Аршавин не ходил на выборы президента России: «Хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Политика Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин рассказал, почему не проголосовал на выборах президента РФ.

«Не ходил на выборы. Я хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. 

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70 комментариев
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Я тоже попытался зарегаться на дистанционное голосование, но там выходило сообщение что сайт загружен, пару попыток сделал и забил) - держу в курсе) Раз уж нас держат в курсе что делал Аршавин с голосованием , то чем я хуже, наш голос одинаково весит = 0)
+124
-13
+111
Случайно заказал альтушку
+46
-3
+43
Ответ Krauvec Cool
Когда начнётся голосование?
Через 6 лет
+38
-3
+35
Все равно никто не знает, что происходит с данными после нажатия кнопки голосования
+43
-12
+31
Ответ Willy Kambwala
Я тоже попытался зарегаться на дистанционное голосование, но там выходило сообщение что сайт загружен, пару попыток сделал и забил) - держу в курсе) Раз уж нас держат в курсе что делал Аршавин с голосованием , то чем я хуже, наш голос одинаково весит = 0)
Просто на госуслуги, одновременно больше двух человек зашли.:))))))))))
+26
-4
+22
Эти выборы-это как игра в напёрстки,когда результат известен,что ни делай.
+11
-2
+9
Ответ Xm.md
Если он не может разобраться с госуслугами, то так он разбирается в спортивном развитии?
Он чисто свадебный генерал, знает где столовая и туалет, этого ему достаточно
+13
-5
+8
Врет как сивый мерин. Записаться через Госуслуги на ДЭГ можно было только до 11 марта. А после 11, если этого не сделал - будь добр ножками на избирательный участок. Целых три дня отводится, и еще, как говорится, не вечер.
Видимо считает нас за идиотов.
+12
-4
+8
Ответ Lewando
Случайно заказал альтушку
Не случайно, а выдали как положено. За выслугу лет и статус почётного скуфа😎
+13
-6
+7
Ответ damondiamond
Все равно никто не знает, что происходит с данными после нажатия кнопки голосования
Наоборот, все знают))
70+ и 80+ было известно до выборов
+6
0
+6
Мы уже давно никого не выбираем.
+12
-6
+6
Когда начнётся голосование?
+11
-5
+6
Осенью 1991 года самый популярный вопрос был
"Были вы среди защитников Белого дома".
+8
-2
+6
Ответ Krauvec Cool
Когда начнётся голосование?
завтра
+10
-5
+5
Ответ Willy Kambwala
Я тоже попытался зарегаться на дистанционное голосование, но там выходило сообщение что сайт загружен, пару попыток сделал и забил) - держу в курсе) Раз уж нас держат в курсе что делал Аршавин с голосованием , то чем я хуже, наш голос одинаково весит = 0)
Аршавину вообще вышло сначала "ожидайте", а потом "ваши ожидания -ваши проблемы"!
+5
0
+5
"Ваши ожидания, что я проголосую - ваши проблемы!"
+6
-2
+4
Ответ Krauvec Cool
Когда начнётся голосование?
Сегодня было в 12:00
+4
-1
+3
Ответ Willy Kambwala
Я тоже попытался зарегаться на дистанционное голосование, но там выходило сообщение что сайт загружен, пару попыток сделал и забил) - держу в курсе) Раз уж нас держат в курсе что делал Аршавин с голосованием , то чем я хуже, наш голос одинаково весит = 0)
Просто он с Питерской пропиской не входит в регионы которые могли дистанционно проголосовать. Есть список какие могут.
+3
0
+3
Типичный гендиректор😂
+8
-5
+3
Ну чего взять с футболиста..
+3
-1
+2
Ответ Торт Спартак
Вспомнилось. США хотели повлиять на выборы в России, но не смогли зарегистрироваться на госуслугах.
Я в пятницу через mos.ru спокойно проголосовал. Буквально в 3 клика.
+1
0
+1
Ответ Andreas Soffliggare
Врет как сивый мерин. Записаться через Госуслуги на ДЭГ можно было только до 11 марта. А после 11, если этого не сделал - будь добр ножками на избирательный участок. Целых три дня отводится, и еще, как говорится, не вечер. Видимо считает нас за идиотов.
просто он сам идиот, вот и всё
+3
-2
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Карьерный рост и дорога в политику закрыты, а нужно было просто промолчать, интернет все помнит ...
Слава богу!
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Ответ Питер Пэн
Этот сайт вечно косячит и глючит
У криворуких вечно так, не спорю
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-1
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Ответ Чебурашка от Гены
Селяви! Россияне выбирают с умом. Нам нужен умный, грамотный, сильный президент. Не такие, как Байдены всякие, да Эмануэли, непонятной ориентации.
Одна страна, один народ, один лидер!
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Вспомнилось.
США хотели повлиять на выборы в России, но не смогли зарегистрироваться на госуслугах.
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Сказал бывший заместитель генерального директора Зенита по спортивному развитию
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Да не в Госуслугах, а в букваре. Потому что в Госуслугах всё буквами написано.
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Етить... Ещё два часа до окончания голосования. Руки в ноги и бегом на ближайший участок. Или опу от дивана оторвать лень?
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Ответ владимир семенов
Мы не знали всех кандидатов,но уже знали кто победит,и к чему этот цирк,а то уже показывают что хорьки ,кролики и собаки приходят вместе с хозяином голосовать
Справедливости ради, узнав всех кандидатов, все равно остается ощущение, что не знаешь всех кандидатов.
Я так вообще не понял, как Слуцкий одновременно с Дзюбой видосы снимает, Шанхай тренирует и в президенты баллотируется))
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