Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Усман Дембеле Футбол

Фанаты «Барселоны» сравнили вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле с Иудой.

Сегодня состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая игра завершилась победой команды Хави со счетом 3:2.

Дембеле ранее выступал за сине-гранатовых и бурно отпраздновал свой гол в первой игре. Перед ответным матчем болельщики «блауграны» подготовили ненастоящие стодолларовые купюры с каталонским написанием имени Иуда.

 

Фото: твиттер Diario Sport

Кроме того, перед матчем фанаты «Барсы» показали баннер с надписью «Мы не забываем, Иуда» и скандировали такую же кричалку.

Фото: твиттер El Chiringuito

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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39 комментариев
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Они забыли, как Дембеле в Барсу переходил?
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Больше чем семья)
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Долларума будет ходить собирать во время матча )
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Ответ Роман
Месси из Барсы перешёл в ПСЖ. Дембеле из Барсы перешёл в ПСЖ. А вопросы у болел ко второму.
Причем аргентинский Иуда их до сих пор доит)))
+38
-19
+19
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Чувак за них шесть лет играл, неблагодарная секта))
Месси из Барсы перешёл в ПСЖ.
Дембеле из Барсы перешёл в ПСЖ.

А вопросы у болел ко второму.
+24
-7
+17
Ответ ZarvuR2020
Они забыли, как Дембеле в Барсу переходил?
Это же болельщики барселоны, что еще от них ждать?
+29
-15
+14
Ответ ZarvuR2020
Они забыли, как Дембеле в Барсу переходил?
За деньги ,да?
+23
-10
+13
Чувак за них шесть лет играл, неблагодарная секта))
+19
-11
+8
После матча в Париже многие писали, что фанаты ПСЖ неадекватные и все желали прохода Барсе
Тут фанатики Барсы жгут футболки Дембеле, оскорбляют его, взрывают петарды, атакуют свой автобус. И кто ведет себе неадекватнее?
+12
-5
+7
Ответ Эрнандес Эрнандес
Больше чем семья)
Недалёкие.
+9
-4
+5
а для Месси тоже заготовят? или его уход в ПСЖ ради денег это другое?
+8
-4
+4
Ответ Эрнандес Эрнандес
Больше чем семья)
Что ты хочешь от места,где обитают 🐔🐔 и 🐓 ?
+7
-5
+2
В принципе пофиг кто из них пройдет, но после такого хейта желаю Дембеле сделать хет-трик
+4
-3
+1
В который раз повторюсь: чего они ожидали от оборзевшего игрока, бойкотировавшего тренировки в предыдущем клубе ради перехода в Барселону на большую зарплату? Какой сюрприз - Дембеле оказался беспринципным мерзавцем. Кто бы мог подумать :)
+1
0
+1
Креативненько.. 🤣
+1
0
+1
Ответ ZarvuR2020
Они забыли, как Дембеле в Барсу переходил?
Вы не понимаете. Это другое
+2
-1
+1
не уверен, что Усман знает кто такой Иуда🤣
+1
0
+1
Ответ Роман
Месси из Барсы перешёл в ПСЖ. Дембеле из Барсы перешёл в ПСЖ. А вопросы у болел ко второму.
Причём Дембеле продали, а пеший сам ушёл ☝️
+1
0
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Чувак за них шесть лет играл, неблагодарная секта))
Ну действительно играл он около года, в остальное время играл в play station
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Поливание бывших игроков грязью - это и есть та самая ДНК Барселоны? Всё правильно понимаю?
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Это они про его уход из Боруссии?
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Вообще один из 12-и апостолов не самое худшее
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Тут все по делу
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