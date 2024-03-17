❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл масс-старт на 20 км свободным стилем, Тефре – 2-й, Ниенге – 3-й
Йоханнес Клэбо победил в масс-старте на 20 км на Кубке мира по лыжам в Фалуне.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
12-й этап
Фалун, Швеция
Мужчины
20 км, масс-старт, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 47.06,4
2. Йоран Тефре (Норвегия) – 0,4
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2,2
4. Жюль Лапьер (Франция) – 3,0
5. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,0
6. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 4,4
7. Уго Лапалю (Франция) – 5,6
8. Йенс Бурман (Швеция) – 8,2
9. Фридрих Мох (Германия) – 8,5
10. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 9,0
11. Реми Линдхольм (Финляндия) – 9,0
12. Гас Шумахер (США) – 9,1...
17. Харальд Амундсен (Норвегия) – 19,4
18. Жюль Шаппа (Франция) – 40,2
19. Вильям Поромаа (Швеция) – 40,4...
21. Ришар Жув (Франция) – 42,8...
31. Федерико Пеллегрино (Италия) – 57,7
Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне
Не одна гонка в памяти не осталась
👑
22-23 - 20 Клебо
23-24 - 16 Клебо
15-16 - 14 Сундбю
18-19 - 13 Клебо
17-18 - 11 Клебо
Но Нюенгет хорош, так что Вы ближе.