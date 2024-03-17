Лунев о том, что ему не понравилось в Германии: «Жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... У нас другие ценности были»

Теги Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев рассказал, что ему не понравилось в Германии.

Российский вратарь играл за «Байер» с 2021 по 2023 год.

– Что-то есть, что тебе прямо не понравилось в Германии? Все-таки там топ-чемпионат, в топ-3 входит, я даже считаю, что в топ-2. 

– Вот эта жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... Мне это не нравится, понятное дело...

– То есть эта пропаганда есть?

– Мы встречали русскоговорящих людей, причем разных – одни жили в Дортмунде, другие в Дюссельдорфе, еще где-то – и вот они рассказывали, что у них в детских садах и первых классах школ есть уроки сексуального образования.

Приведу один пример: мальчик ударил девочку в школе или в садике. Мама или папа приходит в садик, воспитательница говорит: «Вот, ваш мальчик ударил девочку». И [родитель] говорит: «Ты что делаешь? Девочек нельзя трогать, они... ну, девочки». Ему отвечают: «Вы что такое говорите? Вы чему учите ребенка? У нас все дети равны! Он может драться с кем угодно, почему вы разделяете мальчика и девочку?»

Для меня это странные вещи. Воспитание, которое дали мне родители, та система образования, которая у нас была, в том числе и садик – у нас совершенно другие ценности были. Вот эти вещи для меня дичь. Есть конкретное гендерное разделение, по крайней мере. 

– А женщина может обидеть?

– У них вообще что угодно делается. Ты можешь поменять пол: хочешь – так, хочешь – можешь вообще ходить с непризнанным полом. «Кто я? Я – оно», – сказал вратарь «Карабаха».

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ.

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212 комментариев
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Сильно извиняюсь, но где в приведенном Луневым примере пропаганда чего-либо? В нормально мире нельзя бить ни девочек, ни мальчиков. Никого нельзя бить. Это же очевидно любому здравомыслящему человеку.
+455
-67
+388
Так пропаганда ЛГБТ или уроки сексуального образования не понравилось Андрею?

Или для него нет разницы?)
+226
-35
+191
Ну, то, что у них в садике у детей отсутствует манипуляция по типу "девочек бить нельзя", а есть постулат "все дети равны" - в этом есть здравое зерно.
У нас, например, после воспитания в противоположном духе, вырастают аленяки, которые по умолчанию заранее испытывают чувство вины и которых женщины доят, как хотят в ресторанах, кафе и в бытовом плане.
+202
-30
+172
Сексуальное образование - это пропаганда ЛГБТ?!
+147
-29
+118
в новости ошибка, он не играл, а числился в Байере
+91
-8
+83
Ответ Алексей Агеев
Сильно извиняюсь, но где в приведенном Луневым примере пропаганда чего-либо? В нормально мире нельзя бить ни девочек, ни мальчиков. Никого нельзя бить. Это же очевидно любому здравомыслящему человеку.
Вот и чтд, куча минусов казалось бы в адекватном комменте.
+72
-12
+60
То есть его главной проблемой в Германии было не то, что он на лавке сидел, а "пропаганда ЛГБТ". Сразу видно, наш, россиянский чел.
+89
-34
+55
Ответ Maxximus
Я не понял, если воспитатель говорит, что мальчик может драться с кем угодно, зачем он говорит родителям, что мальчик ударил девочку? 😂
Потому что он не понял, что сказали. А сказали, скорее всего, что никого бить нельзя
+49
-1
+48
"Ты что делаешь? Девочек нельзя трогать, они... ну, девочки». Ему отвечают: «Вы что такое говорите? Вы чему учите ребенка? У нас все дети равны! Он может драться с кем угодно,"

Не, ну это норм) Хотите равенства - получите равенство))
+53
-10
+43
Пример привел очень странный…
+46
-4
+42
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Ты видимо боишься заводить детей,чтобы они не спросили "Папа,а как мы появились?"
+37
-3
+34
Именно по причине иных ценностей в РФ декриминализовано бытовое насилие
+46
-12
+34
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Сексуальное образование - это пропаганда ЛГБТ?!
На уроках сексуального образование пропагандируют ЛГБТ повестку. И это в Германии никто не скрывает. Только это называется пропаганда равенства. Вроде информация открыта, а все тут делают вид, что это Лунёв сочинил. У них там в программе детских садов детские книжки про однополую любовь, инструкции как мастурбировать, методички как менять пол и т.д. И это не секрет, а гос политика в области образования.
+72
-45
+27
В Германии борются с гомофобией, поэтому с раннего детства уроки сексуального развития. Просто необязательно Луневу признаваться в ненависти по гендерному признаку. Вчера Вале Карнавал на всю страну сказали, что у нее маленькие титьки. Весь зал ржал... И я не знаю понравилось ли ей это....Но, в России это нормально, а в Европе нет. И это не про лггббтт совсем...
+39
-13
+26
Стоп-стоп-стоп, а где здесь пропаганда лгбт? По-моему, то, что девочку/женщину бить нельзя это в принципе как дважды два четыре
+27
-1
+26
Россия - 1.1 млн больных ВИЧ, Германия - 100 тыс., зато скрепно и ценности традиционные
+35
-9
+26
Я не понял, если воспитатель говорит, что мальчик может драться с кем угодно, зачем он говорит родителям, что мальчик ударил девочку? 😂
+30
-5
+25
Мда, я конечно понимаю, что футболисты не самые умные люди. Но где в данном примере какая-либо пропаганда? Детей так и надо воспитывать, что бить никого нельзя, только если давать сдачи в некоторых случаях.
А у нас ещё в детстве закладывали жёсткие стереотипы и рамки в детей в зависимости от пола
+23
-1
+22
совок можно вывести в германию, но нельзя вывести совок
+50
-29
+21
Что тут говорить, если человек даже не понимает что такое пропаганда. А про четкое разделение пола в детском саду - наверное уже забыл как буквально все в колготках бегали не смотря на пол
+21
-1
+20
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Что, прям регулярно зовут в Европу, жить без тебя не могут? )
+25
-7
+18
Ответ serginn
"Ты что делаешь? Девочек нельзя трогать, они... ну, девочки». Ему отвечают: «Вы что такое говорите? Вы чему учите ребенка? У нас все дети равны! Он может драться с кем угодно," Не, ну это норм) Хотите равенства - получите равенство))
Лет 15 назад в КВН кто-то выдал шутку:
"Лена всегда была за равноправие полов. Поэтому в драке ей наваляли наравне с мужем".
+18
-1
+17
Передайте Лунёву,что в России декриминализировано домашнее насилие.
Это плоды воспитания/системы образования/других ценностей. Не то что в Германии.

Зато немецкие товары известны своим качеством и мало кто думает что это ,возможно, работа техников-ЛГБТшников.
+22
-5
+17
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Что ты так тяготеешь к мужчинам? Учи своих детей,когда родятся.
+17
-1
+16
Ответ Макс Голубцов
Так пропаганда ЛГБТ или уроки сексуального образования не понравилось Андрею? Или для него нет разницы?)
все вместе
+14
0
+14
нормальные ценности это у него что? думаю, там типичный суповой набор из сталина православия и спецоперации
+19
-5
+14
«Кто я? Я – оно», – сказал вратарь «Карабаха» ))))
+15
-2
+13
«Кто я? Я – оно», – сказал вратарь «Карабаха».
На этом можно было ограничиться, с ним давно всё понятно было.
+15
-3
+12
Ответ sp.msk.86
Вы хоть поняли, что Лунев рассказал? Акцент на том, что нет разделения на пол
Ну да, все люди равны, бить никого нельзя, или у вас с Луневым иное мнение?
+18
-6
+12
Ответ GLW
совок можно вывести в германию, но нельзя вывести совок
Причем здесь совок ?
+20
-8
+12
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