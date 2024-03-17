Кубок России. «Финал четырех». «Нижний Новгород» снова сыграет с «Зенитом» за обладание Кубком России, «Уралмаш» победил МБА в матче за 3-е место
Сегодня в Екатеринбурге проходят решающие матчи «Финала четырех» Кубка России.
В финале «Зенит» постарается взять реванш за прошлогоднее поражение от «Нижнего Новгорода». В матче за третье место «Уралмаш» одержал победу над МБА (82:70).
Финал четырех
Екатеринбург
Матч за 3-е место
Уралмаш – МБА – 82:70 (19:17, 18:15, 17:15, 28:23)
УРАЛМАШ: Писклов (25), Уиттакер (19 + 6 подборов), Эллис (15), Балашов (10 + 7 подборов + 4 блок-шота).
МБА: Воронов (22), Лопатин (12), Трушкин (11 + 6 подборов).
17 марта. 14:00
Финал
Зенит – Нижний Новгород
17 марта. 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
P.S. зачем отдавать проведение финала четырёх городу который даже на матчи своей команды трибуны заполнить не может?