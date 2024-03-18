«МЮ» победил «Ливерпуль» 4:3, «Барса» разнесла «Атлетико», Медведев уступил Алькарасу в финале, СКА проиграл «Автомобилисту» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» (4:3) в 1/4 финала Кубка Англии в жарком матче: Эллиотт забил на 105-й, Рэшфорд – на 112-й, Диалло – на 121-й! «Челси» прошел «Лестер» (4:2). Уже известны пары 1/2 финала.

2. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0) в гостях в 29-м туре Ла Лиги: Феликс снова забил клубу, которому принадлежит, Левандовски забил и сделал 2 голевых паса. Каталонцы вышли на 2-е место в таблице, мадридцы опустились на 5-е. Все результаты дня – здесь.

3. СКА дома проиграл «Автомобилисту» (2:3) в 1-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина, «Металлург» уверенно обыграл «Спартак» (4:0).

4. Даниил Медведев уступил Карлосу Алькарасу в финале в Индиан-Уэллс – второй год подряд. Российский теннисист проиграл пятый финал подряд.

5. «Ювентус» дома не забил «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А, «Милан» справился с «Вероной» (3:1) на выезде, «Рома» на своем поле победила «Сассуоло» (1:0), «Интер» поделил очки с «Наполи» (1:1).

6. НХЛ. «Каролина» разгромила «Оттаву» (7:2), Орлов набрал 4 очка (2+2, повторил личный рекорд в лиге), Кузнецов отметился голом и передачей. «Сент-Луис» справился с «Анахаймом» (4:2), Бучневич сделал ассистентский хет-трик. «Питтсбург» был сильнее «Детройта» (6:3), у Малкина 790-я передача в лиге. Все результаты дня – здесь.

7. Француженка Лу Жанмонно победила в масс-старте на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе, итальянка Лиза Виттоцци выиграла общий зачет. У мужчин норвежец Йоханнес Бо выиграл масс-старт, он же победил в общем зачете.

8. НБА. 62 очка Лилларда и Портиса помогли «Милуоки» победить «Финикс», безумный бросок Ирвинга принес «Далласу» победу над «Денвером» и другие результаты.

9. «Байер» в гостях переиграл «Фрайбург» (3:2) в 26-м туре Бундеслиги, продлил серию без поражений до 38 матчей и сохранил отрыв от «Баварии» на уровне 10 очков. «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Айнтрахта» (3:1).

10. Анастасия Кулешова победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Александр Большунов выиграл у мужчин.

Норвежец Йоханнес Клэбо победил в масс-старте на 20 км на 12-м этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне. Американка Джесси Диггинс выиграла у женщин. Общий зачет выиграли Диггинс и норвежец Харальд Амундсен.

11. Андрей Аршавин не ходил на выборы президента России: «Хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах». А вот бразилец из «Зенита» Клаудиньо, имеющий паспорт РФ, проголосовал.

12. «Монако» Александра Головина на 95-й минуте упустил победу над «Лорьяном» (2:2) в 26-м туре Лиги 1, «Гавр» Далера Кузяева уступил «Клермону» (1:2) в гостях – оба россиянина отдали по голевой передаче. «ПСЖ» разорвал «Монпелье» (6:2).

13. Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков оформил хет-трик в первом периоде за «Чисто Питер» в Медийной Хоккейной Лиге. Экс-фигурист Илья Авербух дебютировал в лиге за команду «Росконгресса» «Чемпион».

14. «Зенит» впервые в истории выиграл Кубок России по баскетболу, обыграв в финале «Нижний Новгород». «Уралмаш» победил МБА в матче за бронзу.

Цитаты дня:

Путин о словах Макрона про прекращение огня во время Олимпиады: «Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда будем исходить из интересов России»

Лунев о том, что ему не понравилось в Германии: «Жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... У нас другие ценности были»

Жерар Пике: «Игра «Барселоны» – пример для мира: она выигрывает так, что люди получают удовольствие. «Реалу» этого никогда не достичь»

Джон Купер: «Кучеров – лучший игрок в НХЛ. Он должен стать MVP»