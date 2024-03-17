Жерар Пике: «Игра «Барселоны» – пример для мира: она выигрывает так, что люди получают удовольствие. «Реалу» этого никогда не достичь»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике сравнил победы «Барселоны» и «Реала».

«Мне нравилось участвовать в перепалках с людьми, в таких ситуациях, когда ты борешься за то, что тебе дорого, а они ненавидят тебя за это. Это часть шоу. Для меня футбол был связан не только с тем, что происходит на поле. Есть принципиальные соперники, и когда ты их побеждаешь, это еще лучше, потому что на кону стоит что-то еще. 

В Испании все ориентировано на столицу. Газеты и все остальные, они любят «Мадрид», а к «Барселоне» относятся как «да, мы о вас помним», но иногда тебе кажется, что ты не часть этой страны. 

То, как мы играем в футбол, является примером для всего мира, потому что, когда мы выигрываем, мы выигрываем так, что люди получают удовольствие от просмотра. Это то, чего «Реалу» никогда не достичь», – сказал бывший защитник «блауграны». 

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127 комментариев
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Реал всегда интересно смотреть. Движение мяча, выход из обороны в атаку. Разнообразие типажей игроков, стилей. Барселона это раньше катание тики таки (тот же автобус только в центре поля). Скукотища. Если результата нет, то потом нарисовывается судейка и вытаскивает в произволе командочку. Вот и вся романтика судейской каталонской секты. Лицемерам нравится.
+262
-60
+202
Вот кто бы что ни говорил, но в последнее время стойкое ощущение что Пике что то потребляет.
+137
-12
+125
14 ЛЧ!)
+123
-20
+103
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот кто бы что ни говорил, но в последнее время стойкое ощущение что Пике что то потребляет.
Пике это отличный пример для исследования комплексов. Он не может не упомянуть Мадрид, говоря о величии Барсы.

БЧК - больше, чем комплексы
+65
-13
+52
Все Мадрид покоя не дает.
Смотреть на контратаки команды Моура было гораздо интереснее чем 5000 передач поперек.
+66
-14
+52
Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
утешай,утешай себя)))
+53
-11
+42
Любой психолог легко выявит у экс Шакиры признаки зависти и комплексы перед Мадридом

то как играет Барселона Хави это уровень где-то между Астон Виллой и Лестером
+43
-15
+28
8-2 вот это было удовольствие
+27
-7
+20
Ответ Igor Shalamov
Реал всегда интересно смотреть. Движение мяча, выход из обороны в атаку. Разнообразие типажей игроков, стилей. Барселона это раньше катание тики таки (тот же автобус только в центре поля). Скукотища. Если результата нет, то потом нарисовывается судейка и вытаскивает в произволе командочку. Вот и вся романтика судейской каталонской секты. Лицемерам нравится.
Очень объективное мнение от болельщика Реала)
+46
-27
+19
Пике - олицетворение Каталонии.

Зависть, комплексы, ненависть…. ДНК БЧК как говорится 😁
+26
-11
+15
Всегда предпочитал стиль "Реала" стилю "Барселоны". А тики-таку вообще смотреть было невозможно.
+13
-2
+11
Лучше бы он напомнил, сколько телевизоров разбил после трофеев "Реала"))
+15
-4
+11
Был такой период, были такие победы, но это уже далеко позади.
+13
-2
+11
Гандболист Пике. Помним его последнюю игру за сборную на ЧМ18 и пенальти за его игру рукой с Россией.
+16
-7
+9
Барселона и проигрывает так, что люди получают удовольствие
+11
-3
+8
Негрейра, Эвребе, Айтекин.

Молчи.
+18
-11
+7
🤡
+10
-3
+7
Ответ Andry 72
Ответь на вопрос,чья команда составляла костяк сборной Испании когда она подряд завоевала три главных турнира сборных,не игра ли Барселоны взята была за основу,не её ли игроки составляли костяк сборной
а это тут причем?) испания тех лет играла в ту же тягомотину
+8
-2
+6
Как говорил Марио Балотелли (Моя любимая вдохновляющая история за всю историю футбола, это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 6 кубков ЛЧ, затем они начали строить команду мечты, нашли «лучших полузащитников в истории», нашли «лучшего игрока в истории». Теперь, они отстают на 8). 😂
+6
0
+6
Фигня какая-то. Давно болел за Барсу, но тика-така это не то на что можно смотреть трезвым. Реал намного больше даёт делать сопернику и сам играет, что интереснее.
+7
-1
+6
Лучше расскажи как ты любил расслабляться и получать удовольствие когда попадалась Бавария ..))))) а также в Турине, Риме, Ливерпуле, Лиссабоне, Париже..
+7
-1
+6
Ответ Marco_Asensio
14 ЛЧ!)
Ливерпуль, Бавария, Милан имеют больше ЛЧ чем барса.
+8
-3
+5
это было десять лет назад. Даже в период Луиса Энрике играли не сказать чтобы зрелищно,после него вообще не помню на дистанции играли как говорит Пике. Сейчас же реал играет очень даже комбинационно,там и командная игра,посмотрите вчерашний гол Карвахаля, и индивидуальные действия,Пике в своем мире живет
+8
-3
+5
Реал всегда останется Реалом, а Барселона всегда будет в тени Реала. И это факт.
+5
-1
+4
Да да… в 2009м в ЛЧ, в матче с Челси весь мир получил удовольствие. Или в 2019 после углового Ливерпуля. Правда там уже совсем другое))))))
+6
-2
+4
Ответ NartApsua
Очень объективное мнение от болельщика Реала)
А у Пике объективное мнение ?)
+5
-1
+4
Болельщики Реала страдают, когда их клуб выигрывает ЛЧ 4 раза за 5 лет...
+4
0
+4
Как был дурачком, так и остался 😁
+4
0
+4
Ответ Java Anarkulov
Все Мадрид покоя не дает. Смотреть на контратаки команды Моура было гораздо интереснее чем 5000 передач поперек.
Это все вкусовщина. Для кого-то пиковая Барселона ватокат, что конечно же бред, для кого-то невыносимо смотреть автобусы Моура, но тебе нравятся контратаки. Кому-то и Атлетико Симеоне по кайфу. Люди разные с разными взглядами на футбол. Пике просто высказался в бредовом свойственном ему стиле, с очевидными комплексами. Но и тут в комментариях такие же.
+7
-3
+4
Ответ Роман
Ливерпуль, Бавария, Милан имеют больше ЛЧ чем барса.
Реал имеет больше кубков ЛЧ, чем остальные участники 1/4 вместе взятые…
+5
-2
+3
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