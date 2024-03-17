«Интер» – «Наполи». Мхитарян и Кварацхелия играют. Онлайн-трансляция
«Интер» принимает «Наполи» в 29-м туре Серии А.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 17 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Зоммер, Дармиан, Ачерби, Павар, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре, Политано, Кварацхелия, Распадори.
единственная задача на этот сезон - это побить рекорд по очкам, допускается лишь 1 ничья и 9 побед за оставшиеся 10 туров, штош, будем надеяться.
состав максимально боевой, форца Интер ⚫🔵
Скудо был приоритетом с самого начала, оттого и в группе играли фиг пойми каким составом.