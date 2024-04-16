Два россиянина – в топ-100 лучших по версии Golden Boy: Салтыков – 62-й, Пиняев – 78-й. Ямаль – 1-й, Гарначо – 3-й

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Два россиянина вошли в топ-100 лучших по версии Golden Boy.

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков занимает 62-е место в рейтинге, вингер «Локомотива» Сергей Пиняев – 78-е.

На данный момент в пятерку лучших входят Ламин Ямаль («Барселона»), Жоау Невеш («Бенфика»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и Лени Йоро («Лилль»).

Модель Golden Boy Index оценивает выступления футболистов в период с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024-го. Рейтинг будут обновлять ежемесячно до октября 2024-го, когда и будет вручен приз.

Чтобы попасть в рейтинг, игрок должен родиться в 2004 году или позднее, а также выступать в одной из 25 лучших лиг Европы.

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19 комментариев
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Походу, 78-ое место в Голден бое это пик Пиняева.
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Каждый год наши входят, потом куда-то пропадают, один дзагоев по моему серьезно заиграл, попав в этот список, хотя может кого еще забыл
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Ответ Slavnov
Каждый год наши входят, потом куда-то пропадают, один дзагоев по моему серьезно заиграл, попав в этот список, хотя может кого еще забыл
Щенников еще был , в принципе по меркам России тоже неплохая карьера
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Ответ Qarasik
Какой же этот ламаль или маял, как там его, ничем не примечательный бегунок, ни техники, ни мысли. Жутко распиарен.
Ты хоть игру его видел?
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Пока еще в списке 25 лиг Европы, скоро никого не будет и даже Педро😏
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Пиняев стагнирует, увы. Единственный шанс спасти сейчас карьеру - уехать за счет агента в условный португальский топ в ротацию, топ-5 лиг как у Хвичи пока не светят.
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Наверное Крылья много заработали на продаже своих талантов
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пожалуй справедливо что эти двое в списке, показывают самую зрелую игру среди молодых...но как по мне, Пиняев должен быть выше по рейтингу...
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И Зенит обоих бездарно профукал из-за трусливого Вегана, хотя обоих мозги взять и гораздо дешевле многих бразильцев. Бразильцы бразильцами, но в Зените не осталось ни одного приличного россиянина, кроме Мостового разве что...
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Ответ Slavnov
Каждый год наши входят, потом куда-то пропадают, один дзагоев по моему серьезно заиграл, попав в этот список, хотя может кого еще забыл
Захарян не пропал. Играет за Сосьедад. Его попадание в этот рейтинг в свое время, думаю, тоже сыграло роль в трансфере
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Ответ Антон Фалафель
Походу, 78-ое место в Голден бое это пик Пиняева.
да у Пиняева очевидный спад после перехода в Локомотив, в целом так бывает что "не твоя команда" или как минимум "не твой тренер", в Крыльях при Осинькине он постепенно развивался и была стабильность, сейчас этого нет. Перейди Пиняев в условный Манчестер Юнайтед в академию, мне кажется из него мог бы вырастить отличный талант, ибо потенциал у Пиняева огромный и при правильном подходе может стать звездой
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Ответ Кирилл Голивец
Пиняев стагнирует, увы. Единственный шанс спасти сейчас карьеру - уехать за счет агента в условный португальский топ в ротацию, топ-5 лиг как у Хвичи пока не светят.
Как ему не стагнировать с таким тренером ? :)
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