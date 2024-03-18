Чемпионат Италии. «Интер» не выиграл у «Наполи», «Милан» победил «Верону», «Ювентус» и «Дженоа» сыграли 0:0, матч «Аталанты» Миранчука и «Фиорентины» перенесен
«Эмполи» уступил «Болонье» (0:1) в стартовом матче 29-го тура Серии А.
В субботу «Лацио» провел гостевой матч с «Фрозиноне» (3:2).
В воскресенье «Ювентус» не забил «Дженоа» (0:0), «Милан» справился с «Вероной» (3:1) на выезде, матч «Аталанты» Алексея Миранчука и «Фиорентины» перенесен из-за госпитализации гендиректора «фиалок», «Рома» дома победила «Сассуоло» (1:0).
Завершился тур матчем «Интер» – «Наполи» (1:1).
29-й тур
- Дата проведения
- 17 марта, 14.30, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Камбьязо (Кин, 82), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Айлинг, 59), Локателли, Маккенни (Рабьо, 58), Миретти (Веа, 78), Кьеза (Йылдыз, 59), Влахович.
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Дженоа –
Жозеп Мартинес, Спенс, Бани (Читтадини, 85), Васкес, де Винтер, Бадель (Бохинен, 85), Френдруп (Стротман, 69), Гудмундссон (Малиновский, 70), Ретеги (Анкейе, 79), Витинья, Жуниор Мессиас.
- Удаление:
- Влахович (90).
- Дата проведения
- 17 марта, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Монтипо, Сантонз, Давидович (Маньяни, 57), Коппола, Кабаль (Рубен Винагре, 76), Лазович (Митрович, 57), Дуда, Сердар (Силва, 46), Фолоруншо (Свидерски, 57), Суслов, Нослин.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Томори (Кьер, 84), Калулу (Габбия, 46), Эрнандес, Лофтус-Чик (Муса, 66), Беннасер, Пулишич (Жиру, 66), Рейндерс, Рафаэл Леау, Окафор (Чуквуэзе, 74).
- Дата проведения
- 17 марта, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 17 марта, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 1:0 – 50 Пеллегрини.
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Рома –
Свилар, Карсдорп (Челик, 70), Льоренте, Манчини, Спинаццола (Анхелиньо, 37), Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Ауар (Бальданци, 70), Эль-Шаарави (Хейсен, 86), Лукаку (Азмун, 86).
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Сассуоло –
Консильи, Педерсен, Феррари, Эрлич, Вити (Руан, 86), Обианг (Вольпато, 72), Рачич (Байрами, 79), Матеус Энрике, Лорьянте, Дефрель (Болока, 73), Пинамонти (Мулаттьери, 79).
- Предупреждения:
- Пеллегрини (59), Азмун (89), Эрлич (90).
- Дата проведения
- 17 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Зоммер, Дармиан (Бьюкенен, 84), Ачерби, Павар (Биссек, 46), Бастони, Димарко (Думфрис, 79), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 71), Тюрам, Мартинес (Санчес, 79).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера (Мариу Руй, 74), Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре (Каюсте, 70), Политано (Нгонж, 90), Кварацхелия (Линдстрем, 90), Распадори (Симеоне, 75).
- Дата проведения
- 15 марта, 22.45, «Карло Кастеллани»
- Гол:
- 0:1 – 90 Фаббиан.
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Эмполи –
Каприле, Берешиньски, Луперто, Валюкевич, Пеццелла (Какаче, 46), Марин, Мале, Журковски (Коваленко, 66), Джаси (Эбуэхи, 66), Камбьяги (Черри, 75), Ньянг (Капуто, 75).
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Болонья –
Скорупски, Бекема (Корацца, 72), Лукуми, Калафьори, Кристиансен, Фройлер, Фергюсон (Эбишер, 79), Урбаньски (Фаббиан, 79), Салемакерс, Ндойе (Орсолини, 57), Одгор (Кастро, 72).
- Дата проведения
- 16 марта, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Гол:
- 1:0 – 42 Мальдини.
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Монца –
Ди Грегорио, Биринделли (Кальдирола, 75), Мари, Иццо, Карбони, Пессина, Кольпани (Карбони, 74), Бондо, Мальдини (Дзербин, 63), Джурич (Коломбо, 82), Мота (Гальярдини, 63).
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Кальяри –
Скуффет, Дзаппа, Ветеска, Доссена, Ауджелло (Ацци, 84), Нандес, Янкто (Ористанио, 46), Дейола (Виола, 88), Макумбу (Прати, 46), Лападула, Шомуродов (Мутандва, 84).
- Дата проведения
- 16 марта, 17.00, «Фриули»
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Удинезе –
Окойе, Джанетти, Бийол, Жоау Феррейра (Кристенсен, 46), Камара (Земура, 58), Перейра (Саксесс, 76), Уолас, Ловрич, Пайеро (Эхизибуэ, 31; Эбоселе, 59), Товен, Лукка.
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Торино –
Милинкович-Савич, Белланова (Лазаро, 83), Мазина, Войвода (Ловато, 65), Буонджорно (Сазонов, 83), Родригес, Влашич, Риччи, Гинейтис, Сапата, Окереке (Санабрия, 67).
- Предупреждения:
- Уолас (43), Эхизибуэ (45), Буонджорно (52), Джанетти (57), Сазонов (87).
- Дата проведения
- 16 марта, 20.00, «Ареки»
- Гол:
- 0:1 – 17, автогол Дьомбер.
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Салернитана –
Костиль, Дьомбер (Дзаноли, 67), Манолас, Пирола, Брадарич, Кандрева, Башич, Кулибали (Гомис, 53), Маджоре (Мартегани, 71), Тшауна (Виньято, 67), Вейсман (Нванкво, 53).
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Лечче –
Фальконе, Жандре (Венути, 90), Баскиротто, Понграчич, Галло (Сансоне, 71), Блен, Уден (Доргу, 46), Рамадани, Альмквист, Крстович (Гонсалес, 78), Пикколи.
- Дата проведения
- 16 марта, 22.45, «Stadio Benito Stirpe»
- Голы:
- 1:0 – 13 Лирола, 1:1 – 38 Дзакканьи, 1:2 – 57 Кастельянос, 1:3 – 62 Кастельянос, 2:3 – 70 Шеддира.
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Фрозиноне –
Турати, Лирола (Валери, 80), Романьоли, Околи, Дзортеа, Маццителли (Сек, 62), Брешианини (Рейньер, 90), Барренечеа, Джелли (Кайо Жорже, 80), Соуле, Шеддира (Чуни, 90).
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Лацио –
Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Пеллегрини (Ладзари, 46), Луис Альберто, Катальди (Весино, 56), Гендузи, Фелипе Андерсон (Исаксен, 82), Дзакканьи (Камада, 86), Иммобиле (Кастельянос, 56).
- Предупреждения:
- Пеллегрини (34), Барренечеа (55), Ладзари (88), Кастельянос (90).
Рекорд по-моему у Юве 102 очка
Зачем свистел реф??
Липовый гол Napoli.
Определяйся😅