Кубок России. «Финал четырех». «Нижний Новгород» снова сыграет с «Зенитом» за обладание Кубком России, «Уралмаш» победил МБА в матче за 3-е место

Теги результаты Зенит Кубок России БК Пари Нижний Новгород МБА Уралмаш Баскетбол

Сегодня в Екатеринбурге проходят решающие матчи «Финала четырех» Кубка России.

В финале «Зенит» постарается взять реванш за прошлогоднее поражение от «Нижнего Новгорода». В матче за третье место «Уралмаш» одержал победу над МБА (82:70).

Кубок России

Финал четырех 

Екатеринбург

Матч за 3-е место

Уралмаш – МБА – 82:70 (19:17, 18:15, 17:15, 28:23)

УРАЛМАШ: Писклов (25), Уиттакер (19 + 6 подборов), Эллис (15), Балашов (10 + 7 подборов + 4 блок-шота).

МБА: Воронов (22), Лопатин (12), Трушкин (11 + 6 подборов).

17 марта. 14:00

Финал

Зенит – Нижний Новгород

17 марта. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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окко отлично ведёт трансляцию
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Уася Тим из симпл клаунс
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54:44 наверное хозяева бронзу то себе заслужили в этом малорезультативном матче, хотя еще четверть впереди, как знать..
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Василий Николаевич в какой баскетбол играет ваша команда? Сложные проходы и шмаляние трёх которые летят раз в 5 матчей? Хоть одну какую-нибудь осмысленную комбинацию увидеть Что вы с ними делаете почему по сравнению с прошлым сезоном они у вас все деградируют
P.S. зачем отдавать проведение финала четырёх городу который даже на матчи своей команды трибуны заполнить не может?
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82:70, бронзовый 🏆"Уралмаш"! Ну хоть что-то, и то вперед. Что нехарактерно, команды играли по настоящему кубковый матч, до последних секунд. А то в регулярке, часто, за 10-15сек., когда исход ясен, бросают играть.
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