«Атлетико» – «Барселона». 0:3 – у Левандовского 1+2, Феликс тоже забил. Онлайн-трансляция
«Барселона» играет с «Атлетико» в гостях в 29-м туре Ла Лиги.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 38-й минуте счет открыл игрок группы атаки каталонцев Жоау Феликс – он забил клубу, которому принадлежит.
На 47-й забил форвард Роберт Левандовски. На 65-й хавбек Фермин Лопес довел счет до разгромного – Левандовски отдал второй голевой пас.
Игру в прямом эфире показывает Окко.
- Дата проведения
- 17 марта, 23.00, «Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 38 Жоау Феликс, 0:2 – 47 Левандовски, 0:3 – 65 Лопес.
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Атлетико –
Облак, Молина, Савич, Рейнилду, Витцель, Де Поль (Сауль, 66), Барриос, Льоренте (Коке, 58), Рикельме (Корреа, 58), Мората (Депай, 46), Лино (Гризманн, 46).
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Форт, Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес, Рафинья (Ямаль, 61), Жоау Феликс, Левандовски.
- Удаление:
- Хави (42).
А игра стандартная, в общем. Барса терпит, пока немного везёт, ну а атаку голевую здорово раскатали
Где желтые Атлетико?
Санчес Мартинес судит.
Или думаете, что вылезете из минусов таким образом ?)
И странно, почему вы вообще молчите про фолы Атлетико, которые судья пропускает )