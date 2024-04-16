Блэйк Гриффин объявил о завершении карьеры

Теги переходы Бостон Клипперс НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

Блэйк Гриффин объявил в соцсетях, что завершает карьеру в НБА.

«Я благодарен за каждый момент — не только за хорошие: победы, награды, данки и незабываемые времена, проведенные с семьей, друзьями, болельщиками, партнерами по команде и тренерами. Я в равной степени благодарен за не очень хорошие моменты: поражения, травмы, слишком много операций, уроки, разочарования. И это не будет письмом о завершении спортивной карьеры, если я не упомяну хейтеров. Все это сделало мои 14 лет в лиге поистине незабываемыми, и я не могу не чувствовать благодарность.

Баскетбол дал мне очень много в этой жизни, и я бы ничего не стал менять. И последнее, но не менее важное: вот обязательная часть: я с нетерпением жду следующей главы. Шучу, я закончил», – написал Гриффин.

Гриффин, выбранный «Клипперс» под 1-м номером драфта в 2009 году, получил награду «Новичок года», трижды входил во вторую символическую сборную НБА и дважды – в третью.

35-летний тяжелый форвард также является шестикратным участником Матча всех звезд НБА и победителем конкурса данков-2011.

Гриффин провел в НБА 13 сезонов, выступая за «Клипперс», «Детройт», «Бруклин» и «Бостон». Его показатели за карьеру составили 19,0 очка, 8,0 подбора, 4,0 передачи, 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч. Последним сезоном в карьере Гриффина стал сезона-2022/23, который он провел за «Селтикс».

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25 комментариев
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Очень жаль, что травмы так подкосили его карьеру. В любом случае Блейк успел подарить ( болельщикам Клипперс уж точно) много крутых воспоминаний. Пусть он и не оправдал всех возложенных на него ожиданий, но наблюдать за его карьерой было очень интересно.
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Жаль конечно, что травмы не позволили достичь большего. Но Клипперс ака "Lob city" все равно останутся одним из любимых проектов в истории НБА))
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Теперь только Лана Роудс будет тащить))
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Ответ DirkMavs
Вспомнил тот сокрушительный данк через Мозгова
через Перка солидней было, имхо)
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Очень мне нравились Клипперс Гриффина, Пола и Джордана. Жаль не выиграли вместе ничего.
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Спасибо за хайлайты.
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его данки навсегда останутся в истории. звериная мощь)
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Да, смазано вышло, конечно
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эхх какие красивые данки он делал
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Не выдержал конкуренции с Кубарси))
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После пропуска сезона и с учётом вереницы травм, было похоже на завершение карьеры. Жаль, что ещё один из первых номеров драфта и просто эффектный игрок-звезда остался без чемпионского перстня.
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хороший зрелищный игрок
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Не добился большего, чем получилось - по совокупности причин. Одна из них, скажем прямо, мерзкий характер.
Возможно, с годами поумнел. Но физика уже была не та.
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Вот и всё. Жаль, начало была таким перспективным, а данки убойными.
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Легенда
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Ну, теперь можно обратно в ЛА, покорять Голливуд)) Он для него стал такой же самоцелью, как гольф для Гаррета Бэйла. Блеск софитов и стенд-апы перевесили чашу весов в свою пользу, под конец карьеры в ЛАК стал совсем как-то неэффективен (визуально, про статистику не скажу, искать влом)). Видать, интерес стал пропадать.
Жаль, начинал, помню, очень мощно, был чуть ли не первым после Джордана новичком, который поехал на Алл-стар участие принимать сразу в трех днях уикенда (ну или что-то около того)
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великолепный игрок и очень зрелищный!
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затянул на пару лет
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странный (своеобразный - сказал бы) тип...что-то у него с характером, который не сделал его совместимым ни с одним коллективом, в котором он был, - на мой взгляд, разумеется...
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Противоречивая карьера.
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Ответ LilAnswer
Очень жаль, что травмы так подкосили его карьеру. В любом случае Блейк успел подарить ( болельщикам Клипперс уж точно) много крутых воспоминаний. Пусть он и не оправдал всех возложенных на него ожиданий, но наблюдать за его карьерой было очень интересно.
Было кпуто, что он в концовке карьеры научился бросать трехи
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Ответ LilAnswer
Очень жаль, что травмы так подкосили его карьеру. В любом случае Блейк успел подарить ( болельщикам Клипперс уж точно) много крутых воспоминаний. Пусть он и не оправдал всех возложенных на него ожиданий, но наблюдать за его карьерой было очень интересно.
Подкосил карьеру Блейка довольно подлый трейд в слабейшую организацию лиги. Как легенда клуба мог бы получить более перспективный вариант, а не гнить в Детройте сразу после продления.
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