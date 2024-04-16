«Баффало» уволил главного тренера Грэнато. Клуб не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд
Дон Грэнато уволен с поста главного тренера «Баффало».
«Сэйбрс» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. Клуб не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд лиги.
Дон Грэнато возглавлял «Баффало» с 17 марта 2021 года.
Клуб также уволил помощника тренера Джейсона Кристи и видео-координатора Мэтта Смита.
Логично, тренера на выход.
А ведь были заходы на чашку, была лютая банда конца девяностых - начала нулевых, но и тогда не срослось...
А последние годы качание от полного беспросвета до робких надежд...
и заодно посмотреть не в записи, 70-80 игр НХЛ))
Там давно действующий хозяин ?
У генменеджера успех за 4 года - 0.
Ключевое слово - когда то ...
Скорее всего там надо менять не только тренера, но и генменеджера.