Капитан «Динамо» Миронов не продлит контракт с клубом и перейдет в «Спартак». Он играет за команду с 2012 года
Андрей Миронов перейдет в «Спартак» из «Динамо».
30 апреля завершается договор хоккеиста и бело-голубых.
Андрей Миронов, который является капитаном «Динамо», не продлит контракт с командой. По информации «Спорт-Экспресса», защитник переходит в «Спартак».
Миронов выступает за «Динамо» на протяжении 12 лет. Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.
В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.
В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности минус 2 и среднем игровом времени 20:34.
В ходе текущего сезона Миронов побил рекорд «Динамо» по количеству проведенных матчей (644).
Всего в 644 матчах в составе бело-голубых Миронов набрал 173 (43+130) балла и выиграл Кубка Гагарина в сезоне-2012/13.
Ты — патриот клуба. Воспитанник. Делал родному Д скидку. Зарабатывал 40 миллионов, а получивший российский паспорт Менелл — 55. Оказавшийся ненужным СКА Ожиганов — 65. А тут тебе предлагают не просто остаться при своих, а чуть ли не пойти на понижение.
Взыграть обида может. Обида — тест на тот самый патриотизм.
Как эта дикая ситуация может выглядеть со стороны менеджмента?
Миронов — патриот клуба. Воспитанник. Делал родному Д скидку. Значит может сделать ещë. Получал 40 миллионов, а но Менелл и Ожиганов больше помогают в атаке. И вообще Миронов провалил плей-офф, а в составе есть более молодой Пыленков.
(с) Ерыкалов
Понять его можно, чисто по человечески! Руководству динамо вопросы задавать пора уже давным давно