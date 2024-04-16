Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»

Фанаты «Барселоны» сравнили вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле с Иудой.

Сегодня состоится ответный матч 1/4 финала чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Дембеле ранее выступал за сине-гранатовых и бурно отпраздновал свой гол в первой игре. Перед ответным матчем болельщики «блауграны» подготовили ненастоящие стодолларовые купюры с каталонским написанием имени Иуда.

Фото: твиттер Diario Sport

Кроме того, перед матчем фанаты «Барсы» показали баннер с надписью «Мы не забываем, Иуда» и скандировали такую же кричалку.

Фото: твиттер El Chiringuito

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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