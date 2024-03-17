Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Атлетико», «Бетис» сыграет с «Райо»

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«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна обыграл «Кадис» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал» на выезде победил «Осасуну» (4:2), «Жирона» уступила «Хетафе» (0:1). 

В воскресенье тур завершится матчем «Атлетико» – «Барселона». 

Чемпионат Испании

29-й тур

Севилья – Сельта
Дата проведения
17 марта, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Вильярреал – Валенсия
Дата проведения
17 марта, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лас-Пальмас – Альмерия
Дата проведения
17 марта, 18.15, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Бетис
Дата проведения
17 марта, 20.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Барселона
Дата проведения
17 марта, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Кадис 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Мерино, 2:0 – 68 Захарян.
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан (Тирни, 46), Мендес, Мерино, Субименди (Турриентес, 75), Кубо (Захарян, 66), Беккер (Магунаселайя, 84), Ойарсабаль (Андре Силва, 74).
КадисЛедесма, Карселен, Виктор Чуст, Усу, Хави (Пирес, 82), Наварро (Мачис, 82), Алькарас, Куаме, Собрино (Окампо, 86), Хуанми (Гвардиола, 86), Макси Гомес (Рамос, 34).
Предупреждения:
Галан (45), Субименди (45), Рамос (70), Ле Норман (70).

 

Мальорка – Гранада 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
16 марта, 16.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 85 Раильо.
МальоркаРайкович, Гонсалес, Настасич, Раильо, Копете (Морланес, 46), Тони Лато (Коста, 81), Дани Родригес (Дардер, 82), Маскарель, Санчес (Радонич, 59), Ларин (Пратс, 68), Мурики.
ГранадаБаталья, Мендес (Рикард Санчес, 84), Микель, Пионтковски, Нева (Корбяну, 90), Пельистри, Юзвяк (Пуэртас, 84), Гумбау, Вильяр (Онгла, 72), Узуни (Аресо, 72), Бойе.
Предупреждения:
Ларин (23), Настасич (41).

 

Осасуна – Реал Мадрид 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
16 марта, 18.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Винисиус Жуниор, 1:1 – Будимир, 1:2 – 18 Карвахаль, 1:3 – 61 Браим Диас, 1:4 – 64 Винисиус Жуниор, 2:4 – 90 Муньос.
ОсасунаЭррера, Аресо, Унаи Гарсия, Катена (Муньос, 70), Эррандо (Хуан Крус, 79), Мохика, Мойсес Гомес (Рауль Гарсия, 69), Торро, Монкайола, Арнаис (Рубен Гарсия, 69), Будимир (Ибаньес, 70).
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 85), Кроос (Васкес, 77), Вальверде, Камавинга (Начо, 72), Браим Диас (Модрич, 72), Винисиус Жуниор (Гюлер, 85), Родриго.
Предупреждения:
Эррандо (31), Винисиус Жуниор (44), Камавинга (53), Торро (55), Унаи Гарсия (63).

 

Хетафе – Жирона 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 марта, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 33 Сантьяго.
ХетафеСория, Иглесиас (Дуарте, 90), Джене, Альдерете, Альварес (Рико, 57), Максимович, Милья, Мориба (Аленья, 68), Сантьяго (Мата, 68), Оскар Родригес (Кармона, 90), Гринвуд.
ЖиронаГассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Эрик Гарсия, Блинд, Алеиш Гарсия (Солис, 54), Мартин, Торре (Гарсия, 77), Порту (Стуани, 77), Савио, Довбик.
Предупреждения:
Савио (9), Альдерете (11), Алеиш Гарсия (15), Порту (39), Милья (52), Стуани (86), Оскар Родригес (90), Кармона (90), Санчес (90).

 

Атлетик – Алавес 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 32 Гурусета, 2:0 – 37 Гурусета.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Прадос (Дани Гарсия, 70), Руис де Галаррета (Весга, 81), Гомес (Муниаин, 70), Уильямс (Беренгер, 77), Уильямс, Гурусета (Рауль Гарсия, 77).
АлавесСивера, Горосабель (Теналья, 76), Абкар, Марин, Хави Лопес, Гуриди (Кике Гарсия, 58), Антонио Бланко, Гевара (Бенавидес, 70), Риоха (Хаджи, 58), Висенте, Омородион (Симеоне, 69).
Предупреждения:
Уильямс (54), Бенавидес (80), Абкар (86), Антонио Бланко (90), Рауль Гарсия (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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264 комментария
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Ответ FINT\REDONDO
Я пропустил момент, когда все болельщики АПЛ стали личными куколдами Сити
Тоже это заметил. Глоры Арсенала и Челси горой стоят за Сити. Защищают своего хозяина)
+25
-2
+23
Я пропустил момент, когда все болельщики АПЛ стали личными куколдами Сити
+19
-5
+14
На Никольскую!!!
+13
-5
+8
Гюлер за 5 минут доказал, что он даст команде креатива раз в 100 больше, чем Родриго
+11
-4
+7
Ответ Homelander_666
Тоже это заметил. Глоры Арсенала и Челси горой стоят за Сити. Защищают своего хозяина)
Стокгольмский синдром
+9
-2
+7
Пацан выходит на 5 минут и делает больше чем Родриго за 90мин,спасибо Анчи что так убивает пацана
+10
-3
+7
Предлагаю всем болельщикам Реала сыграть в одну игру: посчитайте количество полезных или просто даже заметных действий Родриго в этом матче
+7
0
+7
Ответ Мыкола
Комментарий скрыт
Ты где?????
+6
0
+6
Родил наконец
+6
-1
+5
Не верю своим ушам. Это Захарян забил
+9
-4
+5
Да даже потому как соперники совершенно не бьют по ногам Родриго как это делают против Вини , Беллингема, Диаза и Камавинги, понятно насколько он днарь
+5
0
+5
Захарян забил!!
+8
-3
+5
Ответ Homelander_666
А Куртуа такие никогда не пропускал?)
даа, блин, в свой первый сезон, он и только напомнился с именом Дыртуа, благодаря голам между ног в Эл Класико ))) но потом со второго сезона стал лучшим вратерем мира
+6
-1
+5
Боже, какой же хуторянин бездарь. Пытался отбить мяч, стоя за ленточкой
+5
-1
+4
Матч тура Атлетико Барселона.
+4
0
+4
У Анчи лична неприязнь к Гюлеру,больше никак не могу объяснить то как он поступает с Гюлером
+8
-4
+4
Ответ ErkeGali
Сосьедад Захарьяна))) Почему тогда Реал Мадрид Лунина или Кросса?!)))
захарян просто тащит клуб,забивая в каждом матче. *
+6
-2
+4
Ответ Homelander_666
А какие к Начо претензии? Да, это сезон он проводит плохо, но сейчас набрал форму и нормально играет.
Он проигрывает место в центре обороны профильному опорнику, это о многом говорит
+5
-1
+4
Кстати, у Вальверде сегодня хет-трик из голевых передач.
В последний раз такое удавалось Модричу в матче с Леванте 2 года назад
+5
-1
+4
Ответ Born is the King
1:1 Вот Сити порезвится над нашим реалом
Лучше помолчи,ттой МЕМ клуб стал середняком
+5
-1
+4
Ответ Jogador13
Ты где?????
контр хрюк вновь не удался
+3
0
+3
Все теперь как минимум месяц крутят по матч тв. Обзор матча
+3
0
+3
Ответ Den-is
Смотрю игру Реала и понимаю, что Сити их просто не заметит, пройдя в полуфинал
Сити, который из топ-матчей выиграл только два дерби у МЮ?)
+4
-1
+3
Отлично разобрался Браим
+3
0
+3
Вини гений, хоть и чудак.
+4
-1
+3
Ответ войд
Реал играя вот так может вышвырнуть проект из ЛЧ)
Реал в принципе - хозяин островной лиги бегунков. До вылета от Сити, 5 раз вышвыривал клубы с острова из ЛЧ
+5
-2
+3
Вини хорошо отборолся и красиво забил! Вот , что значит хороший прессинг!
+3
0
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Почему Анчи так поступает с Гюлером
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А типа тупо бьющего во вратаря и зазнавшегося Родриго менять нельзя?
Или в чем проблема?

Upd.и сейчас было несколько открытых, но нет, зазвездившийся бразил метров 10 пробежал и опять с разворота пробил во вратаря, даже 5 игроков перед ним не смутили, он с любой позиции будет лупить, лишь бы не давать пас))
Пусть продадут летом уже, в этом сезоне дико раздражает. Совсем не тот командный игрок, что был раньше
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-2
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4:1, осталось 20 минут. Анчелотти: "Отличный повод оставить Гюлера на скамейке"
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