Путин о словах Макрона про прекращение огня во время Олимпиады: «Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда будем исходить из интересов России»

Теги Владимир Путин Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Р-Спорт Легкая атлетика

Путин заявил, что не слышал о предложении Макрона прекратить огонь во время ОИ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сказал в интервью, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации», – сказал президент России Владимир Путин. 

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года. 

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13 комментариев
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Путин (да и не только он) давно уже не воспринимает Макрона всерьез как политика. После клоунады на переговорах по громкой связи в присутствии хихикающих журналистов его можно и без всякой сдержанной дипломатичности открытым текстом послать туда, куда Макрон и так привык захаживать, судя по слухам, да и по его поведению) А уж после всей той пафосной дичи, что он несет периодически, за которую его критикуют свои же и открещиваются союзники, вряд ли ему вообще светит принимать участие хоть в каких-либо переговорах. Пусть договаривается у себя во Франции с крысами и клопами о перемирии перед Олимпиадой, это более насущный вопрос для имиджа его страны)
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А где нашем политсайте процент голосов выбора
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Ответ Зерек Муратбекович
А где нашем политсайте процент голосов выбора
это запрещенная в либеральных кругах информация)
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Любопытно как Макрон, как представитель запада запрещающий весь российский спорт, хочет попросить о прекращении огня, пока они там во Франции с помпой не проведут Олимпиаду. Мир лицемерен и полон двойных стандартов. И в данном случае Запад не сильно лучше тех, кого он клеймит.
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Снять запрет со спорта.
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Только недавно ж он угрожал тем, что отправит очередных своих солдат на мясо, теперь переговоры. Непостоянный какой-то господин
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А что выборы были? Не знал и не слышал уже давно
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