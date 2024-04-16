Капитан «Динамо» Миронов не продлит контракт с клубом и перейдет в «Спартак». Он играет за команду с 2012 года

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Динамо Андрей Миронов Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Миронов перейдет в «Спартак» из «Динамо».

30 апреля завершается договор хоккеиста и бело-голубых.

Андрей Миронов, который является капитаном «Динамо», не продлит контракт с командой. По информации «Спорт-Экспресса», защитник переходит в «Спартак».

Миронов выступает за «Динамо» на протяжении 12 лет. Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.

В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности минус 2 и среднем игровом времени 20:34.

В ходе текущего сезона Миронов побил рекорд «Динамо» по количеству проведенных матчей (644).

Всего в 644 матчах в составе бело-голубых Миронов набрал 173 (43+130) балла и выиграл Кубка Гагарина в сезоне-2012/13.

21 комментарий
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Человек без принципов, проваливший плей-офф
+23
-9
+14
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Почему без принципов?
Странный вопрос конечно
+12
-3
+9
Никогда не понимал хейта в его сторону от динамовцев.Отличный универсал с лучшими мельницами в КХЛ; у нас в системной команде у Никитина был бы одним из лучших дефов в лиге.Ну а спартачей можно поздравить, планомерно по крупицам постепенно строят команду-претендента на КГ
+4
0
+4
Рыбин вспомнился, который не мясо
+4
-1
+3
Ответ Timiko
Человек без принципов, проваливший плей-офф
Почему без принципов?
+5
-2
+3
С 2012 года? Так у него ещё сезон в Колорадо был.
+2
0
+2
Ответ Георгий Морозов
Странный вопрос конечно
Из-за того, что сейчас уходит в Спартак?
+2
0
+2
Ответ Георгий Морозов
Странный вопрос конечно
Как эта дикая ситуация может выглядеть со стороны игрока?

Ты — патриот клуба. Воспитанник. Делал родному Д скидку. Зарабатывал 40 миллионов, а получивший российский паспорт Менелл — 55. Оказавшийся ненужным СКА Ожиганов — 65. А тут тебе предлагают не просто остаться при своих, а чуть ли не пойти на понижение.

Взыграть обида может. Обида — тест на тот самый патриотизм.

Как эта дикая ситуация может выглядеть со стороны менеджмента?

Миронов — патриот клуба. Воспитанник. Делал родному Д скидку. Значит может сделать ещë. Получал 40 миллионов, а но Менелл и Ожиганов больше помогают в атаке. И вообще Миронов провалил плей-офф, а в составе есть более молодой Пыленков.

(с) Ерыкалов

Понять его можно, чисто по человечески! Руководству динамо вопросы задавать пора уже давным давно
+2
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+2
Ответ dimonivanov
Рыбин вспомнился, который не мясо
Рыбин из Спартака уходил четыре раза
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Никогда не понимал хейта в его сторону от динамовцев.Отличный универсал с лучшими мельницами в КХЛ; у нас в системной команде у Никитина был бы одним из лучших дефов в лиге.Ну а спартачей можно поздравить, планомерно по крупицам постепенно строят команду-претендента на КГ
постоянно опаздывает с силовыми, ни один приём чисто делать не умеет
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Ответ Why always me?!
С 2012 года? Так у него ещё сезон в Колорадо был.
Сезоном то что было с Колорадо назвать тяжело:)
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Ого! Вот он опытный защитник.
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Зачем Спартаку этот пожарник, грязно играющий?
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Позорище конечно, для фанатов враг номер один
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Слава Богу! еще бы футбольного воспитанника сбагрить
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На самом деле всё, что он мог дать Динамо, он уже дал. Прошлые 3-4 года было большое несоответствие ЗП с игрой. В сезоне 23/24 пошёл на снижение, 20 млн в год. Но видно оценивает он себя в целом выше и хочет получать больше, а при новых контрактах 97, 91 и 19 пора смотреть за потолком. По итогу надо менять и ему что-то в карьере, и Динамо капитана - уж так совпало
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Грустно. Легендой Андрей не стал, но в истории Динамо след оставил. Последние годы сдавал, но, весьма вероятно, обретёт там второе дыхание. Как Зайцев, Вишня и Чайка. Удачи, Андрей!
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Судя по всему, камнем преткновения опять стали бабки.
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