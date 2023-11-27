Лыжи. Кубок мира. Общий зачет. Амундсен лидирует, Гульберг – 2-й, Клэбо – 5-й

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Австрии сборная Финляндии Пол Гульберг сборная Франции Федерико Пеллегрино Эндрю Масгрэйв Эвен Нортуг Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Ришар Жув Харальд Амундсен Лаури Вуоринен Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Йони Мяки Михал Новак Мика Фермойлен Эдвин Ангер Лыжи

Норвежский лыжник Харальд Амундсен лидирует в общем зачете Кубка мира.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

Общий зачет

Мужчины

После 3 гонок из 34

1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 229

2. Пол Гульберг (Норвегия) – 215

3. Михал Новак (Чехия) – 209

4. Эрик Валнес (Норвегия) – 202

5. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 202

6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 183

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 173

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 166

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 161

10. Ришар Жув (Франция) – 160

11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 152

12. Мика Фермойлен (Австрия) – 149

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января

15 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Ответ Oberstdorf
У вечно второго дистанционщика (в лучшем случае второго) Клэбо появилась проблема как выиграть спринт, а в Руке так она вечная проблема для него, посмотрим что дальше будет))
а в Руке так она вечная проблема для него
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Откуда же у него тогда три выигранных спринта в Руке взялись, если это вечная проблема для него?
Ох уж эти фанаты вечно второго, любят чересчур гиперболизировать 🤣
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Йенс Мустерманн
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Ответ Oberstdorf
А три ли? Вроде за 6 сезонов его натянул вечно первый дистанционщик Сан Саныч, потом Терентьев и ещё пару раз Вальнес, получается, только 2))
2016 - 3 место
2017 - 1 место
2018 - 2 место и подача милостыни посредственному вечно второму досрочному пенсионеру
2019 - 1 место
2020 - 2 место за Валнесом
2021 - 2 место и подача милостыни примитивному Терентьеву, могущему лишь на одной трассе и одним стилем, не более
2022 - 1 место
2023 - 3 место

Итого, как видишь, 3 победы. Фанатам вечно второго важнее приуменьшить чужие победы, чем признать правду. Ну и конечно же преувеличить пенсионерские
У вечно второго всего лишь 24 дистанционные победы на КМ. Его опережают по данному показателю: Дэли (45), Сван (30), Смирнов (30). То есть он максимум вечно четвёртый дистанционщик в истории. А если к победам на этапах КМ прибавить ещё и победы с ГС, то его ещё и Петросян обойдёт, то есть вечно второй станет вечно пятым дистанционщиком. 🤣🤣
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Йенс Мустерманн
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Хороший задел с первой же гонки у Клэбо перед Голбергом, который возможно будет его главным конкурентом в борьбе за БХГ и в этом сезоне.
Перевес в 40 очков при нынешней системе очень внушителен.
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Йенс Мустерманн
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Ответ Oberstdorf
Йенс, спасибо за статистику, что-то упустил я. Кстати, твоего кумира вечно первого спринтера, тоже очень люблю хотя бы за то, как он пошатывался всегда в тягуны, пытаясь угнаться за своим кумиром-вечно первым дистанционщиком, но за все главные старты заработал вроде только две медальки отнюдь не золотых))
Да не за что. Мне, кстати, очень нравится, что твой идол, вечно пятый дистанционщик и вечно второй в эпоху Клэбо, завершил карьеру в столь раннем возрасте, в 25 лет. Со спиной шутки плохи, пусть лечится.
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Грюденфельдер
Ответ Йенс Мустерманн
Хороший задел с первой же гонки у Клэбо перед Голбергом, который возможно будет его главным конкурентом в борьбе за БХГ и в этом сезоне. Перевес в 40 очков при нынешней системе очень внушителен.
Да так как при всем уважении Вальнес все таки не соперник в тотале.
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Йенс Мустерманн
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Ответ Андрей Каханков
Делать прогнозы после двух первых гонок, по меньшей мере, недальновидно. Сезон без главных стартов, кто какие новшества внес в подготовку, кто может просто объемы нарастил с прицелом переваривания к следующему сезону - неизвестно.
Так я и не делал прогнозов, я лишь указал, что Голберг, с большой долей вероятности главный соперник Клэбо по сезону, растерял много очков со старта. 44 балла - это разница между 1 и 13 местом в гонке. Пока Йоханнес не в форме, это поможет ему придержать Голберга недалеко от себя в общем зачёте.
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Грюденфельдер
В результате суммы Клебо спокойненько на 2е место перешёл, Деже не заняв 2е место ни в самом финале ни в квалификации !
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gerr_max
Ответ Грюденфельдер
В результате суммы Клебо спокойненько на 2е место перешёл, Деже не заняв 2е место ни в самом финале ни в квалификации !
Потому что Жув очков за квалу не получил.
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Андрей Каханков
Ответ Йенс Мустерманн
Хороший задел с первой же гонки у Клэбо перед Голбергом, который возможно будет его главным конкурентом в борьбе за БХГ и в этом сезоне. Перевес в 40 очков при нынешней системе очень внушителен.
Делать прогнозы после двух первых гонок, по меньшей мере, недальновидно. Сезон без главных стартов, кто какие новшества внес в подготовку, кто может просто объемы нарастил с прицелом переваривания к следующему сезону - неизвестно.
0
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ReneHoseman
Ответ Йенс Мустерманн
2016 - 3 место 2017 - 1 место 2018 - 2 место и подача милостыни посредственному вечно второму досрочному пенсионеру 2019 - 1 место 2020 - 2 место за Валнесом 2021 - 2 место и подача милостыни примитивному Терентьеву, могущему лишь на одной трассе и одним стилем, не более 2022 - 1 место 2023 - 3 место Итого, как видишь, 3 победы. Фанатам вечно второго важнее приуменьшить чужие победы, чем признать правду. Ну и конечно же преувеличить пенсионерские У вечно второго всего лишь 24 дистанционные победы на КМ. Его опережают по данному показателю: Дэли (45), Сван (30), Смирнов (30). То есть он максимум вечно четвёртый дистанционщик в истории. А если к победам на этапах КМ прибавить ещё и победы с ГС, то его ещё и Петросян обойдёт, то есть вечно второй станет вечно пятым дистанционщиком. 🤣🤣
Болею за внучка, но сан саныч - великий гонщик. Смешно когда собака лает на слона, еще смешнее, когда собака лает на гору
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Йенс Мустерманн
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Ответ ReneHoseman
Болею за внучка, но сан саныч - великий гонщик. Смешно когда собака лает на слона, еще смешнее, когда собака лает на гору
1) Великий он только на допинге
2) Не на слона, а на крысу, коей он является по причине, озвученной в первом пункте.
3) Гора мусора. Опять же смотрим пункт №1.
4) Действительно смешно наблюдать, как фанат вечно второго нацепил маску якобы "болельщика Клебо" и спокойно игнорирует все ушаты грязи, выливаемые на него. Но не упускает возможности оскорбить другого участника обсуждения новостей только потому что его истинного кумира вдруг мимоходом задели. "У вас ус отклеился" (с)
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