«Интер» – «Наполи». Мхитарян и Кварацхелия играют. Онлайн-трансляция

Теги Интер серия А Италия Наполи онлайны Футбол

«Интер» принимает «Наполи» в 29-м туре Серии А.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Интер – Наполи 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ИнтерЗоммер, Дармиан, Ачерби, Павар, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре, Политано, Кварацхелия, Распадори.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

10 комментариев
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бедный Мхитарян, какой уже матч подряд в старте начинает? 23?😂

единственная задача на этот сезон - это побить рекорд по очкам, допускается лишь 1 ничья и 9 побед за оставшиеся 10 туров, штош, будем надеяться.

состав максимально боевой, форца Интер ⚫🔵
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+4
Чего такие упаднические настроения? Интер скудетто небось каждый год берёт, как Ювентус 10-х?
Скудо был приоритетом с самого начала, оттого и в группе играли фиг пойми каким составом.
+5
-2
+3
Ответ grande Inter
бедный Мхитарян, какой уже матч подряд в старте начинает? 23?😂 единственная задача на этот сезон - это побить рекорд по очкам, допускается лишь 1 ничья и 9 побед за оставшиеся 10 туров, штош, будем надеяться. состав максимально боевой, форца Интер ⚫🔵
Удивлён в который раз. Генрих устал, провёл не лучший матч с Атлетами, почему бы Фраттези со старта не выставить?
+2
0
+2
Интеристы вообще на поле выйдут? И для чего?
+3
-3
0
Непонятно для чего играть, непонятно для чего смотреть. Можно выпускать дубль, хотя это надо было делать в Болонье. В общем можно выспаться перед трудовой неделей, среды хватило.
+4
-4
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Специально не делал прогнозов на матчи с Атлетико, потому что давно знаю что за команда у Симеоне. Но многим было легче жить в «стране розовых пони». То что сезон проходит без фирменного спада от Индзаги уже достижение. Чемпионство и вторая звезда, как были главными целями на сезон, так и остались. Удачи ⚫️🔵
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Барелле прицел бы поправить, который матч подряд бьёт либо во вратаря, либо сильно выше ворот
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Ответ Роща Вангл
Бывший чемпион против кабинетного чемпиона
Один раз за 30 лет дали чашку подержать, а сколько пафоса…
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