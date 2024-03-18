«Барселона» поднялась на 2-е место в Ла Лиге, обойдя «Жирону», и отстает от «Реала» на 8 очков. «Атлетико» опустился на 5-е место

«Барселона» обошла «Жирону» в таблице Ла Лиги и занимает 2-е место.

В матче 29-го тура Ла Лиги « » в гостях победила «Атлетико» со счетом 3:0.

Команда Хави поднялась на 2-ю строчку таблицы , обойдя «Жирону», уступившую «Хетафе» в этом туре (0:1).

Сине-гранатовые отстают от лидирующего « » на 8 очков.

«Атлетико» опустился на 5-е место.