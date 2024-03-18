«Барселона» поднялась на 2-е место в Ла Лиге, обойдя «Жирону», и отстает от «Реала» на 8 очков. «Атлетико» опустился на 5-е место
«Барселона» обошла «Жирону» в таблице Ла Лиги и занимает 2-е место.
В матче 29-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях победила «Атлетико» со счетом 3:0.
Команда Хави поднялась на 2-ю строчку таблицы Ла Лиги, обойдя «Жирону», уступившую «Хетафе» в этом туре (0:1).
Сине-гранатовые отстают от лидирующего «Реала» на 8 очков.
«Атлетико» опустился на 5-е место.
А вот для Барселоны эта сказка с 16-17 летними пацанами в основе возможно только начинается 💪
Теперь главное не зацикливаться на гонке за Реалом, а просто идти от матча к матчу, показывая свою игру.
Хотелось бы отметить Кунде и Фермина, очень здорово сыграли. Ну а Кубарси как обычно))
8 очков отрыва и личная встреча с Реалом 21 апреля - шансы есть!
Forza Barca!