Чемпионат Италии. «Интер» не выиграл у «Наполи», «Милан» победил «Верону», «Ювентус» и «Дженоа» сыграли 0:0, матч «Аталанты» Миранчука и «Фиорентины» перенесен

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«Эмполи» уступил «Болонье» (0:1) в стартовом матче 29-го тура Серии А.

В субботу «Лацио» провел гостевой матч с «Фрозиноне» (3:2). 

В воскресенье «Ювентус» не забил «Дженоа» (0:0), «Милан» справился с «Вероной» (3:1) на выезде, матч «Аталанты» Алексея Миранчука и «Фиорентины» перенесен из-за госпитализации гендиректора «фиалок», «Рома» дома победила «Сассуоло» (1:0).

Завершился тур матчем «Интер» – «Наполи» (1:1). 

Чемпионат Италии

29-й тур

Ювентус – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
17 марта, 14.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЮвентусШченсны, Камбьязо (Кин, 82), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Айлинг, 59), Локателли, Маккенни (Рабьо, 58), Миретти (Веа, 78), Кьеза (Йылдыз, 59), Влахович.
ДженоаЖозеп Мартинес, Спенс, Бани (Читтадини, 85), Васкес, де Винтер, Бадель (Бохинен, 85), Френдруп (Стротман, 69), Гудмундссон (Малиновский, 70), Ретеги (Анкейе, 79), Витинья, Жуниор Мессиас.
Предупреждения:
Данило (39), Камбьязо (58), Витинья (65), Влахович (90).
Удаление:
Влахович (90).

 

Верона – Милан 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
17 марта, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 44 Эрнандес, 0:2 – 50 Пулишич, 1:2 – 64 Нослин, 1:3 – 79 Чуквуэзе.
ВеронаМонтипо, Сантонз, Давидович (Маньяни, 57), Коппола, Кабаль (Рубен Винагре, 76), Лазович (Митрович, 57), Дуда, Сердар (Силва, 46), Фолоруншо (Свидерски, 57), Суслов, Нослин.
МиланМеньян, Калабрия, Томори (Кьер, 84), Калулу (Габбия, 46), Эрнандес, Лофтус-Чик (Муса, 66), Беннасер, Пулишич (Жиру, 66), Рейндерс, Рафаэл Леау, Окафор (Чуквуэзе, 74).
Предупреждения:
Сердар (6), Томори (30), Эрнандес (45), Рейндерс (87).

 

Аталанта – Фиорентина 0:0 
Дата проведения
17 марта, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Сассуоло 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 марта, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 50 Пеллегрини.
РомаСвилар, Карсдорп (Челик, 70), Льоренте, Манчини, Спинаццола (Анхелиньо, 37), Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Ауар (Бальданци, 70), Эль-Шаарави (Хейсен, 86), Лукаку (Азмун, 86).
СассуолоКонсильи, Педерсен, Феррари, Эрлич, Вити (Руан, 86), Обианг (Вольпато, 72), Рачич (Байрами, 79), Матеус Энрике, Лорьянте, Дефрель (Болока, 73), Пинамонти (Мулаттьери, 79).
Предупреждения:
Пеллегрини (59), Азмун (89), Эрлич (90).

 

Интер – Наполи 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
17 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Дармиан, 1:1 – 81 Жезус.
ИнтерЗоммер, Дармиан (Бьюкенен, 84), Ачерби, Павар (Биссек, 46), Бастони, Димарко (Думфрис, 79), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 71), Тюрам, Мартинес (Санчес, 79).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера (Мариу Руй, 74), Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре (Каюсте, 70), Политано (Нгонж, 90), Кварацхелия (Линдстрем, 90), Распадори (Симеоне, 75).
Предупреждения:
Павар (36), Лоботка (52), Барелла (54), Индзаги (90).

 

Эмполи – Болонья 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
15 марта, 22.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90 Фаббиан.
ЭмполиКаприле, Берешиньски, Луперто, Валюкевич, Пеццелла (Какаче, 46), Марин, Мале, Журковски (Коваленко, 66), Джаси (Эбуэхи, 66), Камбьяги (Черри, 75), Ньянг (Капуто, 75).
БолоньяСкорупски, Бекема (Корацца, 72), Лукуми, Калафьори, Кристиансен, Фройлер, Фергюсон (Эбишер, 79), Урбаньски (Фаббиан, 79), Салемакерс, Ндойе (Орсолини, 57), Одгор (Кастро, 72).
Предупреждения:
Луперто (28), Пеццелла (30), Мале (90), Фройлер (90).

 

Монца – Кальяри 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 марта, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 42 Мальдини.
МонцаДи Грегорио, Биринделли (Кальдирола, 75), Мари, Иццо, Карбони, Пессина, Кольпани (Карбони, 74), Бондо, Мальдини (Дзербин, 63), Джурич (Коломбо, 82), Мота (Гальярдини, 63).
КальяриСкуффет, Дзаппа, Ветеска, Доссена, Ауджелло (Ацци, 84), Нандес, Янкто (Ористанио, 46), Дейола (Виола, 88), Макумбу (Прати, 46), Лападула, Шомуродов (Мутандва, 84).
Предупреждения:
Иццо (30), Дейола (59), Бондо (65).

 

Удинезе – Торино 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
16 марта, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Сапата, 0:2 – 53 Влашич.
УдинезеОкойе, Джанетти, Бийол, Жоау Феррейра (Кристенсен, 46), Камара (Земура, 58), Перейра (Саксесс, 76), Уолас, Ловрич, Пайеро (Эхизибуэ, 31; Эбоселе, 59), Товен, Лукка.
ТориноМилинкович-Савич, Белланова (Лазаро, 83), Мазина, Войвода (Ловато, 65), Буонджорно (Сазонов, 83), Родригес, Влашич, Риччи, Гинейтис, Сапата, Окереке (Санабрия, 67).
Предупреждения:
Уолас (43), Эхизибуэ (45), Буонджорно (52), Джанетти (57), Сазонов (87).

 

Салернитана – Лечче 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
16 марта, 20.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 17, автогол Дьомбер.
СалернитанаКостиль, Дьомбер (Дзаноли, 67), Манолас, Пирола, Брадарич, Кандрева, Башич, Кулибали (Гомис, 53), Маджоре (Мартегани, 71), Тшауна (Виньято, 67), Вейсман (Нванкво, 53).
ЛеччеФальконе, Жандре (Венути, 90), Баскиротто, Понграчич, Галло (Сансоне, 71), Блен, Уден (Доргу, 46), Рамадани, Альмквист, Крстович (Гонсалес, 78), Пикколи.
Предупреждения:
Кулибали (30), Маджоре (45), Рамадани (49), Пикколи (54), Пирола (73), Дзаноли (82), Понграчич (90).

 

Фрозиноне – Лацио 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
16 марта, 22.45, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Лирола, 1:1 – 38 Дзакканьи, 1:2 – 57 Кастельянос, 1:3 – 62 Кастельянос, 2:3 – 70 Шеддира.
ФрозинонеТурати, Лирола (Валери, 80), Романьоли, Околи, Дзортеа, Маццителли (Сек, 62), Брешианини (Рейньер, 90), Барренечеа, Джелли (Кайо Жорже, 80), Соуле, Шеддира (Чуни, 90).
ЛациоМандас, Марушич, Романьоли, Казале, Пеллегрини (Ладзари, 46), Луис Альберто, Катальди (Весино, 56), Гендузи, Фелипе Андерсон (Исаксен, 82), Дзакканьи (Камада, 86), Иммобиле (Кастельянос, 56).
Предупреждения:
Пеллегрини (34), Барренечеа (55), Ладзари (88), Кастельянос (90).

 

Таблица Серии А

Статистика Серии А

72 комментария
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Верните очередные два часа моей жизни, чувствую себя мазохистом)
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У ромы Тэмми Абрахам наконец то в заявке
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"если не получается забить, необязательно пропускать - сыграть 0 : 0 не стыдно" - сказал Аллегри после матча
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Ответ Igbin
Такой огромный отрыв Интер наверняка не растеряет, в ЛЧ борьба закончена. Интересно, какие цели можно поставить на оставшийся значительный отрезок сезона.
Поставить рекорд по очкам в сериа А
Рекорд по-моему у Юве 102 очка
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Там у директора Фиорентины случился сердечный приступ перед матчем ...
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Игра Аталанты и Фиорентины на flashscore указана как перенесённая, что там произошло?
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Вот теперь будет поспокойнее. Шикарный гол. Первый мяч Чуквуэзе в Серии А.
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Рома умеет и без дибалы выигрывать
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Matteo Darmian!!! ⚽
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Поболею за Фрозиноне. За слабых и убогих! Лацио всё равно - дутый гранд.
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Мяч не ушел
Зачем свистел реф??
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Салерно - это песня. С матерными словами))
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Лёша попросил перенести игру из-за выборов президента
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Ответ Болельщик Биатлона
Игра Аталанты и Фиорентины на flashscore указана как перенесённая, что там произошло?
Пишут, что перед матчем стало плохо гендиру Фиорентины и игроки Фиорентины отказались выходить на поле.
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Мяч не ушёл.
Липовый гол Napoli.
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Достойная игра, Юве не пропустил впервые за 8 матчей.
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Надеюсь Интер после вылета из ЛЧ не расстроился и победит Наполи! Сейчас самое главное увеличить снова отрыв и уверенно взять скудетто досрочно!
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Формально Свилар сейчас спас от автогола Льоренте.
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Ответ Ящик пива
Комментарий удален модератором
Ящик пива
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Ответ ubAA
Да разгромили... ели ноги унесли, в первом тайме дурака забили, по игре интер полный ноль
Наполи топ, поборется ещё за место в ЛК с такой супер игрой
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Я сегодня принципиально не смотрел матч и как видимо не прогадал, нервы на месте. Представляю в голове как Юве сегодня разносил Дженую, что была игра в одну калитку, просто не повезло с голом!!!!
+2
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Вот она, ключевая ошибка в Мадриде - бесполезный бегунок Думфрис вместо опытного Дармиана в старте.
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Ответ Kit244098
Салерно - это песня. С матерными словами))
Да пипец) ведь так и не забили же, а сколько моментов было, особенно, во втором тайме!
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Ответ Saddam Huseyn
Поставить рекорд по очкам в сериа А Рекорд по-моему у Юве 102 очка
да. Юве. 102
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Корректировка: я сказал, что Болонья обойдет нас к 34 туру. Думаю, к 32. Ну и Лига Европы ждет Юве
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Вот это положил капитан! Красотища 😍
+2
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Ответ mascinista
Поболею за Фрозиноне. За слабых и убогих! Лацио всё равно - дутый гранд.
Если за слабых,то это за Фрозиноне. За убогих—это как раз за Лацио)
Определяйся😅
+4
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Леао за его симуляции постоянные как ещё в раздевалке рожу не разбили? Свои же. Выглядит же мерзко.
+3
-2
+1
я уже ранее писал, всё по плану! Милан досвидания! привет Болонья.
+1
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+1
А вот это уже опасно. Хорошо попал Нослин.
+1
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