готова к серьезным матчам, и начинается всё с гл. тренера.
ты прав брат, болею за Барсу, от тренера все зависит, Анчелотти прям вселяет уверенность и игроки Реала такие же, Хави удар совсем не держит, вот это все игрокам передается, ПСЖ можно было пройти без проблем сами создали себе проблему,
+3
0
+3
Нервишки не выдерживают
+6
-3
+3
у человека днк бчк чего вы хотели , нормальной реакции?
+8
-6
+2
Ответ _FoX-
Ну, блин, я думал изначально о нём, но решил, что пусть с пустырника начнёт лучше)
Неправильный настрой даёт Хави как тренер. У тренера в составе 50-60% молодые игроки, характер не закален, зачем так истерить то😒 это как мама и младенец - мама нервничает и передаёт всё ребёнку, соответственно ребёнок плачет чувствуя тревогу матери. Тут примерно также. Анчелотти, Зидан вселяли спокойствие и уверенность. Поэтому Реал во всех неприятностях выходили победителями
+2
0
+2
Истеричка
+6
-4
+2
Ответ евГений
Хз насчет бесславного, с ляпортой и таким составом взял чемпионство, был сильнее бездонной бочки нефти до удаления своего сильнейшего ЦЗ. Не повезло просто
А ПСЖ был в первом матче лучше до второго забитого гола барсы, но это ведь глупо так рассуждать? ПСЖ вот себе красную и пенальти не привезли в отличии от барсы
+3
-1
+2
я вообще конечно поражен как отскок от деревянного Дембеле можно превратить в пенальти . и вообще слиться таким образом после выигранного матча в гостях
+3
-2
+1
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