Кубок России. «Финал четырех». «Нижний Новгород» снова сыграет с «Зенитом» за обладание Кубком России, «Уралмаш» победил МБА в матче за 3-е место

Сегодня в Екатеринбурге проходят решающие матчи «Финала четырех» Кубка России.

В финале «Зенит» постарается взять реванш за прошлогоднее поражение от «Нижнего Новгорода». В матче за третье место «Уралмаш» одержал победу над (82:70).

Финал четырех

Екатеринбург

Матч за 3-е место

– МБА – 82:70 (19:17, 18:15, 17:15, 28:23)

УРАЛМАШ: Писклов (25), Уиттакер (19 + 6 подборов), Эллис (15), Балашов (10 + 7 подборов + 4 блок-шота).

МБА: Воронов (22), Лопатин (12), Трушкин (11 + 6 подборов).

17 марта. 14:00

Финал

– Нижний Новгород

17 марта. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.