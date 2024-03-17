Жерар Пике: «Игра «Барселоны» – пример для мира: она выигрывает так, что люди получают удовольствие. «Реалу» этого никогда не достичь»

Жерар Пике сравнил победы «Барселоны» и «Реала».

«Мне нравилось участвовать в перепалках с людьми, в таких ситуациях, когда ты борешься за то, что тебе дорого, а они ненавидят тебя за это. Это часть шоу. Для меня футбол был связан не только с тем, что происходит на поле. Есть принципиальные соперники, и когда ты их побеждаешь, это еще лучше, потому что на кону стоит что-то еще.

В Испании все ориентировано на столицу. Газеты и все остальные, они любят « », а к «Барселоне» относятся как «да, мы о вас помним», но иногда тебе кажется, что ты не часть этой страны.

То, как мы играем в футбол, является примером для всего мира, потому что, когда мы выигрываем, мы выигрываем так, что люди получают удовольствие от просмотра. Это то, чего «Реалу» никогда не достичь», – сказал бывший защитник «блауграны».