Nike раскритиковали за слишком открытую форму для американских легкоатлеток

Теги Бег прыжки с шестом фото сборная США жен Nike Париж-2024 стиль Кэти Мун (Наджеотт) Легкая атлетика

Nike раскритиковали за слишком открытую форму для американских легкоатлеток.

Ранее бренд представил форму, в которой сборная США по легкой атлетике выступит на Олимпиаде-2024 в Париже.

Некоторые спортсменки посчитали женский комплект с трусами с высокими вырезами на бедрах чрезмерно откровенным.

«Они абсолютно не созданы для выступлений», – заявила Коллин Куигли, выступающая в беге с препятствиями.

Компания Nike сообщила, что для Олимпиады в Париже она предлагает спортсменкам варианты формы с трусами и короткими шортами, в то время как для Игр в Токио предлагались только трусы.

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Кэти Мун в посте в соцсети X отметила, что представленный Nike комплект «вызывает беспокойство», но добавила, что спортсменки могут выбирать разные варианты формы, и что она предпочитает трусы шортам.

ФОТО

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35 комментариев
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Почему на фото только форма и кроссовки?
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+88
быстро они фото убрали) я даже глянуть не успел)
+20
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+20
Ответ Джанлука Нальюка
Судя по форме, всем придется побрить киску
Не факт что у всех легкоатлеток США есть киска)
+15
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Ответ Артем Бреховских
Ну, как по мне - они действительно переборщили с трусами: форма больше похожа на вызывающий купальник какой-нибудь нельзяграм-модели, рекламирующей различные входы и выходы своего тела, чем на спортивное снаряжение)) ред. На фото под этим постом ничего не видно, но есть отдельные фото на манекене :)
Просто найк понимает, что такой спорт смотрят исключительно из-за фигуристых спортсменок, а не из-за их достижений.
+17
-5
+12
Ответ Алексей Матыгин
быстро они фото убрали) я даже глянуть не успел)
https://imgur.com/a/e9ZxqAC

если друг спрашивает
+12
-1
+11
Ну, как по мне - они действительно переборщили с трусами: форма больше похожа на вызывающий купальник какой-нибудь нельзяграм-модели, рекламирующей различные входы и выходы своего тела, чем на спортивное снаряжение))

ред. На фото под этим постом ничего не видно, но есть отдельные фото на манекене :)
+13
-3
+10
Судя по форме, всем придется побрить киску
+8
0
+8
Как всегда негр на фото
+7
0
+7
ранее женщины боролись за право одеваться более откровенно, теперь женщины хотят одеваться в одеяло...

ой всё! или чего хотят женщины....
+6
-1
+5
Елси кому-то интересно:

https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/gk477iwwgaacyrs-copy.jpg
+4
0
+4
А где фото?! Что за неуместные шутки?
+6
-2
+4
Ответ Артём Ларсон
Всем посёлком комментарий придумывали?
А Ваш посёлок он сильно задел, я так понимаю?
+2
0
+2
обычная форма, в чем кипишь то
+2
0
+2
Надо как в пляжном гандболе запретить носить шорты
+1
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где трусы??? 😂
+1
0
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
https://imgur.com/a/e9ZxqAC если друг спрашивает
женская форма чёт страшная
+1
0
+1
Ответ Mike
Комментарий скрыт
Всем посёлком комментарий придумывали?
+4
-3
+1
Ответ Mike
Комментарий скрыт
Из телевизора об этом узнали?
+5
-4
+1
Фотку с белым спортсменом можно? А то чёрная, на тёмном фоне плохо видно
+1
0
+1
Ответ V1olence
Как всегда расисты в комментариях
Человек выше написал факт, а ты написал что-то выдуманное, так ещё и пассивная агрессия проглядывается. Ай яй яй. Нехорошо.
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Ответ kikalisters1488
Не факт что у всех легкоатлеток США есть киска)
А может котик?
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Ответ kikalisters1488
Не факт что у всех легкоатлеток США есть киска)
ну пусть кота бреют
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Но так то хотя бы всё "остальное" надежно закрыто. )Наверное чтобы максимально не мешало мышечно-суставным движениям)
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Для чего постить новость без предмета обсуждения? Или фото тоже запретили публиковать?
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Если они хотели сделать форму женскую сексуальней, то походу у нас разные вкусы с США . Реально шортики топ были . А это купальник из 80х.
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С шестом. Тогда понятно.
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Их проблемы.
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Отличная форма. Кто не хочет надевать трусы - ну видимо придётся выступать без них....
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пусть спасибо скажут, что в комплекте вообще трусы есть...
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"Компания Nike сообщила, что для Олимпиады в Париже она предлагает спортсменкам варианты формы с трусами и короткими шортами, в то время как для Игр в Токио предлагались только трусы."
Пуританская Франция Vs раскованная Япония.
Ждём вариант без трусов.
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