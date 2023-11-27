Лыжи. Кубок мира. Общий зачет. Амундсен лидирует, Гульберг – 2-й, Клэбо – 5-й
Норвежский лыжник Харальд Амундсен лидирует в общем зачете Кубка мира.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
Общий зачет
Мужчины
После 3 гонок из 34
1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 229
2. Пол Гульберг (Норвегия) – 215
3. Михал Новак (Чехия) – 209
4. Эрик Валнес (Норвегия) – 202
5. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 202
6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 183
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 173
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 166
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 161
10. Ришар Жув (Франция) – 160
11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 152
12. Мика Фермойлен (Австрия) – 149
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января
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Откуда же у него тогда три выигранных спринта в Руке взялись, если это вечная проблема для него?
Ох уж эти фанаты вечно второго, любят чересчур гиперболизировать 🤣
2017 - 1 место
2018 - 2 место и подача милостыни посредственному вечно второму досрочному пенсионеру
2019 - 1 место
2020 - 2 место за Валнесом
2021 - 2 место и подача милостыни примитивному Терентьеву, могущему лишь на одной трассе и одним стилем, не более
2022 - 1 место
2023 - 3 место
Итого, как видишь, 3 победы. Фанатам вечно второго важнее приуменьшить чужие победы, чем признать правду. Ну и конечно же преувеличить пенсионерские
У вечно второго всего лишь 24 дистанционные победы на КМ. Его опережают по данному показателю: Дэли (45), Сван (30), Смирнов (30). То есть он максимум вечно четвёртый дистанционщик в истории. А если к победам на этапах КМ прибавить ещё и победы с ГС, то его ещё и Петросян обойдёт, то есть вечно второй станет вечно пятым дистанционщиком. 🤣🤣
Перевес в 40 очков при нынешней системе очень внушителен.
2) Не на слона, а на крысу, коей он является по причине, озвученной в первом пункте.
3) Гора мусора. Опять же смотрим пункт №1.
4) Действительно смешно наблюдать, как фанат вечно второго нацепил маску якобы "болельщика Клебо" и спокойно игнорирует все ушаты грязи, выливаемые на него. Но не упускает возможности оскорбить другого участника обсуждения новостей только потому что его истинного кумира вдруг мимоходом задели. "У вас ус отклеился" (с)