Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России, первый гол Захаряна за «Сосьедад», Бо побил рекорд Бьорндалена и другие новости

1. Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» (в третий раз подряд в плей-офф), «Барса» – с «ПСЖ» (5-й раз в XXI веке), «Арсенал» встретится с «Баварией», «Атлетико» будет противостоять «Дортмунду».

В 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» будет противостоять «Аталанте» Миранчука, «Милан» сыграет с «Ромой», «Байер» – с «Вест Хэмом», «Бенфика» встретится с «Марселем».

В четвертьфиналах Лиги конференций сформировались такие пары: «Брюгге» – ПАОК, «Олимпиакос» – «Фенербахче», «Астон Вилла» – «Лилль», «Виктория» Пльзень – «Фиорентина».

2. Состоялась жеребьевка Фонбет Кубка России. «Спартак» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Балтикой» в 1/2 финала Пути РПЛ. В 1/4 Пути регионов «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Динамо» встретится со «СКА-Хабаровск».

3. Захарян наконец-то забил первый гол за «Реал Сосьедад» – «Кадису» через 2 минуты после выхода на замену! Это был 31-й матч Арсена за испанский клуб. Благодаря голу россиянина «Сосьедад» выиграл (2:0).

4. НБА. 34 очка от Зайона Уильямсона помогли «Новому Орлеану» выиграть у «Клипперс», «Денвер» справился с «Сан-Антонио» в Остине и другие результаты.

5. Йоханнес Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе, Джакомель – 2-й, Тарьей Бо – 3-й. Йоханнес сравнялся с Фуркадом по количеству побед в карьере (83) и побил рекорд Бьорндалена по количеству побед в спринтах (37). 35-летний Тарьей побил другой рекорд Бьорндалена, став самым возрастным победителем зачета спринтов на Кубках мира.

6. НХЛ. Два разгрома в двух матчах игрового дня – «Виннипег» крупно победил «Анахайм» (6:0), «Лос-Анджелес» не оставил шансов «Чикаго» (5:0).

7. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Ахли» Фирмино в чемпионате Саудовской Аравии (1:0). Криштиану забил третий подряд гол с пенальти, он лидирует в гонке бомбардиров лиги и по «гол+пас».

8. Винисиуса активно поддержали после расизма от фанатов «Барсы» и «Атлетико»: «Реал» обратился в прокуратуру, президент Бразилии Лула и местная федерация футбола выступили с заявлениями. При этом футболист все равно недоволен реакцией «Реала» на расизм и считает, что его должны больше поддерживать.

9. Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне, Вуоринен – 2-й, Амундсен – 3-й. У женщин победила Кристине Ставос Шистад, Сван – 2-я, Сундлинг – 3-я.

10. Новые подробности о деле Промеса: оказывается, Квинси попал в ДТП в Дубае еще в январе. Затем он вернулся в Москву и вновь приехал в ОАЭ со «Спартаком». Сейчас футболист помещен в тюремный комплекс недалеко от аэропорта Дубая, а не в тюрьму для ожидающих экстрадиции.

11. Ига Швентек обыграла Марту Костюк и вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

12. Алиса Двоеглазова победила в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Базылюк – 2-я, Дзепка – 3-я, Принева – 4-я.

13. Махачев отказался от боя с Эдвардсом на UFC 300: «Попросил перенести турнир, потому что сейчас Рамадан. Мне ответили, что это невозможно».

14. 17-летний Кубарси из «Барсы» впервые вызван в сборную Испании. Ямаль, Хоселу, Сарабия и 5 игроков «Сосьедада» – тоже в списке.

15. Глава МОК Томас Бах получил награду от WADA за вклад в борьбу с допингом.

Цитаты дня.

Директор «Ман Сити» о жеребьевке: «Надоели эти шары – все то же самое. «Реал» мог не очень хорошо играть в Ла Лиге, но Лига чемпионов – это их турнир»

Акинфеев об игре ногами: «Я из советской школы, длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет. Под моду на розыгрыш низом не подстраивался, мне чем проще, тем лучше»

Фетисов о выборах президента РФ: «Решается будущее не только нашей страны, но и всего мира. Очень важно прийти и проголосовать»

Дмитрий Губерниев: «Все на телевидении знают, что я никогда не буду подставкой для микрофона. Мне нравится задавать неудобные вопросы»

«Родиться в Европе – не то же, что родиться в Африке. Если ты беден во Франции, государство поможет. В Африке ты умрешь с голоду». Форвард «Лиона» Орбан о неравенстве

Глава МИД Молдовы: «У «Реала» и других топ-клубов линия обороны дороже, чем наши инвестиции в армию»

Глава «Зенита» Медведев о жеребьевке Кубка России: «Спартак» попал»