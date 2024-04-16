«Баффало» уволил главного тренера Грэнато. Клуб не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд

Теги Баффало НХЛ отставки Дон Грэнато Хоккей

Дон Грэнато уволен с поста главного тренера «Баффало».

«Сэйбрс» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. Клуб не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд лиги.

Дон Грэнато возглавлял «Баффало» с 17 марта 2021 года.

Клуб также уволил помощника тренера Джейсона Кристи и видео-координатора Мэтта Смита.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
просто лучшая новость которая только могла быть. я пойду даже винишка куплю и выпью за это. счастья нет предела.всех болел клинков поздравляю.
+12
-2
+10
Что там со Славой Маламудом, кто в курсе?
+6
0
+6
Вроде состав у них не хуже бедового Вашика. Молодые игроки подросли, а результата все нет. За ПО никто не борется.
Логично, тренера на выход.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А ведь когда то был очень сильный клуб. Ключевое слово - когда то ... Скорее всего там надо менять не только тренера, но и генменеджера.
нужно менять хозяев
+3
0
+3
Ответ Евгений Белоус
просто лучшая новость которая только могла быть. я пойду даже винишка куплю и выпью за это. счастья нет предела.всех болел клинков поздравляю.
явно не лучшая) дело не только в тренере. Баффало драфтует хорошо и постоянно высокие пики, но не могут уже сколько лет найти вратаря и толкового тренера. Они перестройку делали два или три раза. Только вот большинство из тех, кого они пикают на драфте, хотят побыстрее свалить из этого болота. И начинается все заново...дедлайн, обмен крутого игрока, у которого кончается контракт...или желание найти активы для своей перестройки, которую не вывозят.
+3
0
+3
Ответ dalmolchun
Что там со Славой Маламудом, кто в курсе?
судя по его твиттеру он уже давно в неадеквате
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Может и так. Там давно действующий хозяин ? У генменеджера успех за 4 года - 0.
это 100%, поверьте я за Баффало болею лет 20. владелецем является человек по фамилии Пегула вроде с 2011 или 2012 года
+2
0
+2
менеджер тоже там классный конечно. третьего центра не нашел праворукого дефа тоже да и ещё много чего по мелочам
+2
0
+2
Ответ Владислав Дулов
Бэбкок твой выход)
Лучше пусть не выходит, у него доисторические идеи. Лиге нужны новые имена как Брюнетт, Сан-Луи, Карбери
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Якушевич
Лучше пусть не выходит, у него доисторические идеи. Лиге нужны новые имена как Брюнетт, Сан-Луи, Карбери
Хз за что тебя минусуют, Бэбкок ещё в Торонто показал, что он отстал от современного хоккея. С тем Торонто ни разу не преодолеть первый раунд - это позор для тренера.
+1
0
+1
Ответ Евгений Белоус
это 100%, поверьте я за Баффало болею лет 20. владелецем является человек по фамилии Пегула вроде с 2011 или 2012 года
Получается что именно при этом хозяине клуб выпал из всех последних плей-офф,
+1
0
+1
Он то в чем виноват, просто сезон 13...
0
0
0
Вот мне уже 50, болеть за Клинков начал, когда мне не было 20-ти, в далёком 1993-м. Годы идут, а надежд, что при жизни увижу, как Сейбрс поднимут над головой чашку, всё меньше. Пожалуй, самый нефартовый клуб лиги...
А ведь были заходы на чашку, была лютая банда конца девяностых - начала нулевых, но и тогда не срослось...
А последние годы качание от полного беспросвета до робких надежд...
0
0
0
Ротенберг Ваш выход! одно добро, молодая команда, амбиции, драфт пики. что ещё надо, чтобы проявить свои тренерские качества.
и заодно посмотреть не в записи, 70-80 игр НХЛ))
+1
-1
0
Ответ Евгений Белоус
нужно менять хозяев
Может и так.
Там давно действующий хозяин ?

У генменеджера успех за 4 года - 0.
0
0
0
А ведь когда то был очень сильный клуб.
Ключевое слово - когда то ...
Скорее всего там надо менять не только тренера, но и генменеджера.
+1
-1
0
Ответ Евгений Белоус
это 100%, поверьте я за Баффало болею лет 20. владелецем является человек по фамилии Пегула вроде с 2011 или 2012 года
там непростая история . спортивными делами там занималась его жена ( кореянка ) , она же по совместительству мать теннисистки Джессики Пегулы . несколько лет назад пережила клиническую смерть , спасла её сестра Джессики массажем сердца . но все оказалось не без последствий для головного мозга . кто сейчас у них занимается непосредственно спортивной империей я не знаю . жену его вроде как уважали спортсмены .
0
0
0
Бэбкок твой выход)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий