Блэйк Гриффин объявил о завершении карьеры

Блэйк Гриффин объявил в соцсетях, что завершает карьеру в НБА.

«Я благодарен за каждый момент — не только за хорошие: победы, награды, данки и незабываемые времена, проведенные с семьей, друзьями, болельщиками, партнерами по команде и тренерами. Я в равной степени благодарен за не очень хорошие моменты: поражения, травмы, слишком много операций, уроки, разочарования. И это не будет письмом о завершении спортивной карьеры, если я не упомяну хейтеров. Все это сделало мои 14 лет в лиге поистине незабываемыми, и я не могу не чувствовать благодарность.

Баскетбол дал мне очень много в этой жизни, и я бы ничего не стал менять. И последнее, но не менее важное: вот обязательная часть: я с нетерпением жду следующей главы. Шучу, я закончил», – написал Гриффин.

Гриффин, выбранный «Клипперс» под 1-м номером драфта в 2009 году, получил награду «Новичок года», трижды входил во вторую символическую сборную НБА и дважды – в третью.

35-летний тяжелый форвард также является шестикратным участником Матча всех звезд НБА и победителем конкурса данков-2011.

Гриффин провел в НБА 13 сезонов, выступая за «Клипперс», «Детройт», «Бруклин» и «Бостон». Его показатели за карьеру составили 19,0 очка, 8,0 подбора, 4,0 передачи, 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч. Последним сезоном в карьере Гриффина стал сезона-2022/23, который он провел за «Селтикс».