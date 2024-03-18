«Барселона» поднялась на 2-е место в Ла Лиге, обойдя «Жирону», и отстает от «Реала» на 8 очков. «Атлетико» опустился на 5-е место

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Хави Ла Лига Жирона Футбол

«Барселона» обошла «Жирону» в таблице Ла Лиги и занимает 2-е место.

В матче 29-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях победила «Атлетико» со счетом 3:0.

Команда Хави поднялась на 2-ю строчку таблицы Ла Лиги, обойдя «Жирону», уступившую «Хетафе» в этом туре (0:1).

Сине-гранатовые отстают от лидирующего «Реала» на 8 очков.

«Атлетико» опустился на 5-е место.

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88 комментариев
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Ну что сказать, сказочка для Жироны закончилась.
А вот для Барселоны эта сказка с 16-17 летними пацанами в основе возможно только начинается 💪
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Приятный бонус )

Теперь главное не зацикливаться на гонке за Реалом, а просто идти от матча к матчу, показывая свою игру.
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Ответ Злой Руся
Ну что сказать, сказочка для Жироны закончилась. А вот для Барселоны эта сказка с 16-17 летними пацанами в основе возможно только начинается 💪
Сказка Жироны закончится, если в лч не попадут. Для них лч - это волшебно в любом случае
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Барселона демонстрирует хорошую спортивную форму, удачи!
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Ну да ну да, надо же принизить Барсу. Как выиграли 3:0, так сразу Атлетико дно))
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Ай да Хави, ай да пацаны-молодцы. Хорошая всё-таки молодёжь у Барсы. Есть будущее у этой команды.
+18
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Вот когда Левандовски в штрафной, когда надо хорошо сделать простое действие - то это действительно топ игрок. Но когда он опускается ниже и пытается что-то придумать, то тут всё куда-то девается
+9
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С таким составом хороший результат. Травмы основных игроков раскрывают молодых игроков.
+9
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+7
с какими потерями играла барса. де йонг педри гави торрес бальде канселу кристенсен и все игроки основной обоймы
+9
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Ответ Алексей Смолин
а что изменилось интересно? минус 8 все равно
Ну тут говорили, что чуть ли он не тренер, а тут уже второе место и 1/4 лч
+6
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Мне кажется, что в этом матче очень недооценивают оборону. Просто зацементировали сегодня всё!
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Ответ войд
Комментарий скрыт
ну не знаю, у Реала отбирают очки регулярно) у 14 ЛЧшного)
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Ответ войд
Ну говорил и че дальше? Вон ваша глорота уже бчк в финале ЛЧ видит,хотя с такой дырявой обороной она от псж разгромно отлетит)
это ты себя ща технично приравнял к глорам типо? оправдаешься за это???
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Ответ войд
Ну глянь статистику чтоле
не ты ли говорил что Атлетико сильный и должен разорвать Барселону?
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Ответ Алексей Смолин
Комментарий удален модератором
Господи, даруй сливкам адекватных болельщиков, а не обиженных жизнью ребят с комплексом неполноценности
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Ответ denisques
У тебя память минутка? после каждой игры обновляется? Барса не стабильна в игре и результатах, за это отвечает тренер. Иногда нет игры от слова совсем, первая игра против Наполи уже забыта?
И что там было? Не лучшая игра, но уж точно лучше Наполи играли
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Ответ Raar
Атлетико должен быть в тройке.
Бильбао?)
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Как же хорош наш волосатый физрук!
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Барса набирает к концу сезона. Думаю дадут бой ПСЖ
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Классная работа ХАВИ!!!
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Ответ Алексей Смолин
Оо господи чувак, ты болен пожалуйста не отвечай мне договорились?😂
Главное, чтобы ты себя больным не считал)
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Ответ denisques
3-й мадридский середняк повержен, остался еще один который что-то забыл на 1 месте
-8🥶 и 4:0🤣🤣
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Ответ Алексей Смолин
Вы уже с жиронай спорите да? про вторую католюнскую? ну как же вас жалько😂😂
Как же у тебя горит прям пылает🔥🔥🔥 на каждый коммент отвечаешь 😂😂😂
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Ответ Iamliam
Жирона все же не вывозит на дистанции и отдает уже и 2е место. 8 очков отрыва и личная встреча с Реалом 21 апреля - шансы есть! Forza Barca!
Да можно декласснуть риал на бернабевке 2-6:))
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Ответ Murtynya
Как болельщик Реала, поздравляю болельщиков Барсы с победой, после того как Хави объявил о своём уходе Барса по другому начала играть, если пройдут ПСЖ, то в полуфинале они могут пройти и Атм и Дортмунд, есть шансы на финал или с Сити или с Реалом))
спасибо!+
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Ответ cukken
Вторая команда Каталонии кричали местные ребятишки 😂 а теперь личико в пуху
Человек аж до середины марта ждал повода это сказать. Поздравляю по прошествии большей части сезона Барселона наконец обогнать Жирону )
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Ответ Алексей Смолин
Комментарий удален модератором
Так мы действующие чемпионы, я бы удивился, иди Барса в таком составе и в такой форме на второе чемпионство подряд, да против такого бегущего Реала 🤣
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Отличный результат!

Хотелось бы отметить Кунде и Фермина, очень здорово сыграли. Ну а Кубарси как обычно))
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Жирона все же не вывозит на дистанции и отдает уже и 2е место.
8 очков отрыва и личная встреча с Реалом 21 апреля - шансы есть!
Forza Barca!
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Ответ войд
Ну говорил и че дальше? Вон ваша глорота уже бчк в финале ЛЧ видит,хотя с такой дырявой обороной она от псж разгромно отлетит)
Да ничего, просто вчера ты так восхвалял Атлетико, говорил что они не заметят Барселону, а сегодня она почему-то оказалась дном. Как так?
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