Чемпионат Италии. «Интер» не выиграл у «Наполи», «Милан» победил «Верону», «Ювентус» и «Дженоа» сыграли 0:0, матч «Аталанты» Миранчука и «Фиорентины» перенесен

«Эмполи» уступил «Болонье» (0:1) в стартовом матче 29-го тура Серии А.

В субботу « » провел гостевой матч с « » (3:2).

В воскресенье « » не забил « » (0:0), « » справился с «Вероной» (3:1) на выезде, матч «Аталанты» Алексея Миранчука и «Фиорентины» перенесен из-за госпитализации гендиректора «фиалок», «Рома» дома победила «Сассуоло» (1:0).

Завершился тур матчем «Интер» – «Наполи» (1:1).

29-й тур

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