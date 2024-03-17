«Ман Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии, «МЮ» – с «Ковентри» из Чемпионшипа

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Уэмбли Ковентри чемпионшип Футбол

Определены пары 1/2 финала Кубка Англии.

По результатам жеребьевки «Манчестер Сити» в полуфинале турнира встретится с «Челси», а «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри» из Чемпионшипа.

Матчи пройдут на стадионе «Уэмбли» 20 и 21 апреля.

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77 комментариев
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Поздравляем Ливерпуль от всей души с очередным залуплом 💪💪💪
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Достала эта купленная жеребьевка для Сити
Боруссия и Ковентри за неделю случайно выпали, шейхи норм греют шары
+98
-25
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Жду кучу комментариев о том, что МЮ купил жеребьевку.
Хотя о чем это я, это же не Сити, тут плюсов не соберёшь.
Тем временем у Сити к и так тяжёлому календарю на этой неделе нажеребили две игры с Реалом и полуфинал с Челси)
+72
-38
+34
Ответ laziofan
Жду кучу комментариев о том, что МЮ купил жеребьевку. Хотя о чем это я, это же не Сити, тут плюсов не соберёшь. Тем временем у Сити к и так тяжёлому календарю на этой неделе нажеребили две игры с Реалом и полуфинал с Челси)
Бедняги. Все дружно сделаем вид, что до этого Сити несколько сезонов подряд не играл с клубами шестого дивизиона вплоть по полуфиналов обоих кубков
+68
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+31
Ответ Зизуха
мю не просто обыграл ливер, а сразу вышел в финал
Лёгкий жребий для Конвентри
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-3
+27
Ответ Трент 66
Чет, когда Копенгаген нажребили ты не ныл, а на последних стадиях ясное дело, соперники будут сильнее.
У Сити в том сезоне первый и второй круг были Арсенал и Челси.
В этом сезоне уже были Ньюкасл и Тотен.
В Лч второй год подряд с 1/4 самая тяжёлая сетка.
Сити давно не фартит с жребием
+26
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+25
Ответ Roman
Достала эта купленная жеребьевка для Сити Боруссия и Ковентри за неделю случайно выпали, шейхи норм греют шары
Так перед женребьевкой ЛЧ уже закидывали удочки, типа Сити собирает чемоданы в Дортмунд.
После жеребьёвки молчание, впрочем как и сейчас.
А теперь представь, что Сити выпали бы Дортмунд и Ковентри.
Уже бы тысяча комментариев было на тему купленных шейхами жеребьевок и соответственно трофеев.
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Ответ Зизуха
мю не просто обыграл ливер, а сразу вышел в финал
Не недооценивай Ковентри. Они Вульв прошли
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+18
Чтобы Челси взять титул — нужно пройти лигочемпионский сценарий
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0
+10
Ответ Трент 66
Чет, когда Копенгаген нажребили ты не ныл, а на последних стадиях ясное дело, соперники будут сильнее.
Копенгаген, который обошёл МЮ
МЮ который обошёл покорителей квадрупла )
Да и с Реалом Сити не получал домашний разгром
+11
-1
+10
Опять с Сити играть в финале МЮ
+10
-2
+8
Ответ laziofan
Жду кучу комментариев о том, что МЮ купил жеребьевку. Хотя о чем это я, это же не Сити, тут плюсов не соберёшь. Тем временем у Сити к и так тяжёлому календарю на этой неделе нажеребили две игры с Реалом и полуфинал с Челси)
Это другое))
+10
-2
+8
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Бедняги. Все дружно сделаем вид, что до этого Сити несколько сезонов подряд не играл с клубами шестого дивизиона вплоть по полуфиналов обоих кубков
Дак не было этого, особенно в сезоне требла. Не больше не меньше чем остальным давали. Просто кто-то рано вылетал от непонятно кого еще
+20
-13
+7
мю не просто обыграл ливер, а сразу вышел в финал
+14
-8
+6
Ковентри достался самый лёгкий из возможных соперников, надо выходить в финал!
+9
-4
+5
Ответ Yerkebulan
Точно не опечатка? МЮ с Ковентри, не МС?
Вероятно Ковентри был приготовлен для порта, но что-то пошло не так
+10
-6
+4
Ставим хату на финал Челси-Ковентри😁
+5
-1
+4
Сити 4 раза подряд попадает клуб из АПЛ.
+3
0
+3
Ответ Челси навсегда
Худший из всех возможных вариантов для ЧЕЛСИ,жаль хотелось Ковентри.
Чем он худший? Лучше сразу сыграть с Сити, чем улетать от них в финале
+5
-2
+3
Надеюсь на чудо от Челси, тогда и шансы будут на кубок
+5
-2
+3
У Ковентри неплохие шансы на финал.
+4
-2
+2
Ответ Roman
Достала эта купленная жеребьевка для Сити Боруссия и Ковентри за неделю случайно выпали, шейхи норм греют шары
))
+3
-1
+2
Ответ laziofan
Жду кучу комментариев о том, что МЮ купил жеребьевку. Хотя о чем это я, это же не Сити, тут плюсов не соберёшь. Тем временем у Сити к и так тяжёлому календарю на этой неделе нажеребили две игры с Реалом и полуфинал с Челси)
Челси не сильнее ковентри, что он доказал в матче с лестером.
+4
-2
+2
Ответ Челси навсегда
Худший из всех возможных вариантов для ЧЕЛСИ,жаль хотелось Ковентри.
Если мы хотим чтобы клуб опять начал брать чашки, надо чтобы они играли такие матчи, а не молиться на жребий.
+2
0
+2
Ответ #SharkTeam
Фартожопому Хагу нажеребили. Но кажется, что у Ковентри все-таки есть шансы на финал
Этот жребий был предназначен для портового тренера, но видимо что-то случилось
+1
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Нелегкий соперник у Сити, но может оно и к лучшему, ценность кубка будет немного выше!
+2
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Нормальная жеребьёвка для Челси. Если хотят финала, то нужно победить лучшую команду.
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Ответ marchellinos
Финал МС-МЮ
Нет. "МС" - "Ковентри".
+3
-2
+1
Пора синим перестать дарить Сити ничьи и надо наконец побеждать.
+4
-3
+1
Ответ Roman
Достала эта купленная жеребьевка для Сити Боруссия и Ковентри за неделю случайно выпали, шейхи норм греют шары
Справедливости ради Сити при любых раскладах фаворит с запасом, а так хоть больше сильных клубов пройдут в 1/2 ЛЧ и полуфинал МЮ - Челси будет топовый.
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