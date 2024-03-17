Лунев о том, что ему не понравилось в Германии: «Жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... У нас другие ценности были»

Андрей Лунев рассказал, что ему не понравилось в Германии.

Российский вратарь играл за « » с 2021 по 2023 год.

– Что-то есть, что тебе прямо не понравилось в Германии? Все-таки там топ-чемпионат, в топ-3 входит, я даже считаю, что в топ-2.

– Вот эта жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... Мне это не нравится, понятное дело...

– То есть эта пропаганда есть?

– Мы встречали русскоговорящих людей, причем разных – одни жили в Дортмунде, другие в Дюссельдорфе, еще где-то – и вот они рассказывали, что у них в детских садах и первых классах школ есть уроки сексуального образования.

Приведу один пример: мальчик ударил девочку в школе или в садике. Мама или папа приходит в садик, воспитательница говорит: «Вот, ваш мальчик ударил девочку». И [родитель] говорит: «Ты что делаешь? Девочек нельзя трогать, они... ну, девочки». Ему отвечают: «Вы что такое говорите? Вы чему учите ребенка? У нас все дети равны! Он может драться с кем угодно, почему вы разделяете мальчика и девочку?»

Для меня это странные вещи. Воспитание, которое дали мне родители, та система образования, которая у нас была, в том числе и садик – у нас совершенно другие ценности были. Вот эти вещи для меня дичь. Есть конкретное гендерное разделение, по крайней мере.

– А женщина может обидеть?

– У них вообще что угодно делается. Ты можешь поменять пол: хочешь – так, хочешь – можешь вообще ходить с непризнанным полом. «Кто я? Я – оно», – сказал вратарь « ».

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ.