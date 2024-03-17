«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 1:2 – Мак Аллистер сравнял на 44-й, Салах забил на 47-й! Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Кубок Англии Мохамед Салах Скотт Мактоминей Алексис Мак Аллистер онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка Англии.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл хавбек хозяев Скотт Мактоминей. На 44-й хавбек Алексис Мак Аллистер сравнял счет. На 47-й минуте первого тайма вингер Мохамед Салах вывел гостей вперед

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
17 марта, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Мактоминей, 1:1 – 44 Мак Аллистер, 1:2 – 45 Салах.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд.
ЛиверпульКеллехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Диас, Нуньес.
Предупреждения:
Мак Аллистер (31), Бруну Фернандеш (45).

Статистика Кубка Англии

75 комментариев
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Первые 40 минут: МЮ, ты ли это?
Следующие 10: а, не, всё нормально😅
+48
0
+48
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Комментарий скрыт
два самых титулованных клубов Англии бестрофейники, а кто тогда трофейник??
+29
-2
+27
Зачем МЮ владельцы-шейхи, если у них уже есть владелец-египтянин?
+28
-3
+25
В этом и разница.В Сити и Ливерпуле всегда играют до свистка и не машут руками как Биссака.
+21
0
+21
Кто нибудь научит бруну нормально играть корпусом, постоянно валится от любого контакта, тряпка
+18
0
+18
Ответ Elik1989
Проход Майну конечно ваууу.
Проход куансы тоже ничего)
+14
-1
+13
МЮ посыпался, тут разгромом будет.
+14
-2
+12
Похоже у Ливерпуля тактика такая. Пропустить, потом включиться.
+14
-3
+11
Проход Майну конечно ваууу.
+11
0
+11
потом тенхаген расскажет это был лучший первый тайм 😁 на второй год тренерства
+11
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+9
С того ракурса, который я видел, Гомес не фолил, возможно во втором тайме покажут момент с другого ракурса и моё мнение изменится, пока же я думаю, что Бруно упал, потому что хотел упасть
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-1
+7
Приятно, что открытый футбол, а не чертов автобус
+7
-1
+6
Lets all laugh at MU🤣
+9
-3
+6
Вот это и класс Ливерпуля
+7
-1
+6
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Комментарий скрыт
Сразу понятно, Вазген
+7
-1
+6
Всё под контролем 😆😆😆😆
+5
0
+5
7хаг после матча: мы доминировали 35 минут, жаль что футбол не идет 35 минут
+7
-2
+5
Ответ Ненавидящий2.0
С того ракурса, который я видел, Гомес не фолил, возможно во втором тайме покажут момент с другого ракурса и моё мнение изменится, пока же я думаю, что Бруно упал, потому что хотел упасть
Он с любого ракурса не фолил. Игра в мяч, затем в корпус, без толчка, без рук, без удара по ногам после игры в мяч.
Тут даже и доли сомнения быть не может.
+6
-1
+5
Все поигрались и хватит, великий Ливерпуль сейчас раздавит МЮ!!!
+10
-6
+4
У меня только один вопрос к дьяволам: какого хера так не играли с Мансити????
+4
0
+4
Ответ Oskar Oskar
У меня только один вопрос к дьяволам: какого хера так не играли с Мансити????
Как так? Ливерпуль на расслабоне дал покатать недокоманде Тен Хага, потом включились и раскатали как детей
+8
-4
+4
Ответ PatrickShapka2
Желаю двум командам удачи.
Желаю двум командам победы
+4
0
+4
В какой то момент, я думал будет 2:0, мю сами игру отдали
+4
-1
+3
защита МЮ в своем стиле. просто выключаются
+3
0
+3
Ливерпуль как будто дома играет
+3
0
+3
Ответ Гол в девятину
В этом и разница.В Сити и Ливерпуле всегда играют до свистка и не машут руками как Биссака.
Почему то все думают если махнуть рукой то будет свисток 🤣
+3
0
+3
Эффект Скота👍
+2
0
+2
Бруну позорище. Оба гола на его совести
+2
0
+2
Ответ Streetbor
потом тенхаген расскажет это был лучший первый тайм 😁 на второй год тренерства
Лучшие 25 минут)
+2
0
+2
Ответ Oskar Oskar
У меня только один вопрос к дьяволам: какого хера так не играли с Мансити????
тут скорей ливерпуль дает так играть
+2
0
+2
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