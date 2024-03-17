❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл масс-старт на 20 км свободным стилем, Тефре – 2-й, Ниенге – 3-й

Йоханнес Клэбо победил в масс-старте на 20 км на Кубке мира по лыжам в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины

20 км, масс-старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 47.06,4

2. Йоран Тефре (Норвегия) – 0,4

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2,2

4. Жюль Лапьер (Франция) – 3,0

5. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,0

6. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 4,4

7. Уго Лапалю (Франция) – 5,6

8. Йенс Бурман (Швеция) – 8,2

9. Фридрих Мох (Германия) – 8,5

10. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 9,0

11. Реми Линдхольм (Финляндия) – 9,0

12. Гас Шумахер (США) – 9,1...

17. Харальд Амундсен (Норвегия) – 19,4

18. Жюль Шаппа (Франция) – 40,2

19. Вильям Поромаа (Швеция) – 40,4...

21. Ришар Жув (Франция) – 42,8...

31. Федерико Пеллегрино (Италия) – 57,7

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне