«Баффало» уволил главного тренера Грэнато. Клуб не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд

Дон Грэнато уволен с поста главного тренера «Баффало».

«Сэйбрс» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции . Клуб не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд лиги.

Дон Грэнато возглавлял « » с 17 марта 2021 года.

Клуб также уволил помощника тренера Джейсона Кристи и видео-координатора Мэтта Смита.