«Ман Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии, «МЮ» – с «Ковентри» из Чемпионшипа
Определены пары 1/2 финала Кубка Англии.
По результатам жеребьевки «Манчестер Сити» в полуфинале турнира встретится с «Челси», а «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри» из Чемпионшипа.
Матчи пройдут на стадионе «Уэмбли» 20 и 21 апреля.
Боруссия и Ковентри за неделю случайно выпали, шейхи норм греют шары
Хотя о чем это я, это же не Сити, тут плюсов не соберёшь.
Тем временем у Сити к и так тяжёлому календарю на этой неделе нажеребили две игры с Реалом и полуфинал с Челси)
В этом сезоне уже были Ньюкасл и Тотен.
В Лч второй год подряд с 1/4 самая тяжёлая сетка.
Сити давно не фартит с жребием
После жеребьёвки молчание, впрочем как и сейчас.
А теперь представь, что Сити выпали бы Дортмунд и Ковентри.
Уже бы тысяча комментариев было на тему купленных шейхами жеребьевок и соответственно трофеев.
МЮ который обошёл покорителей квадрупла )
Да и с Реалом Сити не получал домашний разгром