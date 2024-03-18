«Атлетико» – «Барселона». 0:3 – у Левандовского 1+2, Феликс тоже забил. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Роберт Левандовски Жоау Феликс Фермин Лопес онлайны Футбол

«Барселона» играет с «Атлетико» в гостях в 29-м туре Ла Лиги.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте счет открыл игрок группы атаки каталонцев Жоау Феликс – он забил клубу, которому принадлежит.

На 47-й забил форвард Роберт Левандовски. На 65-й хавбек Фермин Лопес довел счет до разгромного – Левандовски отдал второй голевой пас.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Атлетико – Барселона 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
17 марта, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 38 Жоау Феликс, 0:2 – 47 Левандовски, 0:3 – 65 Лопес.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Рейнилду, Витцель, Де Поль (Сауль, 66), Барриос, Льоренте (Коке, 58), Рикельме (Корреа, 58), Мората (Депай, 46), Лино (Гризманн, 46).
Барселонатер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Форт, Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес, Рафинья (Ямаль, 61), Жоау Феликс, Левандовски.
Предупреждения:
Кунде (33), Хави (41), Де Поль (46), Савич (61).
Удаление:
Хави (42).

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Статистика Ла Лиги

300 комментариев
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Атаки срывают игроки Атлетико, а карточку почему-то получает Хави(
+57
-2
+55
Блин, ну какое же предвзятое судейство к Хави - на любую реалику - ЖК. Чолло там танцует и поет весь первый тайм - вообще ничего)
+56
-5
+51
Кунде срывает атаку в центре поля - ЖК. Игроки Атлетико дважды срывают атаку в центре поля - оба раза без ЖК. Гюндоган чисто отбирает мяч - он свистит фол. Хз, как будто бы рейдж Хави сегодня понять можно. Ну и ещё я так и не понял, за что его удалили
А игра стандартная, в общем. Барса терпит, пока немного везёт, ну а атаку голевую здорово раскатали
+43
-2
+41
Что за цирк от Мансано
Где желтые Атлетико?
+43
-13
+30
Гюндоган конечно великолепен, сколько уже отборов и перехватов совершил. Ну а как Лино обокрал и судья увидел там нарушение- это конечно эпично)
+32
-3
+29
Свисток в одну сторону работает
+30
-1
+29
свисток что-то поплыл, не ожидал, что барса забьёт и начал действовать более активно?
+32
-3
+29
Свисток идиот конкретный, чисто за матрасню сейчас все будет свистеть
+21
-4
+17
Матрасам принципиально жёлтые сегодня не показывают?
+18
-1
+17
Ответ Bazilic
Что за цирк от Мансано Где желтые Атлетико?
Какой Мансано?
Санчес Мартинес судит.
+17
0
+17
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Почему Кюнде 2 желтую не дал? :) Это удаление.
Почему игрокам Атлетико за аналогичные фолы не дают жёлтые?
+16
-2
+14
Ответ corazon blanco
Гюндоган конечно великолепен, сколько уже отборов и перехватов совершил. Ну а как Лино обокрал и судья увидел там нарушение- это конечно эпично)
Именно из-за этой ошибки судьи Хави удалили, 100% дискву выпишут
+12
0
+12
Клоун со свистком, не дал желтую, хотя там все очевидно было. Барса в этом сезоне играет еще и против судей.
+14
-3
+11
Какой же позор эта ла лига, днищенская дворовая лига, позорище
+16
-6
+10
Можно смело грузить на удаление игрока у Барсы
+9
-1
+8
Судья чудит конкретно. Такое ощущение, что он дал себе слово, что завтра все будут говорить о нем. На одни и те же моменты реагирует по разному.
+7
0
+7
Ответ Igor Shalamov
Днищенский Атлетико может только Интер обыграть несправедливо в лч. Каждая игра с Барселоной это проходной двор
Мне кажется или ты сейчас ноешь!?
+7
0
+7
Ответ Strike36
В какую?
А ты не видишь?
+8
-1
+7
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
Сколько раз еще напишите один и тот же комментарий ?)
Или думаете, что вылезете из минусов таким образом ?)

И странно, почему вы вообще молчите про фолы Атлетико, которые судья пропускает )
+9
-2
+7
Кто бы не называл Хави физруком , но он дает результат . В клубе , где финансовые проблемы , проблемы с составом , где играют 17тилетние
+6
-1
+5
Феликса брать из-за двух матчей в год)
+5
0
+5
Кто нибудь подскажите Санчесу Мартинесу, что он ошибся матчем. Это не та мадридская команда, которую необходимо тащить
+10
-5
+5
Ответ Экселлент
25-ая минута, Барса до сих пор не вышла играть...
Там на 38 что-то случилось. Не в курсе?
+6
-1
+5
Атлетико чисто в своем стиле: с Барселоной играют как сборная лесополосы - ни приема ни паса, все криво и косо, Мората усердно изображает футболиста. С РМ перепрошиваются, классика.
+7
-3
+4
Ничего себе Тер Штеген сотворил
+5
-1
+4
Ответ Кирилл
Уже удалили ) Хави в своей манере, конечно ) Но судья чудит моментами, давая играть пожестче..
где жестче? чистую игру гюндоган посчитал нарушением! убивает игру
+4
0
+4
Барселона играет пока что плохо, но какой гол сотворили Гюндоган, Лева и Феликс
+5
-1
+4
Не могу понять почему Кубарси так хорош, он в 17 читает игру великолепно. Не высокий, не самый мускулистый но очень умный.
+4
0
+4
Кайф, дальше можно уже спокойно смотреть)
+3
0
+3
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Поэтому не удалил Кунду 🤣
За что?
+5
-2
+3
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