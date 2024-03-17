❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл масс-старт на 20 км свободным стилем, Тефре – 2-й, Ниенге – 3-й

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии по лыжным видам спорта сборная Австрии сборная Финляндии сборная Швейцарии масс-старт Пол Гульберг сборная Франции Федерико Пеллегрино Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Харальд Амундсен Фридрих Мох Йоран Тефре Вильям Поромаа Уго Лапалю Мика Фермойлен Беда Клее Лыжи

Йоханнес Клэбо победил в масс-старте на 20 км на Кубке мира по лыжам в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины

20 км, масс-старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 47.06,4

2. Йоран Тефре (Норвегия) – 0,4

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2,2

4. Жюль Лапьер (Франция) – 3,0

5. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,0

6. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 4,4

7. Уго Лапалю (Франция) – 5,6

8. Йенс Бурман (Швеция) – 8,2

9. Фридрих Мох (Германия) – 8,5

10. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 9,0

11. Реми Линдхольм (Финляндия) – 9,0

12.  Гас Шумахер (США) – 9,1...

17. Харальд Амундсен (Норвегия) – 19,4

18. Жюль Шаппа (Франция) – 40,2

19. Вильям Поромаа (Швеция) – 40,4...

21. Ришар Жув (Франция) – 42,8...

31. Федерико Пеллегрино (Италия) – 57,7

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне

Материалы по теме

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амундсен официально забрал Кубок Мира, молодец!
+14
0
+14
Ответ Мультик
Я просто перестаю понимать происходящее. Амудсен еле держится коньком, клэбо даже не вспотел.
Амундсен держит форму весь сезон с ноября, ничего не пропускал, прокапываться к деду не ездил. Устал человек, да и посчитал баллы, видимо, понял, что уже победил и задача одна - доехать до финиша.
+15
-3
+12
Как уныло.
+15
-4
+11
Ну вот и все. Эти покатушки закончились. Может быть, в новом сезоне что-нибудь поинтереснее будет
+11
-1
+10
Один из самых скучных сезонов получился
Не одна гонка в памяти не осталась
+10
-1
+9
Прогулочный темп на несчастной двадцатке. И уже, картина маслом - а что другие, неужели не хочется на финише сезона ничего себе доказать?
+9
-1
+8
Ответ gerr_max
Как уныло.
Успел задремать пока они ехали
+8
-1
+7
У девушек гонки, у мужиков тихий и здоровый сон. Причём и там и тут, ибо против двух ломов нет приёмов.
+6
0
+6
Никого не было на трассе с плакатиком "Мужики, накатите Клэбо! Большунов"?
+7
-1
+6
В мире осталось всего лишь два человека, способных разорвать пелотон, и оба не выступают сегодня.
+7
-1
+6
Тефре крут
+5
0
+5
Клэбо сейчас выглядит как Большунов. Соперников нет. Только разница втом что Клэбо в идеальной форме.
+6
-1
+5
Ответ Caparica
А куда делся Ииво между 6.8 и 7.5 км? Сошел?
Секрет Полишинеля.)
+3
0
+3
Ответ heivani
Секрет Полишинеля.)
Да, сошел, оказывается. Коньком совсем тяжело ему.
+3
0
+3
Вермюлен - лыжник неведимка 😅
+3
0
+3
Короля лыж Йоханнеса Клебо с рекордной седьмой победой подряд на этапах кубка мира. Побил собственное достижение (6), установленное им же в прошлом сезоне.
👑
+9
-7
+2
Лапалю поклон отвесил Амундсену, вот это красиво!)
+2
0
+2
А куда делся Ииво между 6.8 и 7.5 км? Сошел?
+2
0
+2
Амундсен в отличие от Диггинс доезжал до Хрусталя уже чисто по инерции.
+2
0
+2
Ответ Вовщик
В мире осталось всего лишь два человека, способных разорвать пелотон, и оба не выступают сегодня.
Крюгер ещё , но у него пик формы только на ГС
+3
-1
+2
Ответ heivani
Нюенгет, если досидит до Клэбо, будет вторым сегодня.
Думается, скорее Йенссен или Андерсен.
+2
0
+2
Ответ gerr_max
Как уныло.
А надо было делать как устюгов? И умереть? У меня это только смех вызывало
+2
0
+2
Топ5 сезонов по количеству побед в них:
22-23 - 20 Клебо
23-24 - 16 Клебо
15-16 - 14 Сундбю
18-19 - 13 Клебо
17-18 - 11 Клебо
+5
-3
+2
Ответ Мультик
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Ответ закрыт по беспределу
Думается, скорее Йенссен или Андерсен.
Йенссен и Амундсен
+1
0
+1
Ответ Сергей Стеценко
Болеем за Амудсена! Хоть утрёт нос Клэбо во взятии Кубка Мира в этом году.
Клэбо, отдайте ему должное, после всех пертурбаций в начале сезона с федерацией, когда они палки в колеса друг другу вставляли, практически согласился, что за КМ он бороться не будет.
+3
-2
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Посмотри эстафету Пекина сразу поймешь
Устюгов и Червоткин. Ну да, только у первого пик уже пройден, а второго Бородавко загубил. Вон сейчас на КР и ЧР тоже не осталось лыжников, кто бы умел разорвать пелотон. Спринтеришка весь сезон только на финише всех выигрывает(( Все в точь-точь как на КМ
+2
-1
+1
Ответ Вовщик
В мире осталось всего лишь два человека, способных разорвать пелотон, и оба не выступают сегодня.
Один - кандидат на выборах, а второй ??🤔🤔
+1
0
+1
Пусть Пелле заедет на подиум - и на каникулы.
+2
-1
+1
Ответ heivani
Не исключаю, дружище. Вполне может быть.
Тефре посрамил нас, прогнозистов)
Но Нюенгет хорош, так что Вы ближе.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий