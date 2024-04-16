Два россиянина – в топ-100 лучших по версии Golden Boy: Салтыков – 62-й, Пиняев – 78-й. Ямаль – 1-й, Гарначо – 3-й

Два россиянина вошли в топ-100 лучших по версии Golden Boy.

Полузащитник « » занимает 62-е место в рейтинге, вингер « » – 78-е.

На данный момент в пятерку лучших входят Ламин Ямаль (« »), Жоау Невеш («Бенфика»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и Лени Йоро («Лилль»).

Модель Golden Boy Index оценивает выступления футболистов в период с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024-го. Рейтинг будут обновлять ежемесячно до октября 2024-го, когда и будет вручен приз.

Чтобы попасть в рейтинг, игрок должен родиться в 2004 году или позднее, а также выступать в одной из 25 лучших лиг Европы.