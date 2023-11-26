Кубок мира. Общий зачет. Реес лидирует, Штрелов – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Расторгуев – 4-й, Самуэльссон – 7-й, Долль – 9-й
Немецкий биатлонист Роман Реес возглавил общий зачет Кубка мира-2023/24.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Мужчины
Общий зачет
После 1 гонки из 21
1. Роман Реес (Германия) – 90
2. Юстус Штрелов (Германия) – 75
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 60
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 50
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 45
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 40
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 34
9. Бенедикт Долль (Германия) – 32
10. Эмильен Клод (Франция) – 31
11. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 30
12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29
13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28...
26. Тарьей Бо (Норвегия) – 15...
27. Эмильен Жаклен (Франция) – 14
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