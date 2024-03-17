Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Атлетико», «Бетис» сыграет с «Райо»
«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна обыграл «Кадис» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал» на выезде победил «Осасуну» (4:2), «Жирона» уступила «Хетафе» (0:1).
В воскресенье тур завершится матчем «Атлетико» – «Барселона».
29-й тур
- Дата проведения
- 17 марта, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 17 марта, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 17 марта, 18.15, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 17 марта, 20.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 17 марта, 23.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан (Тирни, 46), Мендес, Мерино, Субименди (Турриентес, 75), Кубо (Захарян, 66), Беккер (Магунаселайя, 84), Ойарсабаль (Андре Силва, 74).
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Виктор Чуст, Усу, Хави (Пирес, 82), Наварро (Мачис, 82), Алькарас, Куаме, Собрино (Окампо, 86), Хуанми (Гвардиола, 86), Макси Гомес (Рамос, 34).
- Дата проведения
- 16 марта, 16.00, «Сон Моиш»
- Гол:
- 1:0 – 85 Раильо.
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Мальорка –
Райкович, Гонсалес, Настасич, Раильо, Копете (Морланес, 46), Тони Лато (Коста, 81), Дани Родригес (Дардер, 82), Маскарель, Санчес (Радонич, 59), Ларин (Пратс, 68), Мурики.
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Гранада –
Баталья, Мендес (Рикард Санчес, 84), Микель, Пионтковски, Нева (Корбяну, 90), Пельистри, Юзвяк (Пуэртас, 84), Гумбау, Вильяр (Онгла, 72), Узуни (Аресо, 72), Бойе.
- Дата проведения
- 16 марта, 18.15, «Эль-Садар»
- Голы:
- 0:1 – 4 Винисиус Жуниор, 1:1 – 7 Будимир, 1:2 – 18 Карвахаль, 1:3 – 61 Браим Диас, 1:4 – 64 Винисиус Жуниор, 2:4 – 90 Муньос.
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Осасуна –
Эррера, Аресо, Унаи Гарсия, Катена (Муньос, 70), Эррандо (Хуан Крус, 79), Мохика, Мойсес Гомес (Рауль Гарсия, 69), Торро, Монкайола, Арнаис (Рубен Гарсия, 69), Будимир (Ибаньес, 70).
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 85), Кроос (Васкес, 77), Вальверде, Камавинга (Начо, 72), Браим Диас (Модрич, 72), Винисиус Жуниор (Гюлер, 85), Родриго.
- Предупреждения:
- Эррандо (31), Винисиус Жуниор (44), Камавинга (53), Торро (55), Унаи Гарсия (63).
- Дата проведения
- 16 марта, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Гол:
- 1:0 – 33 Сантьяго.
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Хетафе –
Сория, Иглесиас (Дуарте, 90), Джене, Альдерете, Альварес (Рико, 57), Максимович, Милья, Мориба (Аленья, 68), Сантьяго (Мата, 68), Оскар Родригес (Кармона, 90), Гринвуд.
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Жирона –
Гассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Эрик Гарсия, Блинд, Алеиш Гарсия (Солис, 54), Мартин, Торре (Гарсия, 77), Порту (Стуани, 77), Савио, Довбик.
- Предупреждения:
- Савио (9), Альдерете (11), Алеиш Гарсия (15), Порту (39), Милья (52), Стуани (86), Оскар Родригес (90), Кармона (90), Санчес (90).
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Прадос (Дани Гарсия, 70), Руис де Галаррета (Весга, 81), Гомес (Муниаин, 70), Уильямс (Беренгер, 77), Уильямс, Гурусета (Рауль Гарсия, 77).
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Алавес –
Сивера, Горосабель (Теналья, 76), Абкар, Марин, Хави Лопес, Гуриди (Кике Гарсия, 58), Антонио Бланко, Гевара (Бенавидес, 70), Риоха (Хаджи, 58), Висенте, Омородион (Симеоне, 69).
- Предупреждения:
- Уильямс (54), Бенавидес (80), Абкар (86), Антонио Бланко (90), Рауль Гарсия (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В последний раз такое удавалось Модричу в матче с Леванте 2 года назад
Или в чем проблема?
Upd.и сейчас было несколько открытых, но нет, зазвездившийся бразил метров 10 пробежал и опять с разворота пробил во вратаря, даже 5 игроков перед ним не смутили, он с любой позиции будет лупить, лишь бы не давать пас))
Пусть продадут летом уже, в этом сезоне дико раздражает. Совсем не тот командный игрок, что был раньше