Путин о словах Макрона про прекращение огня во время Олимпиады: «Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда будем исходить из интересов России»

Путин заявил, что не слышал о предложении Макрона прекратить огонь во время ОИ.

Ранее французский президент сказал в интервью, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации», – сказал президент России Владимир Путин.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года.