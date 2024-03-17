Аршавин не ходил на выборы президента России: «Хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах»

Андрей Аршавин рассказал, почему не проголосовал на выборах президента РФ.

«Не ходил на выборы. Я хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах», – сказал заместитель генерального директора « » по спортивному развитию.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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