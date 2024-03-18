«Атлетико» – «Барселона». 0:3 – у Левандовского 1+2, Феликс тоже забил. Онлайн-трансляция

«Барселона» играет с «Атлетико» в гостях в 29-м туре Ла Лиги.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте счет открыл игрок группы атаки каталонцев – он забил клубу, которому принадлежит.

На 47-й забил форвард . На 65-й хавбек Фермин Лопес довел счет до разгромного – Левандовски отдал второй голевой пас.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги