Капитан «Динамо» Миронов не продлит контракт с клубом и перейдет в «Спартак». Он играет за команду с 2012 года

Андрей Миронов перейдет в «Спартак» из «Динамо».

30 апреля завершается договор хоккеиста и бело-голубых.

, который является капитаном «Динамо», не продлит контракт с командой. По информации «Спорт-Экспресса», защитник переходит в « ».

Миронов выступает за «Динамо» на протяжении 12 лет. Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.

В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности минус 2 и среднем игровом времени 20:34.

В ходе текущего сезона Миронов побил рекорд по количеству проведенных матчей (644).

Всего в 644 матчах в составе бело-голубых Миронов набрал 173 (43+130) балла и выиграл Кубка Гагарина в сезоне-2012/13.