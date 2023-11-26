Кубок мира. Общий зачет. Реес лидирует, Штрелов – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Расторгуев – 4-й, Самуэльссон – 7-й, Долль – 9-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Швейцарии Тарьей Бо сборная Латвии Андрей Расторгуев Бенедикт Долль Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Феликс Ляйтнер Юстус Штрелов Эмильен Клод Эндре Стремсхайм Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Себастьян Штальдер Биатлон

Немецкий биатлонист Роман Реес возглавил общий зачет Кубка мира-2023/24.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Мужчины

Общий зачет

После 1 гонки из 21

1. Роман Реес (Германия) – 90

2. Юстус Штрелов (Германия) – 75

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 60

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 50

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 45

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 40

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 34

9. Бенедикт Долль (Германия) – 32

10. Эмильен Клод (Франция) – 31 

11. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 30

12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29

13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28...

26. Тарьей Бо (Норвегия) – 15...

27. Эмильен Жаклен (Франция) – 14

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3 комментария

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Cube Litening C:68X
15 лет немец не носил жёлтую майку, последний был Грайс в 2008 году..😁
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Анатолий К
Наш 4й, молодец!
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