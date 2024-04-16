Nike раскритиковали за слишком открытую форму для американских легкоатлеток.

Ранее бренд представил форму, в которой сборная США по легкой атлетике выступит на Олимпиаде-2024 в Париже.

Некоторые спортсменки посчитали женский комплект с трусами с высокими вырезами на бедрах чрезмерно откровенным.

«Они абсолютно не созданы для выступлений», – заявила Коллин Куигли, выступающая в беге с препятствиями.

Компания Nike сообщила, что для в Париже она предлагает спортсменкам варианты формы с трусами и короткими шортами, в то время как для Игр в Токио предлагались только трусы.

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Кэти Мун в посте в соцсети X отметила, что представленный Nike комплект «вызывает беспокойство», но добавила, что спортсменки могут выбирать разные варианты формы, и что она предпочитает трусы шортам.

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