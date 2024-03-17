«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 1:2 – Мак Аллистер сравнял на 44-й, Салах забил на 47-й! Онлайн-трансляция
«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка Англии.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 10-й минуте счет открыл хавбек хозяев Скотт Мактоминей. На 44-й хавбек Алексис Мак Аллистер сравнял счет. На 47-й минуте первого тайма вингер Мохамед Салах вывел гостей вперед
- Дата проведения
- 17 марта, 18.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 10 Мактоминей, 1:1 – 44 Мак Аллистер, 1:2 – 45 Салах.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд.
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Ливерпуль –
Келлехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Диас, Нуньес.
- Предупреждения:
- Мак Аллистер (31), Бруну Фернандеш (45).
Следующие 10: а, не, всё нормально😅
Тут даже и доли сомнения быть не может.