Лунев о том, что ему не понравилось в Германии: «Жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... У нас другие ценности были»
Андрей Лунев рассказал, что ему не понравилось в Германии.
Российский вратарь играл за «Байер» с 2021 по 2023 год.
– Что-то есть, что тебе прямо не понравилось в Германии? Все-таки там топ-чемпионат, в топ-3 входит, я даже считаю, что в топ-2.
– Вот эта жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... Мне это не нравится, понятное дело...
– То есть эта пропаганда есть?
– Мы встречали русскоговорящих людей, причем разных – одни жили в Дортмунде, другие в Дюссельдорфе, еще где-то – и вот они рассказывали, что у них в детских садах и первых классах школ есть уроки сексуального образования.
Приведу один пример: мальчик ударил девочку в школе или в садике. Мама или папа приходит в садик, воспитательница говорит: «Вот, ваш мальчик ударил девочку». И [родитель] говорит: «Ты что делаешь? Девочек нельзя трогать, они... ну, девочки». Ему отвечают: «Вы что такое говорите? Вы чему учите ребенка? У нас все дети равны! Он может драться с кем угодно, почему вы разделяете мальчика и девочку?»
Для меня это странные вещи. Воспитание, которое дали мне родители, та система образования, которая у нас была, в том числе и садик – у нас совершенно другие ценности были. Вот эти вещи для меня дичь. Есть конкретное гендерное разделение, по крайней мере.
– А женщина может обидеть?
– У них вообще что угодно делается. Ты можешь поменять пол: хочешь – так, хочешь – можешь вообще ходить с непризнанным полом. «Кто я? Я – оно», – сказал вратарь «Карабаха».
* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ.
Или для него нет разницы?)
У нас, например, после воспитания в противоположном духе, вырастают аленяки, которые по умолчанию заранее испытывают чувство вины и которых женщины доят, как хотят в ресторанах, кафе и в бытовом плане.
Не, ну это норм) Хотите равенства - получите равенство))
А у нас ещё в детстве закладывали жёсткие стереотипы и рамки в детей в зависимости от пола
"Лена всегда была за равноправие полов. Поэтому в драке ей наваляли наравне с мужем".
Это плоды воспитания/системы образования/других ценностей. Не то что в Германии.
Зато немецкие товары известны своим качеством и мало кто думает что это ,возможно, работа техников-ЛГБТшников.
На этом можно было ограничиться, с ним давно всё понятно было.