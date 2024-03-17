«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 1:2 – Мак Аллистер сравнял на 44-й, Салах забил на 47-й! Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка Англии.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл хавбек хозяев . На 44-й хавбек сравнял счет. На 47-й минуте первого тайма вингер вывел гостей вперед

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